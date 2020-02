MONTRÉAL, 11 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants Ressources Sirios inc. (TSX-V : SOI) ont le plaisir d'annoncer la signature d’une entente avec Exploration Dios inc. (TSX-V : DOS) lui permettant d’obtenir une participation de 90% dans la propriété aurifère Solo de Dios. Cette propriété est située à environ 13 km au sud-ouest de la récente découverte aurifère Patwon et directement adjacente à la propriété Elmer d’Exploration Azimut, à la Baie James Eeyou Istchee au Québec. Sirios profitera de l’exécution prochaine du levé magnétique héliporté sur sa propriété Niska pour effectuer du même coup ce levé sur le bloc de claims Solo.



Des travaux entrepris par d’anciens détenteurs avaient permis de localiser des anomalies d’or dans les sols de même que des anomalies géophysiques correspondantes de polarisation provoquée (P.P.) dans un environnement où l’exposition du socle rocheux est inexistant. Ces cibles, qui ne peuvent être testées autrement que par forage, n’ont toutefois jamais été vérifiées.

Dominique Doucet, président et chef de la direction de Sirios, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’avoir obtenu la possibilité d’explorer la propriété de Dios. Nous étions intéressés à cette propriété depuis un bon moment, puisqu’elle contient d’excellentes cibles aurifères prêtes à forer.»

L’entente permet à Sirios d’obtenir, sur une période de trois ans, une participation de 51% avec des paiements totalisant 125 000$ et l’exécution de travaux d’exploration totalisant 600 000$. Une fois la participation de 51% obtenue, Sirios aura l’option de continuer l’exploration en co- partenariat avec Dios sur une base de 51/49 ou bien démarrer une deuxième phase lui permettant d’augmenter sa participation à 90%. Sirios devra alors effectuer, sur une période additionnelle de trois autres années, des paiements totalisant 150 000$ et exécuter un total de 20 000 mètres de forage sur la propriété. Sirios devra compléter à chacune de ces trois années un minimum de 3 000 mètres de forage. Dios aura la possibilité de convertir sa participation de 10% en une redevance de 2% de retour net de fonderie («NSR»). Sirios pourra racheter la moitié de cette redevance pour 1M$ et possèdera un droit de premier refus sur la deuxième moitié.

La propriété Solo est située à environ 50 km à l’ouest de la station relais km 381 sur la route de la Baie James reliant Matagami à Radisson dans Eeyou Istchee, baie James, au Québec. Elle est composée de 10 claims couvrant 5 km carrés. Elle est située à moins de 20 km au sud-ouest de la propriété Niska de Sirios et à environ 13 km au sud-ouest de la découverte récente de Patwon sur la propriété Elmer Gold d’Azimut, où les résultats de forage ont donné 3,15 g/t Au sur 102,0 m dont 10,1 g/t Au sur 20,5 m. (Communiqué d’Azimut 01/14/2020).

Ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Dominique Doucet, ing., président et chef de direction de Ressources Sirios inc. personne qualifiée selon la Norme 43-101.

À propos de Sirios

Fondée en 1995, Ressources Sirios génère et explore elle-même ses projets d’exploration minière. Pionnière dans la découverte de gîtes aurifères significatifs à la Baie-James au Québec, Canada, Sirios se concentre principalement sur l’exploration avancée de son gîte d’or Cheechoo tout en explorant activement le potentiel aurifère de Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

