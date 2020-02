Coop Pank AS

February 11, 2020 01:00 ET

February 11, 2020 01:00 ET

Coop Panga 2020 jaanuari majandustulemused:

Panga kliendiarv kasvas jaanuaris 1900 kliendi võrra ja ulatus kuu lõpuks 65 700-ni.

Panga neto laenuportfell kasvas samal ajal 15 miljoni euro võrra jõudes 476 miljoni euroni. Jaanuaris näitasid väga head kasvu kodulaenude ja ärilaenude portfell. Samal ajal kasvasid oodatud mahus kõigi teiste äriliinide laenuportfellid.

Coop Panga hoiuste maht ulatus jaanuari lõpu seisuga 498 miljoni euroni, kahanedes kuuga 9 miljoni euro võrra. Klientide nõudmiseni hoiused kasvasid ning vähenesid rahvusvaheliste hoiuseplatvormide kaudu kaasatud tähtajalised hoiused. See on olnud teadlik samm, kuna möödunud aasta novembris läbi viidud aktsiate avaliku pakkumisega lisandus pangale likviidseid vahendeid.

Pank teenis jaanuaris 566 tuhat eurot puhaskasumit.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar: „Start aastale on olnud hea, suutsime laenuportfelli tublisti kasvatada. Head meelt teeb, et järjest suuremad ettevõtted tulevad meie laua taha oma kasvuplaane arutama või ajutiselt vabadele vahenditele madalate intresside keskkonnas tootlust otsima. Eraklientide kasvu toetab jätkuvalt möödunud aasta novembrist panga deebetkaardi klientide viimine Coopi kliendiprogrammi kõige kõrgemale tasemele, mis annab neile panga deebetkaardiga makstes Coopi kauplustes kõige soodsamad hinnad ning 10% rohkem boonuspunkte.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 65 700 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 340 kauplust.

Lisainfo:

Kerli Lõhmus

Finantsjuht

Telefon: +372 669 0902

E-post: kerli.lohmus@cooppank.ee

Manus