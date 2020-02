Mise à disposition du rapport sur l'activité et les comptes consolidés du quatrième trimestre et de l’exercice 2019

Paris, le 11 février 2020 - Lectra informe ses actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 221-4 IV du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, que le rapport sur l'activité et les comptes du quatrième trimestre et de l’exercice 2019 établi par la société peut être consulté sur le site internet de Lectra : www.lectra.com .

Il est également disponible sur simple demande au siège social : 16-18 rue Chalgrin, 75016 Paris (email : relations.investisseurs@lectra.com ).

Pour les entreprises qui insufflent la vie à nos dressings, intérieurs de voitures, meubles et plus, Lectra façonne des technologies premium qui facilitent la transformation digitale de leur industrie. Son offre donne aux marques et aux fabricants les moyens de leurs ambitions, du design à la production, mais aussi la reconnaissance et la sérénité qu'ils méritent. Fondée en 1973, Lectra dispose de 34 filiales à l'international et sert ses clients dans plus de 100 pays. Forte de près de 1 800 collaborateurs, Lectra a réalisé un chiffre d'affaires de 280 millions d'euros en 2019 et est cotée sur Euronext (LSS).

