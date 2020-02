AS LHV Group

February 11, 2020 01:01 ET

AS LHV Group teenis 2020. aasta jaanuaris 3,5 miljonit eurot puhaskasumit. AS LHV Pank teenis sellest 3,2 miljonit ja AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot.

Aktiivse kuu olulisemad sündmused olid reaalajas naelamaksete avamine panga maksevahendajatest klientidele, Moody’se poolt investeerimisjärgu krediidireitingu kinnitamine tasemel Baa1, sularahaautomaatide võrgustiku asukohtade lisamine ja populaarse Kasvukonto investeerimisteenuse 10 000 kliendi täitumine. Kuuga lisandus 4900 uut pangaklienti. Kuu lõpuks kasvas ettevõtete laenuportfell kasvas 41 miljoni euro ja jaelaenude portfell 11 miljoni euro võrra. Hoiuste maht kasvas 95 miljoni euro võrra.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/et/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 440 inimese. LHV pangateenuseid kasutab üle 207 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 176 000 aktiivse kliendi.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

