LAVAL, Québec, 11 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK: UBMRF) est fière d’annoncer aujourd’hui le lancement d'une nouvelle génération de sites web propulsés par sa technologie d'émulation 3D exclusive qui vise à changer la donne dans le marché des sites web de propriétés uniques, les « 3D Pocket WebsiteTM ».



Les « 3D Pocket WebsiteTM » sont de nouveaux types de sites web immobiliers pour lesquels les arrière-plans sont remplacés par une expérience immersive 3D de haute qualité. Utilisés dans le secteur immobilier, les acheteurs de propriétés peuvent visiter les propriétés à vendre de façon immersive tout en gardant accès aux couches d'informations d'un site web traditionnel.



La demande pour des sites web immobiliers présentant une seule propriété à vendre démontre une croissance constante chez les professionnels de l'immobilier. Parallèlement, la demande de visites virtuelles 3D augmente rapidement au point de bientôt devenir la norme. Un « 3D Pocket WebsiteTM » est à la fois un site web présentant une seule propriété à vendre et une visite virtuelle 3D.

Avant les « 3D Pocket WebsiteTM » d’Urbanimmersive, les clients étaient uniquement dirigés vers des technologies de visites virtuelles 3D qui devaient être intégrées dans des sites web de tierces parties pour être distribués sur le web. Cela s’explique du fait que la plupart d'entre eux nécessitent une application ou un temps de téléchargement pour être exécutés. Un « 3D Pocket WebsiteTM » immersif ne requiert pas d’être intégré à des sites web de tierces parties, ni de « plug-in » et ni de temps de téléchargement pour s'exécuter. Cet avantage technologique se traduit par un outil marketing 3D plus flexible, puissant et abordable.

De plus, le « 3D Pocket WebsiteTM » est téléchargeable sur une clé USB et peut fonctionner comme un site web autonome hors ligne. Cet autre avantage technologique ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour revendre le produit en tant que « souvenir » 3D de la propriété vendue.

Le « 3D Pocket WebsiteTM » a été présenté pour une première fois lors d'un récent salon de la photographie immobilière à Las Vegas, où l'accueil auprès des grands de l’industrie a dépassé les attentes de la Société. Depuis, le nombre de photographes en attente d’être les premiers à utiliser le « 3D Pocket WebsiteTM » n'a cessé de croître sans effort marketing de la Société.

Les environnements immersifs du « 3D Pocket WebsiteTM » sont alimentés par la technologie d'émulation 3D immersive exclusive d'Urbanimmersive pour laquelle la Société y a investi plusieurs millions en recherche et développement depuis sa création en 2007 et qu’elle a cessé de la commercialiser en 2016 en raison d'un manque de financement. L'amélioration récente de la situation financière de la Société permet désormais à Urbanimmersive de poursuivre sa vision principale qui est de démocratiser les environnements immersifs.

La technologie d'Urbanimmersive permet à toute personne possédant un appareil photo numérique standard de créer des expériences immersives de haute qualité à une fraction du coût d'un matériel de caméra 3D spécialisé. Récemment, Urbanimmersive a également pu rendre sa technologie compatible avec la caméra à prix abordable Ricoh Theta Z1 (lentilles 360). Avec la Ricoh Theta Z1, les environnements qui nécessitaient auparavant 60 minutes pour compléter la prise de photos peuvent maintenant se faire en 15 minutes.

La navigation 3D immersive est créée à partir de la connexion entre plusieurs images panoramiques. Les connexions de panorama (les cercles cliquables au-dessus des images indiquant où les autres panoramas sont situés par rapport à la vue actuelle) sont automatiquement positionnées par Urbanimmersive en utilisant la technologie de reconnaissance visuelle informatique avancée et l'algorithme de création de chemin de propriété d'Urbanimmersive (une vidéo du processus est présentée sur le site web Urbanimmersive). La solution utilise également la technologie d’intelligence artificielle afin d’effectuer la classification d'images par apprentissage automatique pour créer automatiquement des couches supplémentaires d'options de navigation permettant aux visiteurs de se déplacer vers des zones spécifiques de l'environnement 3D. Par exemple, un client pourrait décider de passer de la cuisine à la chambre principale en utilisant cette fonction de post-production automatisée par intelligence artificielle. Le processus de post-production entièrement automatisé d'une maison standard de 3 000 pieds carrés ne prend qu’environ 3 à 5 minutes par les serveurs « render farm » d’Urbanimmersive. Cela se traduit par un délai d'exécution rapide pour les utilisateurs et des marges plus élevées pour les photographes.

