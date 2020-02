Communiqué de presse 11.02.2020

Résultats annuels 2019

Résultats solides dans un environnement plus complexe

Chiffre d’affaires : 3 217,1 M€ (+10,3% de croissance publiée, +6,2% de croissance économique et +6,0% de croissance organique vs. 2018)

Marge opérationnelle : 408,7 M€ (+16,0% vs. 2018)

Marge opérationnelle de 12,7%, +60 points de base par rapport à 2018

Résultat net ajusté de 212,9 M€, +29,0% vs. 2018

Free Cash Flow de +164 M€ vs. +82 M€ en 2018

Poursuite du désendettement avec un ratio de levier en baisse à 2,8 fois l’EBITDA

BNPA ajusté : 0,84 € contre 0,72 € pour l’exercice 2018

Commentant les résultats 2019 du Groupe, Dominique Cerutti, Président-Directeur Général d’Altran, a déclaré :

« Altran a réalisé une solide performance en 2019, grâce à une bonne performance en Europe et une accélération constante sur la région Amériques. Le dynamisme de certains de nos secteurs clés, tels que les Communications, l'Energie, l'Industrie, les Sciences de la vie et l'Aérospatiale, a plus que compensé les difficultés du marché automobile en Allemagne et le ralentissement macroéconomique lié au Brexit au Royaume-Uni. Nous avons dégagé l'année dernière un Free Cash Flow important, et notre rentabilité continue de s'améliorer, atteignant un niveau record de 12,7%. Au cours des cinq dernières années, nous avons profondément transformé le modèle économique d'Altran. Cette transformation continue de porter ses fruits tant sur le plan opérationnel que financier grâce au talent et à l'engagement de nos équipes. L'offre publique d'achat lancée par Capgemini est un succès puisque la majorité des actionnaires d'Altran ont choisi d'apporter leurs actions. Nous sommes désormais résolument tournés vers l'avenir. »

Résultats

(en M€) 2019 2018 % Chiffre d'affaires 3 217,1 2 916,4 10,3% Charges opérationnelles nettes (2 808,4) (2 564,1) Marge opérationnelle 408,7 352,3 16,0% En % du chiffre d'affaires 12,7% 12,1% Autres produits et charges opérationnelles (119,6) (135,3) Résultat opérationnel 289,1 217,0 33,2% Résultat financier (86,3) (94,8) Impôt (57,9) (41,1) Résultat net des activités abandonnées (0,0) (0,1) Intérêts minoritaires (0,9) (0,4) Résultat net (Part du Groupe) 144,0 80,6 78,7% Résultat net ajusté (Part du Groupe) 212,9 165,1 29,0%

Altran réalise un chiffre d’affaires solide sur l’ensemble de l’année 2019 à 3 217,1 M€ contre 2 916,4 M€ sur l’ensemble de l’année 20181 (+10,3%), soit une croissance économique de +6,2% et une croissance organique de +6,0%.

La marge opérationnelle du Groupe s’élève à 408,7 M€, en hausse de +16,0% par rapport à 2018, et atteint 12,7%, en hausse de 60 points de base par rapport à l’année dernière.

Le résultat financier du Groupe s’établit à -86,3 M€ contre -94,8 M€ sur l’ensemble de l’année 2018, reflétant une structure de financement normalisée après les effets exceptionnels de l'acquisition d’Aricent l’année dernière.

Le résultat net ajusté (Part du Groupe) progresse de 29,0% à 212,9 M€ contre 165,1 M€ sur l’ensemble de l’année 2018, reflétant l’amélioration de la performance opérationnelle. Le résultat net (Part du Groupe) ressort pour la période à 144,0 M€ contre 80,6 M€ en 2018.

Analyse détaillée du chiffre d’affaires2



Altran réalise sur l’ensemble de l’année 2019 un chiffre d’affaires de 3 217,1 M€ contre 2 916,4 M€ sur l’ensemble de l’année 2018 (+10,3%), soit une solide croissance économique de +6,2% et organique de +6,0%.

Quatrième trimestre Année totale (en M€) Total chiffre d'affaires Croissance publiée% Croissance organique% Croissance économique% Total chiffre d'affaires Croissance publiée% Croissance organique% Croissance économique% EUROPE 622,1 1,9% 2,2% 2,7% 2 375,4 5,7% 6,5% 6,7% Europe de l'Ouest 294,9 4,3% 3,9% 5,4% 1 114,7 6,3% 6,0% 6,4% Europe du Nord 87,4 -8,5% -9,6% -9,6% 362,0 2,2% 2,3% 2,2% Sud-Est de l'Europe 82,7 12,2% 11,6% 11,5% 303,2 12,3% 11,7% 11,7% Péninsule ibérique 83,7 13,3% 13,3% 11,8% 300,5 13,3% 13,2% 13,3% Europe Centrale 73,4 -13,4% -8,4% -7,8% 295,0 -4,4% 2,2% 2,1% AMERIQUES 211,8 8,7% 5,4% 4,8% 803,3 26,3% 3,9% 3,9% ASIE 10,3 40,9% 41,1% 39,6% 38,4 14,9% 13,5% 13,6% TOTAL 844,2 3,9% 3,3% 3,4% 3 217,1 10,3% 6,0% 6,2%

