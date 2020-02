Pressemeddelelse

Scape Technologies A/S 11.02.2020

Nissan-fabrik i Kina vil automatisere med Scape løsning

Dongfeng Nissan Technical Center i Guangzhou ønsker at automatisere med en standardiseret og komplet SCAPE Bin-Picker løsning, der nu installeres i det topmoderne udviklingscenter for nye biler til det kinesiske marked. Ud over forskning og udvikling er centeret involveret i indkøb og produktion i tæt samarbejde med Nissan Technical Center i Japan og andre udviklingsbaser i Europa, USA og Asien.

Aftalen med Nissan er indgået i januar måned 2020 mellem Nissan og Scape Technologies’ joint-venture selskab, Scape China, i Shenzhen, Kina.

”Det er en ordre, som endnu engang bekræfter vores styrkeposition i bilindustrien, der er en særdeles krævende branche. Vores mål er naturligvis at bane vejen for salg af flere SCAPE Bin-Picking systemer til Donfeng Nissan bilfabrikken, der årligt producerer knap 1.200.000 kørertøjer”, siger CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S.

Aftalen er kommet i stand kort efter, at Scape i januar lancerede den første større release af den nye version af SCAPE systemerne med nye intuitive og mere brugervenlige funktioner. Ikke mindst i Kina, ser selskabet brugeroplevelsen som den helt afgørende faktor for at få adgang til et langt større marked.

”Ordren fra Dongfeng Nissan bekræfter, at vi er på rette vej,” fastslår CEO Søren Bøving-Andersen.

Om Scape Technologies

Scape Technologies er en fokuseret dansk robotteknologisk virksomhed, der har udviklet en unik bin-picking løsning – SCAPE Bin-Picker – som sælges til produktionsvirksomheder, herunder den globale bilindustri.

Selskabet udvikler og leverer en - bin-picking løsning, der integrerer gribeenheder, sensorer, kameraer og egenudviklet software til hurtig, driftssikker og præcis opsamling, kontrol og placering af delkomponenter og emner, der leveres ustruktureret i kasser – deraf begrebet bin-picking.

Selskabets løsning er målrettet automatiseringsmarkedet inden for en række forskellige industrier og anvendelsesområder, hvor emner skal opsamles fra paller inden den næste proces, såsom samling af halvfabrikata, emnelevering til maskiner, kvalitetskontrol og pakning.

Den samlede løsning består af en egenudviklet softwarepakke ”SCAPE Bin-Picking Software Suite,” specialdesignede robotgribere, scannere og kamerasystemer, der kan anvendes på seks-aksede standard industrirobotter, samt en række tilhørende services og konsulentydelser.

Selskabet drives af et stærkt team med erfaring fra nystartede teknologivirksomheder, forsknings-positioner inden for produktionsteknologi samt internationale virksomheder og har fokus på at gøre SCAPE Bin-Pickeren enklere at sælge, konfigurere, installere og anvende for fuldt ud at kunne udnytte markedspotentialet og skalere salget ved hjælp af en bredere distributionskanal.

Scape Technologies er noteret på Nasdaq First North Growth Market .