Cela permet également à Urbanimmersive de proposer ce nouveau produit aux agents immobiliers qui produisent leurs propres visites virtuelles 3D, ce qui représente une part de marché d’environ 50% (non atteinte par les photographes immobiliers). Les « 3D Pocket WebsiteTM » pourraient également être utilisés par les entreprises locales à la recherche de sites web axés principalement sur leur capital visuel comme une alternative à « Street View Inside Building ».



La Société a également identifié d'autres opportunités commerciales pour son émulateur 3D tels que pour les inspections de bâtiments hors site et la gestion de projets de construction immobiliers. Les marchés de la sécurité pour la création d'environnements de formation hors site utilisés par les premiers intervenants, où les clients accordent une grande valeur à l’accès à des solutions 3D hors ligne pour des projets hautement confidentiels, ont également été identifiés par la Société comme un potentiel commercial important. Un autre marché identifié pour les « 3D Pocket WebsiteTM » consiste à la vaste communauté d'artistes 3D qui cherchent à ajouter de la valeur à leurs produits architecturaux 3D.

La caméra 360 degrés et les dessins d'artistes 3D fournissent des images de contenu visuel sphérique qui ouvriront d'autres opportunités de marché pour créer des environnements de réalité virtuelle compatibles avec les lentilles de réalité virtuelle telles que « Oculus Rift ».

« Il s’agit aujourd’hui d’une journée importante pour Urbanimmersive puisque nous valorisons désormais de nombreuses années de recherche et développement dans le domaine des technologies immersives grâce à notre position de leader sur le marché et notre situation financière actuelle. Le « 3D Pocket WebsiteTM » est l’intégration technologique parfaite combinant la récente acquisition de Tourbuzz et la technologie principale d’Urbanimmersive. Bénéficiant du plus grand réseau de photographes indépendants en Amérique du Nord et profitant des tendances du marché des visites virtuelles 3D et de la réalité virtuelle, nous ne pouvions pas demander un meilleur moment pour lancer ce produit », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

« Notre objectif est de démocratiser cette technologie. Nous fournirons notre émulateur 3D en tant que valeur ajoutée intégrée à notre plateforme existante et continuerons de monétiser nos fonctionnalités avancées de sites web. À l'avenir, nous nous concentrerons sur le positionnement de notre technologie dans notre marché principal et augmenterons la compatibilité avec d'autres fabricants d'appareils photo. Nous rechercherons également des partenaires ou acquisitions d'entreprises afin de développer de nouvelles opportunités de marché, que ce soit dans le marché locatif, les entreprises locales, les complexes hôteliers, la formation hors site et la gestion de projets de construction. En résumé, nous sommes en mesure de démontrer aujourd’hui plus que jamais ce que signifie le nom de notre Société, Urbanimmersive », a ajouté Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

Pour obtenir plus d’information à propos du « 3D Pocket WebsiteTM » : https://www.urbanimmersive.com/3d_pocket_website.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive est un leader offrant une solution de gestion d'entreprise ‘SaaS’ aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. L'émulateur 3D permet de créer rapidement des environnements immersifs de petits espaces existants et futurs tels que des maisons à des environnements extrêmement grands comme des stades, auxquels les clients peuvent interpoler plusieurs couches de jeu de données interactives et contextualisées à de nombreuses fins telles que pour le marketing en ligne, la gestion des actifs de construction et formation et inspection hors site. La Société propose ses fonctionnalités avancées sur un modèle commercial transactionnel à la carte et octroie des licences de sa technologie immersive dans d'autres segments de marché.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.