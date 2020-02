Cramo Oyj Pörssitiedote 11.2.2020 klo 9.00

Kutsu Cramo Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Cramo Oyj:n ("Cramo" tai "Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10. maaliskuuta 2020, klo 14.00 alkaen Yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 13.30.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN



2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN



3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN



4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN



5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN



6 PÄÄTÖS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA

Boels Topholding B.V. ("Boels"), Yhtiön osakkeenomistaja, joka on tehnyt vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Cramon liikkeeseen laskemista osakkeista, jotka eivät ole Cramon tai sen tytäryhtiön omistuksessa, ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 4. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta viiteen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtajan sijainen."

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyisi muuttumattomana.





7 PÄÄTÖS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ JA MUUTOKSISTA HALLITUKSEN KOKOONPANOON

Boels ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) toimikaudeksi, joka alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskeva muutos, joka mahdollistaa viittä jäsentä pienemmän hallituksen, on rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Boels ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan Peter Boels, Elisabeth Boels-van Kerkom ja Johannes Valk. Boels ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Peter Boels ja varapuheenjohtajaksi Elisabeth Boels-van Kerkom. Näiden hallituksen jäsenten toimikausi alkaa siitä päivästä, jona yhtiöjärjestyksen 4. kohtaa koskeva muutos on rekisteröity kaupparekisteriin, ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy edellä mainittujen uusien hallituksen jäsenten toimikauden alkaessa.





8 PÄÄTÖS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA

Boels ehdottaa, että nyt valittaville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvällä kaudella.

Boels ehdottaa edelleen, että kaikille hallituksen jäsenille korvataan matkakulut ja muut suoraan hallituksen työskentelyyn liittyvät kulut.





9 OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN

Yhtiön varsinainen yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta 31.3.2015. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokouksille. Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa on tällä hetkellä neljä jäsentä.

Boels ehdottaa, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta päätetään lakkauttaa.





10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN





B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat Boelsin ehdo­tukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cramo Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.cramogroup.com. Päätösehdotukset ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljen­nökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 24.3.2020 alkaen.





C Ohjeita kokoukseen osallistujille





1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 27.2.2020 rekiste­röity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeis­tään 5.3.2020 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) Cramo Oyj:n internet-sivuilla: www.cramogroup.com;

(b) puhelimitse numeroon 010 661 1242 (ma - pe klo 8 – 18); tai

(c) kirjeitse osoitteeseen Cramo Oyj, "yhtiökokous", Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osak­keenomistajien Cramo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.





2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen nii­den osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon täsmäytyspäivänä, eli 27.2.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Fin­land Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.3.2020 klo 10.00 mennessä. Hal­lintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiöko­koukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuu­denhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjo­jen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhtei­sön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.





3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asia­miehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittau­tumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Cramo Oyj, "yhtiökokous", Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.





4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiö­lain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cramo Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 11.2.2020 yhteensä 44.690.554 osaketta ja ääntä.

Vantaalla 11.2.2020

CRAMO OYJ

Hallitus





Lisätietoja:

Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: +358 40 556 3546, email: aku.rumpunen@cramo.com



Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.cramogroup.com





Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsingissä.



Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup