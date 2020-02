MONTRÉAL, 11 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX et NYSE : OR) (« Osisko ») a le plaisir d’annoncer que le conseil d’administration a nommé M. Frédéric Ruel au poste de chef de la direction financière et vice-président aux finances, M. Iain Farmer au poste de vice-président, développement corporatif et M. Benoit Brunet au poste de vice-président, stratégie d’affaires. Les nominations de MM. Ruel, Farmer et Brunet entreront en vigueur le 20 février 2020 suite à la publication des états financiers consolidés annuels.

M. Sean Roosen, président du conseil d’administration et chef de la direction, a mentionné : « Je suis extrêmement heureux des annonces d’aujourd’hui, lesquelles soulignent l’évolution de notre équipe. Sous la direction du président nouvellement nommé, Osisko est en excellente position pour aborder ses prochaines phases de croissance. Je félicite Frédéric et Iain qui abordent naturellement et de façon pleinement méritée les prochaines étapes de leur carrière chez Osisko. Je souhaite également la bienvenue à Benoit au sein de notre équipe et compte sur son expertise en capitaux privés afin d’appuyer Osisko dans l’évolution du North Spirit Discovery Group. »

M. Frédéric Ruel occupait le poste de vice-président et contrôleur corporatif chez Osisko depuis 2015 et permet une transition harmonieuse vers le poste de chef de la direction financière et vice-président aux finances. M. Ruel est impliqué dans l’industrie minière depuis plus de 12 ans. Il est un professionnel aguerri de la finance détenant plus de 20 ans d’expérience en information financière et en finance. Il a également occupé divers postes au sein d’autres sociétés publiques du secteur minier, incluant les postes de chef de la direction financière de NioGold Mining Corporation, de vice-président, contrôleur corporatif de Ressources Falco Ltée, et de directeur de l’information financière chez Corporation Minière Osisko et Consolidated Thompson Iron Mines. Frédéric a débuté sa carrière en tant qu’auditeur au sein d’une firme comptable de premier plan où il aura travaillé plus de sept ans. Il est membre de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés du Québec et est titulaire d’une maîtrise en sciences comptables de l’Université de Sherbrooke.

M. Iain Farmer est impliqué dans l’industrie minière depuis 9 ans et occupait récemment le poste de directeur des évaluations pour Osisko où ses responsabilités incluaient l’évaluation financière et technique d’investissements, ainsi que la création et l’exécution de transactions. Avant de se joindre à Osisko, Iain a travaillé en recherche sur les actions couvrant le secteur minier. Iain détient un baccalauréat et une maîtrise en génie minier de l’Université McGill, ainsi qu’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Goodman School of Investment Management de l’Université Concordia, et détient la certification d’analyste financier agréé (CFA) depuis 2016.

M. Benoit Brunet s’est joint à Osisko en provenance du groupe de capitaux privé du Québec de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse »), l’un des investisseurs institutionnels les plus importants en Amérique du Nord, où il a contribué à déployer 700 millions de dollars dans le secteur minier à travers la province de Québec. Il supervisait jusqu’à tout récemment des investissements d’approximativement 1,5 milliard de dollars et est reconnu pour avoir structuré des instruments financiers innovants pour quelques-uns des plus importants projets miniers de la région. M. Brunet a travaillé de près avec l’équipe de direction d’Osisko au cours des dernières années et détient une connaissance approfondie du portefeuille d’actifs d’Osisko. Avant de se joindre à la Caisse, M. Brunet a travaillé chez PricewaterhouseCoppers LLP au sein du groupe de certification à Montréal. M. Brunet détient le titre de CPA et des diplômes de premier et de deuxième cycle en comptabilité de l’Université du Québec à Montréal.

