BURLINGTON, Ontario, 10 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conseils en placement Portland inc. (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd’hui qu’elle prévoyait tenir des assemblées extraordinaires des porteurs de parts du Fonds ciblé canadien Portland, du Fonds équilibré canadien Portland, du Fonds bancaire mondial Portland, du Fonds avantage Portland, du Fonds valeur Portland, du Fonds 15 sur 15 Portland et du Fonds de dividendes mondial Portland (chacun, un « Fonds » et collectivement, les « Fonds ») aux fins d’examen des changements proposés aux Fonds indiqués ci-dessous.



Première proposition : Fusion du Fonds ciblé canadien Portland avec le Fonds équilibré canadien Portland

Le Fonds ciblé canadien Portland sera fusionné avec le Fonds équilibré canadien Portland, et le Fonds ciblé canadien Portland sera dissous (la « première proposition »). Aux termes de la première proposition, le Fonds équilibré canadien Portland fera l’acquisition des actifs du Fonds ciblé canadien Portland et, par conséquent, les porteurs de parts du Fonds ciblé canadien Portland deviendront des porteurs de parts du Fonds équilibré canadien Portland.

Le gestionnaire estime que la fusion envisagée dans le cadre de la première proposition sert au mieux les intérêts des Fonds visés, car elle procurera les avantages suivants :

La fusion est susceptible de réduire les coûts des porteurs de parts, puisque les coûts d’exploitation et les frais du Fonds équilibré canadien Portland seront répartis parmi un plus vaste éventail d’actifs après la fusion, ce qui pourrait donner lieu à un ratio des frais de gestion plus faible qu’il ne l’aurait été autrement pour le Fonds équilibré canadien Portland;

Par suite de la fusion, les porteurs de parts du Fonds ciblé canadien Portland détiendront des parts d’une série du Fonds équilibré canadien Portland assortie de frais de gestion inférieurs.

Deuxième proposition : Conversion du Fonds bancaire mondial Portland en un organisme de placement collectif (« OPC ») alternatif

Portland convertira le Fonds bancaire mondial Portland (le « Fonds de la deuxième proposition »), qui est un OPC traditionnel, en un OPC alternatif; celui-ci sera renommé Fonds alternatif mondial Portland (la « deuxième proposition »).

Le gestionnaire estime que la conversion envisagée dans le cadre de la deuxième proposition sert au mieux les intérêts du Fonds visé, car elle procurera les avantages suivants :

La conversion permettra l’élimination d’un fonds particulier investissant dans des banques mondiales et devrait faire en sorte que l’objectif et la stratégie de placement soient moins restrictifs;

Les porteurs de parts du Fonds de la deuxième proposition auront accès à un OPC alternatif qui donnera au Fonds de la deuxième proposition la possibilité de procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenus et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille d’actions mondiales. Le Fonds de la deuxième proposition pourrait également recourir à l’emprunt aux fins de placement;

Le Fonds de la deuxième proposition conservera des pertes fiscales existantes d’environ 160 millions de dollars. Ces pertes pourraient permettre aux porteurs de parts du Fonds de la deuxième proposition de bénéficier d’un traitement fiscal plus avantageux;

Par suite de la conversion, les porteurs de parts du Fonds de la deuxième proposition détiendront des parts d’une série assortie de frais de gestion inférieurs. Le Fonds de la deuxième proposition sera assujetti à une commission de rendement.

Troisième proposition : Fusion du Fonds avantage Portland, du Fonds valeur Portland et du Fonds 15 sur 15 Portland avec le Fonds de dividendes mondial Portland; et conversion du Fonds de dividendes mondial Portland en un OPC alternatif

Le Fonds avantage Portland, le Fonds valeur Portland et le Fonds 15 sur 15 Portland seront fusionnés avec le Fonds de dividendes mondial Portland, qui sera converti en un OPC alternatif et renommé Fonds alternatif 15 sur 15 Portland (la « troisième proposition »).

