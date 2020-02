February 11, 2020 02:00 ET

February 11, 2020 02:00 ET

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

CDS

Groupe





L’IDI annonce le closing de son entrée au capital de CDS Groupe,

acteur de référence dans le monde de la réservation d’hôtels dédiée aux voyages d’affaires

Paris, le 11 février 2020 – L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce le closing de son entrée au capital de CDS Groupe, l’une des principales plateformes de réservation hôtelière dédiée aux voyages d’affaires.

Cette opération, la première pour CDS Groupe, est réalisée aux côtés des fondateurs et actuels dirigeants Ziad Minkara et François Machenaud. IDI investit environ 15 m€ pour une participation minoritaire importante au côté du management qui reste majoritaire. Access Capital Partners contribuera au financement de l’opération par une dette unitranche.

CDS Groupe, basé en région parisienne et comprenant une trentaine de salariés, a réalisé un volume d’affaires d’environ 90 m€ en 2019. Le groupe connaît une croissance organique soutenue (de l’ordre de + 35% en 2019) depuis plusieurs années suite à la conclusion de partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs de l’hôtellerie ainsi qu’à la signature de nouveaux grands comptes.

Marco de Alfaro, Partner et membre du comité exécutif de l’IDI déclare : « Nous sommes ravis d’accompagner CDS. Le closing de cette opération s’est déroulé comme prévu et nous remercions Ziad Minkara et ses associés managers qui nous ont fait confiance ainsi qu’Access Capital qui nous a accompagnés avec son financement. CDS dispose désormais de tout le soutien de l’équipe de l’IDI pour réaliser une ambitieuse croissance. »

Ziad Minkara, Directeur Général de CDS Groupe, d’ajouter : « Nous sommes ravis d'accueillir l’IDI au sein de CDS. Au-delà des valeurs partagées, nous ambitionnons de positionner ensemble CDS Groupe comme la market place de l'hôtellerie d’affaires en Europe. »

A propos de CDS Groupe :

CDS Groupe est une centrale de réservation hôtelière spécialisée dans les déplacements professionnels. Grâce à un investissement fort dans son département R&D, CDS Groupe est en mesure de développer des solutions centrées sur les besoins réels de ses clients afin d’y répondre de manière efficiente. Ses solutions techniques permettent ainsi de proposer une offre globale multi-canal répondantaux attentes de chacun de ses clients.

Contact Presse CDS Groupe :

Caroline Melin

Tél. : +33 6 61 14 63 64

E-mail : caroline@tikamedia.com

A propos de l'IDI ( www.idi.fr ) :

L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis près de 50 ans dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l’IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,68 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs :

Tatiana Nourissat

Tél. : + 33 1 55 27 80 00

E-mail : t.nourissat@idi.fr

Contacts presse : Verbatee

Jérôme Goaer

Tél. : + 33 6 61 61 79 34

E-mail : j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu

Tél. : + 33 6 61 61 76 73

E-mail : v.sabineu@verbatee.com

Pièce jointe