AMSTERDAM, Feb. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISE-stand 11-F140 — Mediasite presenteert deze week in Amsterdam zijn geünificeerde communicatieoplossingen (UC) op Integrated Systems Europe 2020. Voortbouwend op het marktleidende Media-platform voor videoregistratie en -beheer, verbreedt de Mediasite Join and the Mediasite for Zoom app de waarde van vergaderingen, trainingen en lessen die plaatsvinden in huddle rooms, Zoom Rooms en andere samenwerkingsruimtes.



"Het is een spannende tijd, omdat de werkplek van de toekomst eigenlijk al hier en nu is. Dingen zoals de volledig geautomatiseerde registratie van video, smart meeting rooms en video- en webconferenties maken meer samenwerking dan ooit mogelijk. Wij zijn een internationaal bedrijf met werknemers over heel de wereld en we onderkennen het belang van personeel dat door middel van video met elkaar is verbonden om een effectieve communicatie te stimuleren", aldus Rob Lipps, EVP Verkoop, Mediasite.

Lipps vervolgt: "De groeiende wereld van de zakelijke video is snel aan het convergeren met de bestaande ruimte voor geünificeerde communicatie, die een waarde van meerdere miljarden vertegenwoordigt. Dit om ervoor te zorgen dat waardevolle samenwerking is vastgelegd een eenvoudig op aanvraag kan worden geraadpleegd. Mediasite Join en onze innovatieve app for Zoom helpen organisaties en scholen van hun bijeenkomsten en lessen interactieve, doorzoekbare videobibliotheken te maken. We zijn verheugd deze oplossingen deze week met u te delen op de grootste show voor AV- en systeemintegratie ter wereld: ISE."

Het bedrijf demonstreert vandaag tot en met vrijdag zijn laatste verbeteringen in stand 11-F140 in het paviljoen Geünificeerde Communicatie met onder andere:

Mediasite Join voor registratie en beheer van videoconferenties

Mediasite Join maakt van vlakke opnames van vergaderingen en lessen uitgebreide, doorzoekbare video's door automatisch alles wat zich in samenwerkingsruimtes afspeelt op te nemen, te streamen en, het allerbelangrijkste, te beheren. Beschikbaar op locatie of in de cloud, integreert het naadloos met alle toonaangevende conferentiediensten en -bruggen zoals Cisco, Zoom, Poly (voorheen Polycom), Skype for Business en Vidyo om uw waardevolle kennis te delen, werknemers en studenten te engageren, communicatie te verbeteren en een samenwerkingscultuur te ondersteunen. Voorbeelden van de laatste verbeteringen in Mediasite Join zijn:

Geautomatiseerde, schematische live streaming: Voeg gewoon Als deelnemer aan conferenties deelnemen toe en het gesprek wordt automatisch naar zo veel kijkers gestreamd als nodig is.

Voeg gewoon Als deelnemer aan conferenties deelnemen toe en het gesprek wordt automatisch naar zo veel kijkers gestreamd als nodig is. SIP-ondersteuning: Ondersteuning voor SIP (Session Initiation Protocol), een belangrijke standaard voor videoconferenties, is naast H.323 beschikbaar.

Ondersteuning voor SIP (Session Initiation Protocol), een belangrijke standaard voor videoconferenties, is naast H.323 beschikbaar. Flexibele, schaalbare implementatieopties voor technisch eenvoudige omgevingen: Join kan als zelfstandige oplossing voor conferentieregistratie worden gebruikt in het geval van eenvoudig gebruik waarbij geen behoefte is aan de volledige capaciteiten van Mediasite. Gebruikers kunnen gesprekken vastleggen, opnames lokaal opslaan, live naar andere platforms streamen die RTMP gebruiken, elementaire bewerkingen uitvoeren en altijd en overal gesprekken openbaar maken.



Mediasite for Zoom app, een centrale bestemming voor alle Zoom-opnames in de cloud

Gebruikers van Mediasite kunnen automatisch al hun Zoom Video Communications cloudopnames direct in Mediasite publiceren en beheren, omdat er tussen beide technologieën sprake van integratie is. Met de app kunnen gebruikers van Mediasite hun Zoom-opnames van vergaderingen en lessen in uitgebreide, doorzoekbare en eenvoudige te delen on-demand video's veranderen – allemaal op één centrale en veilige plaats bij hun andere uitgebreide media.

Mediasite downloadt de inhoud van Zoom, samen met de bijbehorende metadata over de naam, aanmaakdatum, auteur en gerelateerde e-mailadres van de vergadering. Vervolgens wordt de inhoud naar de persoonlijke map in Mediasite geleid, waar de gebruiker deze kan bekijken en met anderen kan delen. De integratie is opgesteld op beheerdersniveau en is naadloos en onzichtbaar voor de eindgebruiker. Installeer de gratis app in de Zoom App Marketplace .

Gebruikers die zowel Mediasite Join als de app gebruiken, profiteren van alle functies van Mediasite inclusief ondertiteling en transcriptievaardigheden, robuust zoekalgoritme, bewerkingstools, publicatie altijd en overal, interactiviteitmogelijkheden om betrokkenheid van kijkers bij te houden en back-endanalyse.

Ga voor meer informatie naar stand 11-F140 en https://mediasite.com/join/ .

5.200 onderwijsinstellingen, bedrijven, gezondheidsorganisaties en overheidsorganen in 65 landen vertrouwen op ons. Het systeem voor beheer en uitzending van video-inhoud van Mediasite automatiseert snel en voordelig de registratie, het beheer, de bezorging en het zoeken naar live en on-demand video's.

Over Sonic Foundry®, Inc.

Sonic Foundry (OTC: SOFO) is de mondiaal leider voor oplossingen op het gebied van videoregistratie, -beheer en -streaming. Meer dan 5.200 onderwijsinstellingen, bedrijven, gezondheidsorganisaties en overheidsorganen in meer dan 65 landen vertrouwen op ons. Het Mediaset Video Platform automatiseert snel en voordelig de registratie, het beheer, de bezorging en het zoeken naar live en on-demand streamende video's. Ga voor meer informatie naar www.mediasite.com en @mediasite.

© 2020 Sonic Foundry, Inc. Product en de in dit document vermelde servicenamen zijn de handelsmerken van Sonic Foundry, Inc. of hun respectieve eigenaars.