Europe (incluant la France) : bonne performance avec un chiffre d’affaires de 2 375,4 M€ sur l’ensemble de l’année 2019, soit une croissance organique de +6,5% (croissance économique : +6,7%). Europe de l’Ouest (35% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires s’élève à 1 114,7 M€, soit une croissance organique de +6,0% (croissance économique: +6,4%). La France a été le moteur de la performance de la région, grâce au dynamisme des secteurs Aéronautique et Energie. Europe du Nord (11% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires s’élève à 362,0 M€, soit une croissance organique de +2,3% (croissance économique: +2,2%) en dépit du ralentissement macroéconomique lié au Brexit. Sud-Est de l’Europe (9% du chiffre d’affaires total) : la région est restée très dynamique cette année, notamment grâce aux industries des Communications et des Sciences de la vie, avec un chiffre d'affaires de 303,2 M€, soit +11,7% de croissance organique (croissance économique: +11,7%). Péninsule ibérique (9% du chiffre d’affaires) : avec un chiffre d'affaires de 300,5 M€ sur l’année 2019, le cluster a connu une croissance organique de +13,2% (croissance économique : +13,3%), grâce au dynamisme continu du secteur Spatial et de la Défense en Espagne ainsi qu’à la forte croissance du Portugal, notamment dans le domaine des Communications. Europe Centrale (9% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires s’élève à 295,0 M€, soit une croissance organique de +2,2% (croissance économique : +2,1%). Au cours de l'année et plus particulièrement sur le second semestre, la région a été impactée par le ralentissement de l'industrie automobile allemande.

(incluant la France) : bonne performance avec un chiffre d’affaires de 2 375,4 M€ sur l’ensemble de l’année 2019, soit une croissance organique de +6,5% (croissance économique : +6,7%). Amériques (26% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires s’élève à 803,3 M€, soit une croissance organique de +3,9% (croissance économique de +3,9%). La région a enregistré une accélération constante tout au long de l'année, bénéficiant notamment d’une demande croissante dans l'industrie des Communications.

(26% du chiffre d’affaires) : le chiffre d’affaires s’élève à 803,3 M€, soit une croissance organique de +3,9% (croissance économique de +3,9%). La région a enregistré une accélération constante tout au long de l'année, bénéficiant notamment d’une demande croissante dans l'industrie des Communications. Asie (1% du chiffre d’affaires) : L’Asie a enregistré une solide performance au cours de l’année avec une croissance organique de +13,5% (croissance économique de +13,6%).

Trésorerie et endettement

Sur l’ensemble de l’année 2019, le Free Cash Flow du Groupe est de 164 M€ contre 82 M€ à fin décembre 2018, grâce à la bonne performance opérationnelle et à une première tranche d’indemnisations provenant de la résolution d'Aricent (41,8 M€).

L’endettement financier net du Groupe s'élève à 1 280 M€ hors IFRS16 pour l’exercice 2019 contre 1 312 M€ à fin décembre 2018. Cela se traduit par la réduction du ratio d'endettement à environ 2,8x l’EBITDA à la fin décembre 2019.

Au terme de l’exercice 2019, la position de trésorerie disponible du Groupe est de 447 M€ après un remboursement partiel de la dette de 48 M€, contre 473 M€ à fin décembre 2018.

Evolution des effectifs

Au 31 décembre 2019, l’effectif total du groupe Altran s’élevait à 50 124 collaborateurs contre 46 693 au 31 décembre 2018. Les embauches nettes sur la période ont atteint 3 555 retraité des effets de périmètres.

Dividende

À ce jour, le conseil d'administration n'a pas pris de décision concernant le paiement d'un dividende pour l'année 2019. Cette décision sera prise lorsque l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra le 23 juin 2020 sera fixé.

Mise à jour sur la cyberattaque

Le montant des coûts directs liés à la cyberattaque s’est élevé à 20 M€ sur l’année 2019. Toutefois, l'impact net pour l’ensemble de l’année est limité à une perte de 5 M€.

Au cours de l’exercice, l'assurance a versé à Altran une avance de 10 M€. Par ailleurs, l’assurance s’est engagée à verser un complément d’indemnité de 5 M€ reconnu dans les comptes clos au 31 Décembre 2019. Ce complément a été encaissé en Janvier 2020.

