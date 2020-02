Nasdaq First North Growth Market

SELSKABSMEDDELELSE

Selskabsmeddelelse nr. 14 - 11-02-2020 Odense, 11. Februar 2020



DAC har fået fire patenter godkendt

Danish Aerospace Company A/S (DAC) har fået godkendt 4 patenter som alle er relateret til selskabets nyeste kombinerede motionsudstyr; European Enhanced Exploration Exercise Device (E4D).

E4D er et højteknologisk motionsudstyr som indeholder mange nytænkende funktioner. De fire patenter som nu er godkendt omhandler både kombinationen af de fire motionsformer i et udstyr, samt tre nøgle teknologier i udstyret funktion, hvordan det fungerer og de forskellige komponenter spiller sammen.

Den enstemmige anbefaling fra NASA og ESAs ”Exploration Exercise Device Downselect” (EEDD) panel og de mange astronauter i december 2019 af E4D-motionsudstyr (Se DAC Selskabsmeddelelse nr. 11 13-12-2019) om at det er det man skal arbejde videre med til fremtidige bemandede rejser til Månen og længere ud i rummet, understreger vigtigheden af at Selskabet sikre sig og beskytter rettighederne til de nøgleteknologier som danner grundlag for dette unikke udstyr.

Denne proces har været i gang i løbet af det sidst år og med godkendelsen af de fire nye patenter, er det første vigtig skridt taget. Selskabet fortsætter arbejdet med at beskytte sine kerneteknologier på dette område ved også at få patenterne godkendt internationalt.

DAC’s direktør Thomas A. E. Andersen siger: “Vi arbejder hele tiden med at sikre og fastholde vores unikke position på verdensplan inden for motionsudstyr til rumfart. Den danske godkendelse af de fire patenter er det første vigtig skridt. Vi er meget tilfredse med at få anerkendt at nøgle teknologierne i vores nyeste motionsudstyr er unikke og enestående. Ved at tage patent på disse nøgleteknologier danner vi grundlagt for yderligere sikring af vores forretningsgrundlag.”

Baggrund

Danish Aerospace Company A/S har udviklet en prototype af et nyt avancerede træningsudstyr kaldet E4D-motionsudstyr (Enchanced European Exploration Exercise Devices) under kontrakt med ESA. DAC kontrakten med ESA omfatter at bygge og supporte en flight model og tre træningsmodeller. E4D-udstyret kombinerer cykling, roning, tovtrækning, og 29+ andre vægtløftningsøvelser i ét udstyr, der giver astronauterne en komplet workout og større træningsfleksibilitet i deres daglige træning i rummet. Det nye træningsudstyr bygger på Danish Aerospace Companys’ mere end 30 års erfaring med rumcykler og respiratoriskmåleudstyr til motion og helbredsovervågning i rummet.

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr og andre tekniske områder primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Vores produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. Vi specialiserer os i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart. Til dato er omkring 3 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 technically equivalent to AS9100D som er den anerkendte standard på området.