ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti on otsustanud käivitada Tallinnas Uus-Veerenni korteriarendusprojekti kolmanda etapi, mille raames valmib 2021. aasta suvel kolm kortermaja kokku 59 korteriga.

Uus-Veerenni elukvartal asub Tallinna kesklinnas Veerenni asumis ning selle kolmanda etapi Uus-Veerenni Park ( merko.ee/veerennipark/ ) kortermajad kerkivad arendusala Vana-Lõuna tänava poolsesse külge Pille tänavale. Uus-Veerenni Park korterelamud on B energiaklassiga. Haljastatud sisehoovidesse rajatakse puhke- ja mängualad, mugavaks liiklemiseks ehitatakse välja kvartalisisesed teed ja autodele maa-alune parkla.

Uus-Veerenni Park korterite suurused jäävad vahemikku 33–133 ruutmeetrit ja ruutmeetrihinnad on vahemikus 2746–3795 eurot.

Uus-Veerenni esimeses etapis valmisid 2019. aasta lõpuks kaksteist hoonet kokku 137 korteri ja 8 äripinnaga ning teise etapi raames valmib 2020. aasta lõpuks kaheksa hoonet kokku 88 korteri ja nelja äripinnaga. Arendusprojekti kogumahus rajatakse järgmise kümne aasta jooksul ligi poolsada uut kortermaja enam kui tuhande korteriga.

AS Merko Ehitus Eesti ( merko.ee ) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti kinnisvaraarenduse divisjoni direktor Tiit Kuusik, tel +372 680 5105.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus ( group.merko.ee ) kontserni kuuluvad Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba ning Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2018. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 764 inimesele ning ettevõtte 2018. aasta müügitulu oli 418 miljonit eurot.