Ces indemnités d'assurance ont été comptabilisées en produits non récurrents. En conséquence, l'impact net de la cyberattaque sur les charges non-récurrentes du second semestre 2019 est un produit de 12 M€ et l’impact net sur l’année est une perte de 5 M€. L’impact en Free Cash Flow est une sortie de cash de 10 M€ sur l’année.

Point sur l'offre publique d'achat de Capgemini

Le 24 juin 2019, Capgemini (Euronext Paris : CAP) et Altran ont conclu un accord de négociations exclusives par lequel Capgemini propose d’acquérir Altran. Ce rapprochement donnera naissance à un groupe de 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 270 000 collaborateurs, un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie.

A l'issue de l'offre close le 22 janvier 2020, Capgemini détenait 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote d’Altran. L’offre réouverte a été close le 10 février 2020. Les résultats sont attendus la semaine prochaine.

Capgemini s'est engagé à ne pas prendre le contrôle de la société avant l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui est attendu pour le 19 mars 2020.

Perspectives

La plupart des événements disparates du S2 2019 (Brexit, marché allemand, cycles des semiconducteurs) devraient se normaliser en 2020. Un focus continu sur l'exécution en 2020 devrait permettre une amélioration des performances.

Informations complémentaires

Le Conseil d’administration d’Altran s’est réuni le 10 février 2020 pour arrêter les comptes de l’année 2019. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été finalisées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport de gestion et la finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

Conférences téléphoniques

Réunion investisseurs et conférence téléphonique le 11 février 2020 à 9h00, heure de Paris (CET) au siège d’Altran

96, Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine

Numéros de téléphone:

FR : +33 1 72 72 74 03

UK : +44 20 7194 3759

US : +1 646 722 4916

Code de confirmation : 40978407#

Calendrier Financier

24 Avril 2020 : Chiffre d’affaires – T1 2020

23 Juin 2020 : Assemblée Générale des Actionnaires

27 Juillet 2020 : Résultats S1 2020 et chiffre d’affaires T2 2020

23 Octobre 2020 : Chiffre d’affaires – T3 2020

Glossaire

La croissance organique est la croissance publiée diminuée des effets de variations périmètre et de variation de taux de change.

La croissance économique est la croissance organique retraitée de l’impact du nombre de jours travaillés.

La marge opérationnelle est la différence entre le chiffre d’affaires et les charges opérationnelles nettes

Free Cash Flow : marge opérationnelle + dotations aux amortissements et variation des provisions nettes + dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux obligations locatives + charges et produits courants n’ayant pas d’incidence sur la trésorerie + charges et produits non récurrents ayant un impact sur la trésorerie +/- variation du besoin en fonds de roulement net – investissements en immobilisations nécessaires à l’exploitation, net des cessions +/- variation des dettes envers les fournisseurs d’immobilisations – remboursement des obligations locatives - intérêts et frais financiers nets décaissés - intérêts relatifs aux obligations locatives - impôt payé.

Résultat Net Ajusté : Résultat net retraité des amortissements des droits incorporels issus de regroupements d’entreprises, des frais d’acquisition, des primes d’assurance, des éléments non récurrents liés au refinancement de la dette du Groupe, des coûts d’intégration, des coûts liés à l’offre Capgemini, net des impacts fiscaux.

Résultat net ajusté par action : Résultat Net Ajusté divisé par le nombre moyen d’actions en circulation sur la période.

EBITDA : Marge opérationnelle – charges fondées sur les actions et assimilé + Amortissements, dépréciations & variations des provisions nettes

Ratio de levier financier: défini comme la dette financière nette hors complément de prix divisée par l’EBITDA 12 mois glissants.

À propos d’Altran

Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie, Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. En 2019, Capgemini et Altran ont annoncé un projet de rapprochement dans le cadre d’une offre publique d’achat amicale pour créer un leader mondial de l’ « Intelligent Industry ». Altran a généré 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec plus de 50 000 employés dans plus dans 30 pays. www.altran.com



Annexes :

Indicateurs alternatifs de performance Résultat net ajusté

(en €m) 2019 2018 Résultat net 144,0 80,6 Charges d'acquisitions, d'intégration et diverses 16,7 39,0 Charges de restructuration 1,7 10,5 Amortissements des droits incorporels issus de regroupement d'entreprises 68,3 48,7 Charges financières nettes 10,3 24,3 Charge d'impôt (28,1) (38,0) Résultat Net Ajusté 212,9 165,1

Free Cash Flow

Le Free Cash Flow est un indicateur alternatif de performance utilisé par le Groupe. Depuis 2018, sa définition a évolué, il correspond désormais aux flux de trésorerie générés par l’activité du Groupe après paiement de l’impôt, des investissements nécessaires à son activité et après décaissement des intérêts nets. Il s’agit ainsi des flux de trésorerie restant à la disposition de l’entreprise et lui permettant de rembourser sa dette, verser ses dividendes, envisager des opérations spécifiques, notamment de croissance.

