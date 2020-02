February 11, 2020 02:00 ET

Sponda Oyj Lehdistötiedote 11.2.2020 klo 9:00

Sponda on sopinut myyvänsä yhdeksän toimitilakiinteistöä Helsingin Ruoholahdesta

Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Helsingin Ruoholahdessa sijaitsevien toimitilakiinteistöjensä myynnistä kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopille. Myytävien kiinteistöjen vuokrattava pinta-ala on yhteensä yli 100 000 neliömetriä ja pysäköintipaikkojen määrä noin 1 650.

Sponda on ollut mukana kehittämässä Ruoholahdesta yhtä pääkaupunkiseudun merkittävintä toimitila-aluetta 2000-luvun alusta lähtien. Kehitystyön lähtökohtana on ollut vastuullisuus, ja Spondan kiinteistöjen kehittämisessä on panostettu erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen.

”Vahva sijoitusmarkkina tukee näiden toimitilakiinteistöjen myyntiä, ja olemme iloisia, että Antilooppi tulee jatkamaan kehitystyötämme Ruoholahdessa. Meillä on suunnitteilla ja käynnissä useita kehityshankkeita, joihin voimme nyt kohdentaa vapautuvia resursseja. Kiinteistökauppa tukee Spondan strategiaa kehittää aktiivisesti kiinteistöjään ja luoda erinomaisia työympäristöjä asiakkailleen”, Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal kertoo.

Kiinteistökaupan vahvistuminen edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää, jonka odotetaan selviävän kevään 2020 aikana.

Lisätietoja:

Christian Hohenthal, toimitusjohtaja, Sponda Oyj, puh. 040 737 5050