Aux termes de la troisième proposition, le Fonds de dividendes mondial Portland fera l’acquisition des actifs du Fonds avantage Portland, du Fonds valeur Portland et du Fonds 15 sur 15 Portland (collectivement, les « Fonds en dissolution conformément à la troisième proposition ») et, par conséquent, les porteurs de parts de ces fonds deviendront des porteurs de parts du Fonds alternatif 15 sur 15 Portland (le « Fonds prorogé conformément à la troisième proposition »).

Le gestionnaire estime que la restructuration envisagée dans le cadre de la troisième proposition sert au mieux les intérêts des Fonds visés, car elle procurera les avantages suivants :

Les fusions pourraient réduire les coûts des porteurs de parts, puisque les coûts d’exploitation et les frais du Fonds prorogé conformément à la troisième proposition seront répartis parmi un plus vaste éventail d’actifs après les fusions, ce qui pourrait donner lieu à un ratio des frais de gestion plus faible qu’il ne l’aurait été autrement pour le Fonds prorogé conformément à la troisième proposition;

La restructuration fera en sorte que les porteurs de parts des Fonds en dissolution conformément à la troisième proposition détiendront des parts d’une série du Fonds prorogé conformément à la troisième proposition assortie de frais de gestion inférieurs. Le Fonds prorogé conformément à la troisième proposition sera assujetti à une commission de rendement;

Le Fonds prorogé conformément à la troisième proposition conservera des pertes fiscales existantes d’environ 27 millions de dollars. Ces pertes pourraient permettre aux porteurs de parts du Fonds prorogé conformément à la troisième proposition de bénéficier d’un traitement fiscal plus avantageux.

Assemblées des porteurs de parts :

La première proposition est assujettie à l’approbation des organismes de réglementation et des porteurs de parts. La deuxième proposition est assujettie à l’approbation des porteurs de parts. La troisième proposition est assujettie à l’approbation des organismes de réglementation et des porteurs de parts. Le comité d’examen indépendant des Fonds a indiqué que selon lui, la première proposition, la deuxième proposition et la troisième proposition, le cas échéant, auraient un effet juste et raisonnable sur chaque Fonds. Les assemblées extraordinaires des porteurs de parts des Fonds auront lieu le ou vers le 26 mars 2020. La date de clôture des registres des assemblées extraordinaires des porteurs de parts sera le 14 février 2020.

Un avis de convocation et la circulaire d’information conjointe de la direction (la « circulaire d’information ») seront distribués à tous les porteurs de parts ayant un droit de vote aux assemblées pertinentes des porteurs de parts de chaque Fonds, qui se tiendront chez Conseils en placements Portland inc., au 1375 Kerns Road, bureau 100, Burlington (Ontario) L7P 4V7, le 26 mars 2020. De plus amples renseignements sur la première proposition, la deuxième proposition et la troisième proposition seront présentés dans la circulaire d’information qui sera envoyée à la fin de février à chaque porteur de parts ayant droit de vote.

Sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation, si les porteurs de parts approuvent la première proposition, la deuxième proposition et la troisième proposition à l’assemblée des porteurs de parts pertinente, il est proposé que les changements entreront en vigueur le 17 avril 2020 ou vers cette date, ou à une autre date pouvant être déterminée par Portland, à sa seule discrétion.

Les Fonds ne seront pas responsables des coûts associés à la première proposition, à la deuxième proposition et à la troisième proposition, car ces coûts seront pris en charge par le gestionnaire.

En plus des propositions décrites ci-dessus, le gestionnaire a l’intention de renommer le Fonds de revenu mondial Portland « Fonds équilibré mondial Portland » et de modifier ainsi la description de son objectif de placement : « procurer des rendements totaux à long terme positifs composés de revenus et de gains en capital, principalement par des placements dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux et d’actions mondiales ». Cette nouvelle description correspond aux descriptions de fonds semblables gérés par le gestionnaire et, selon le gestionnaire, elle ne change pas l’objectif de placement fondamental du fonds. Le gestionnaire s’attend à ce que le changement de nom et la nouvelle description entrent en vigueur le ou vers le 17 avril 2020.

Pour de plus amples renseignements sur Portland et les OPC Portland, rendez-vous sur le site www.portlandic.com ou communiquez avec le Service à la clientèle en composant le 1-888-710-4242, option 1, ou en envoyant un courriel à clientservices@portlandic.com.