(en M€) 2019 2018 Marge opérationnelle 408,7 352,3 Dotations aux amortissements et variation des provisions nettes 70,8 61,6 Amortissements des droits d'utilisation 64,9 Autres éléments de résultat 0,0 2,3 Charges et produits non récurrents (32,4) (69,0) Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 512,0 347,2 Variation du besoin en fonds de roulement net (31,3) (37,2) Cession d'actifs financiers 101,2 Intérêts et frais financiers nets décaissés (61,3) (142,8) Interêts relatifs aux obligations locatives (11,4) Remboursement obligations locatives (63,4) Impôt payé (58,9) (43,3) Décaissements nets liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (121,7) (143,1) Dont décaissements liés aux grands contrats de logiciels (56,8) (69,6) Free Cash Flow 164,0 82,0





Dette nette et ratio de levier

(en M€) 31 Déc. 2019 31 Déc. 2018 Emprunts obligataires Dette d'affacturage 44,0 47,7 Lignes de crédit 1 680,8 1 734,4 DETTE FINANCIERE TOTALE 1 724,8 1 782,1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 446,5 472,7 DETTE FINANCIERE NETTE 1 278,3 1 309,4 Intérêts courus 1,8 2,4 ENDETTEMENT NET 1 280,1 1 311,8 Obligations locatives 220,4 Ratio de levier financier 2,8 3,0

Etats financiers consolidés Bilan / Actif (en m€)

31 Déc. 2019 31 Déc. 2018 Valeurs Nettes Valeurs Nettes Ecarts d'acquisition 2 408 2 363 Immobilisations incorporelles 609 680 Immobilisations corporelles 203 - Droits d'utilisation 144 144 Actifs financiers non courants 62 50 Impôts différés actif 55 101 Autres actifs non courants 93 97 Total actif non courant 3 574 3 435 Stocks et en-cours 4 2 Clients et autres débiteurs 586 527 Actifs liés aux contrats clients 195 202 Actifs financiers courants 24 23 Trésorerie et équivalents de trésorerie 447 473 Total actif courant 1 255 1 227 TOTAL ACTIF 4 829 4 662





Bilan / Passif(en m€)

31 Déc. 2019 31 Déc. 2018 Capitaux propres 1 818 1 692 Passifs financiers non courants 1 568 1 603 Provisions long terme 69 61 Avantages du personnel long terme 82 65 Obligations locatives long terme 159 Impôts différés passif 49 169 Autres passifs long terme 88 66 Autres passifs non courants 447 361 Total passif non courant 2 015 1 964 Fournisseurs et comptes rattachés 638 648 Obligations locatives court terme 61 Passifs liés aux contrats clients 114 100 Fournisseurs et autres créditeurs courants 813 748 Provisions court terme 24 23 Dettes sur titres court terme - 53 Passifs financiers courants 159 182 Autres passifs courants 183 258 Total passif courant 996 1 006 TOTAL PASSIF 4 829 4 662





Compte de résultat consolidé (en m€)

2019 2018 Chiffre d'affaires 3 217,1 2 916,4 Autres produits de l'activité 109,7 99,1 PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES 3 326,8 3 015,5 Achats consommés et charges externes (624,9) (643,3) Charges de personnel (2 162,3) (1 957,1) Impôts et taxes (4,6) (4,0) Dotations aux amortissements et provisions nettes (138,2) (60,0) Amortissements des droits incorporels issus de regroupements d'entreprises (68,3) (48,7) RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 328,5 302,4 Autres produits et charges opérationnels non récurrents (39,4) (85,4) RESULTAT OPERATIONNEL 289,1 217,0 Coût de l'endettement financier net (67,6) (60,0) Autres produits et charges financiers (18,6) (34,8) Charge d'impôt (57,9) (41,1) Résultat net d'impôt des activités abandonnées (0,1) Participations ne donnant pas le contrôle (0,9) (0,4) RESULTAT NET (GROUPE) 144,0 80,6







1 Rappel: Aricent intégré depuis le 20 Mars 2018

2 Rappel : Depuis le 1er janvier 2019, Altran opère en Europe via des “clusters” c’est à dire des regroupements de pays. Europe de l’Ouest: France, Belgique, Luxembourg, Maroc, Tunisie; Sud-Est de l’Europe : Italie, Suisse ; Péninsule Ibérique : Espagne, Portugal; Europe Centrale : Allemagne, Autriche, République Tchèque, Slovaquie, Roumanie; Europe du Nord: Pays-Bas, Scandinavie, Royaume-Uni





