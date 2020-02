MONTRÉAL, 11 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX: CNR) (NYSE: CNI) a annoncé qu'il sera contraint d’interrompre sous peu ses activités sur des parties importantes de son réseau canadien, à moins que les blocages sur ses lignes ferroviaires ne soient levés.



Dans une déclaration publique, les personnes qui bloquent les lignes ont expliqué qu’ils manifestent pour montrer leur solidarité envers les gens qui s’opposent à un projet de gazoduc et n'ont aucun lien avec les activités du CN.



Les blocages près de Belleville (Ont.), sur la seule voie principale reliant l’Ouest canadien à l’est du Canada et reliant l’est du Canada au centre des États-Unis, ainsi que sur la voie principale du CN entre Prince George et Prince Rupert (C.-B.), ont des répercussions sur la capacité des Canadiens à transporter les marchandises et à favoriser le commerce. Il n'y a actuellement aucun mouvement de trains, de marchandises ou de voyageurs, à ces deux endroits. Des centaines de trains ont été annulés depuis le début des blocages, il y a cinq jours. L'impact se fait également sentir au-delà des frontières du Canada et nuit à la réputation du pays en tant que partenaire stable et viable de la chaîne d'approvisionnement.

« Ce ne sont pas seulement les trains de voyageurs qui sont touchés par ces blocages, c'est la chaîne d’approvisionnement canadienne tout entière, a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. Nous stationnons actuellement des trains sur notre réseau, mais en raison de l'espace limité disponible, le CN n'aura d'autre choix que d'interrompre temporairement le service dans les principaux corridors, à moins que les blocages ne prennent fin. »

« Les conteneurs intermodaux transportant des matières périssables, incluant de la nourriture et des biens de consommation, les céréales canadiennes, le liquide de dégivrage utilisé dans les aéroports, les matériaux de construction, le propane destiné au Québec et aux régions atlantiques du Canada, les ressources naturelles créatrices d'emplois dans les régions, comme le charbon, la potasse, le bois et l'aluminium; toutes ces marchandises sont déjà touchées et verront leurs déplacements encore plus réduits. Les usines et les mines seront bientôt confrontées à des décisions très difficiles. Le port de Prince Rupert est, dans les faits, déjà fermé. Les ports de Montréal et d’Halifax ressentent également déjà l'impact de ces blocages qui auront des retombées négatives sur les biens de consommation dans les prochaines semaines », a ajouté M. Ruest.

« Nous avons obtenu des injonctions judiciaires pour les deux sites et nous travaillons avec les agences locales d'application de la loi pour faire appliquer ces ordonnances. Nous avons également communiqué avec des responsables à Ottawa et dans tout le Canada pour leur expliquer les conséquences et l’impact important qu’aura la fermeture du chemin de fer sur la vie de leurs citoyens », a conclu M. Ruest.

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca.

Personnes-ressources

Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 514 399-7956 514 399-0052