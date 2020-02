Atari VCS poursuit son développement et acquiert le droit d’utilisation de la technologie Wonder pour les jeux multiplateformes

Atari obtient une licence exclusive pour la plateforme mobile de jeu WonderOS pour 10 ans

Atari peut à tout moment obtenir le transfert définitif de la propriété de cette technologie

Atari intégrera WonderOS dans la feuille de route du développement de l’Atari VCS

Paris, France, le 10 février 2020 – Atari annonce aujourd’hui avoir signé un accord avec Wonder, une société de technologie mobile, qui a développé la plateforme de jeu mobile WonderOS depuis plus de quatre ans. WonderOS est une plateforme hybride de jeu mobile et de divertissement basée sur le système d’exploitation Android. WonderOS transforme un smartphone en une expérience de console grâce à une combinaison de software et d’accessoires, et permet aux utilisateurs de jouer sur un appareil mobile à n’importe quel jeu, localement ou dans le « cloud ». Selon les termes de cet accord, Atari a obtenu une licence exclusive sur 10 ans pour utiliser WonderOS et toute la technologie afférente, en échange de paiements futurs de royautés qui sont fonction des résultats commerciaux de cette technologie. A tout moment sur la période, Atari peut demander le transfert définitif de la propriété des actifs et de la propriété intellectuelle de Wonder, à condition de payer les royautés sur cette période de 10 ans.

Wonder a été fondé en 2016 par son PDG Andy Kleinman, un ancien dirigeant de Disney et des sociétés de jeux mobiles Scopely et Zynga. Wonder a constitué un tour de table sélectif regroupant des investisseurs venant des divers domaines du média et du divertissement.

Atari prévoit d’intégrer WonderOS dans les futures versions de l’Atari VCS afin de la rendre accessible aux appareils mobiles, ce qui augmentera les capacités et la portée de son système de jeu et de divertissement en ligne. La stratégie est de rendre le jeu mobile et le streaming de contenus accessibles et omniprésents pour tout utilisateur. Avec une croissance dans les jeux mobiles et le lancement de la nouvelle Atari VCS, le système WonderOS et ses technologies mobiles représentent pour Atari des atouts importants pour les années à venir.

« En tant que passionné de jeux vidéo toute ma vie et admirateur de la marque, je ne peux imaginer un meilleur partenaire qu’Atari pour avancer dans ce projet », a déclaré Kleinman. « Je suis convaincu qu’Atari est le bon partenaire pour commercialiser la technologie prometteuse de Wonder ».

« Atari dispose d’une présence forte dans le jeu mobile et une expérience approfondie en tant qu’éditeur, » a déclaré Frédéric Chesnais, PDG d’Atari. « L’ajout de la technologie prometteuse de Wonder va accélérer l’intégration mobile au sein de la plateforme de l’Atari VCS, tout en positionnant au mieux Atari pour capitaliser sur la promesse offerte par les réseaux de 5G. »

S’agissant de la production de l’Atari VCS, Atari est en contact rapproché avec son partenaire de fabrication chinois. L’équipe locale est en cours de revue de la chaine d’approvisionnement complète, prenant en compte l’impact du Coronavirus et la situation des sous-traitants respectifs. Atari communiquera sur toute évolution éventuelle le moment venu.

Avertissement :

Il existe toujours une incertitude inhérente à la réalisation de ces projets, de leur budget d’exploitation et de leur plan de financement, et la non-réalisation des hypothèses peut avoir une incidence sur leur valeur.

