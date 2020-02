København, 10. februar 2020





Som beskrevet i tidligere selskabsmeddelelser, er EAC Invests strategi at maksimere værdien af minoritetsaktieposter i Thailand og Kina til fordel for aktionærerne. Dette inkluderer afsøgning af muligheder for afdisponering af aktiverne, dog med en usikker tidshorisont. For at være i en position hvor selskabet kan afhænde aktiver på det rigtige tidspunkt og til den rigtige pris, er det essentielt at reducere de løbende driftsomkostninger mest muligt.



Den største udgiftspost i EAC Invest er omkostningen ved at være børsnoteret, og den største omkostning ved børsnoteringen er den omkostning selskabet betaler til bankerne for de depoter, der opbevarer EAC Invest aktier. Denne omkostning udgør ca. DKK 600.000 årligt (eller ca. 2,8% af selskabets børsværdi).

EAC Invest har i dag estimeret 12-14.000 aktionærer. Flere tusinde aktionærer har depoter med et meget lavt antal EAC Invest aktier, hvor den årlige omkostning ved depotet overstiger værdien af aktiebeholdningen i depotet. Gennem sammenlægning af aktier i forholdet 1.000 til 1, kan selskabet reducere antallet af depoter og realisere en besparelse DKK 4-500.000. årligt (anslået baseret på nuværende depotsammensætning), imod en engangsomkostning på ca. DKK 350.000. Den endelige besparelse afhænger af hvor mange depoter, der fuldt indløses i forbindelse med aktiesammenlægningen.

En aktiesammenlægning medfører, at hver 1.000 aktier ombyttes til 1 (én) ny aktie i EAC Invest A/S. Selskabet indløser alle aktier, der ikke er delelige med 1.000, til en forudbestemt indløsningskurs. Aktionærer, der har under 1.000 aktier på indløsningsdagen, vil således blive fuldt indløst og vil dermed ikke længere være aktionærer i EAC Invest. Aktionærer med over 1.000 aktier vil få indløst de overskydende aktier, der ikke ombyttes til et helt antal aktier. Indløsningskursen er sat på baggrund af den vægtede gennemsnitskurs for alle handler i de foregående 5 handelsdage op til indkaldelsestidspunktet. På den baggrund er indløsningskursen fastsat til DKK 1,76 per aktie. Ovenstående ombytningsforhold og indløsningskurs gælder for aktier af nominelt DKK 3,50. For aktier af nominelt DKK 1,75 gælder et forholdsmæssig ombytningsforhold (2.000:1) og indløsningskurs (DKK 0.88).

Som eksempler:

En aktionær, der på indløsningsdagen besidder 2.500 aktier, vil modtage 2 nye EAC Invest aktier, samt en betaling på DKK 880,00 (500 aktier gange DKK 1,76). En aktionær, der på indløsningsdagen holder 200 aktier, vil modtage en betaling på DKK 352,00 (200 aktier gange DKK 1,76), og ikke længere eje EAC Invest aktier.

Hvis forslaget vedtages på generalforsamlingen den 3. marts 2020, vil ombytning og indløsning ske efter udløbet af en 4 ugers periode efter generalforsamlingen (de præcise datoer vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt). I perioden frem til ombytningen og indløsningen kan aktionærer handle aktier med henblik på at forøge eller reducere deres beholdninger for at matche ovenstående ombytningsforhold.

På baggrund af den nuværende aktiestruktur, forventer EAC Invest at indløse aktier for mellem DKK 3-4 mio. De indløste aktier vil derefter blive annulleret, og aktiekapitalen reduceret tilsvarende. Den endelige besparelse og kapitalnedsættelse vil afhænge af aktionærsammensætningen på indløsningsdagen.

Yderligere information om bestyrelsens forslag fremgår af indkaldelsen til generalforsamling, der udsendes særskilt.





Med venlig hilsen

EAC Invest A/S





For yderligere information kontakt venligst:

Martin Thaysen, CEO, tel. +45 3525 4300, e-mail mt@eac.dk

