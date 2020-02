February 11, 2020 02:00 ET

Cramo Oyj Pörssitiedote 11.2.2020 klo 9.00

Muutoksia Cramo Oyj:n taloudelliseen tiedottamiseen ja varsinaisen yhtiökokouksen ajankohtaan vuonna 2020

Cramo Oyj ("Cramo") muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään ja tulee jatkossa julkaisemaan ainoastaan puolivuosikatsauksen ja tilipäätöstiedotteen. Näin ollen Cramo ei tule 28.4.2020 julkaisemaan liiketoimintakatsausta tammi-maaliskuulta 2020, eikä 30.10.2020 liiketoimintakatsausta tammi-syyskuulta 2020, kuten aikaisemmin oli ilmoitettu.

Tämän lisäksi Cramon hallitus on tänään päättänyt siirtää Cramon varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Näin ollen Cramon varsinaista yhtiökokousta ei tulla pitämään torstaina 26.3.2020. Cramon hallituksen tänään koolle kutsuman ylimääräisen yhtiökokouksen valitsema uusi hallitus tulee päättämään uuden ajankohdan varsinaiselle yhtiökokoukselle myöhemmin. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään 30.6.2020.

Boels Topholding B.V. ("Boels") on hankkinut julkisella ostotarjouksella yli 90 prosenttia kaikista Cramon liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Boels on ilmoittanut, että sen tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Cramon osakkeet ja huolehtia, että Cramo hakee osakkeidensa poistamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta. Tammi-kesäkuulta 2020 annettavan puolivuotiskatsauksen julkistaminen riippuu pörssilistalta poistamisen aikataulusta ja se tullaan julkaisemaan ainoastaan, mikäli sääntely näin edellyttää.

