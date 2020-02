Rogers offrira aux clients de précommander le Samsung Galaxy S20 5G, qui sera lancé sur le premier réseau 5G au Canada.



Rogers est le premier opérateur sans-fil à certifier un appareil compatible avec la 5G au Canada.

TORONTO, 11 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a annoncé qu’elle offrira aux clients abonnés à un forfait Infini de Rogers les premiers téléphones intelligents 5G au pays, la série Samsung Galaxy S20 5G, à compter du 6 mars. Rogers a récemment annoncé qu’elle avait commencé à déployer le premier réseau 5G au Canada aux centres-villes de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal, et qu’elle étendra ensuite ce réseau à plus de 20 autres marchés cette année.

Les appareils Samsung Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G et Galaxy S20 Ultra 5G sont les plus récents de la série Samsung Galaxy et les premiers téléphones intelligents compatibles avec la 5G sur le marché canadien. Le Samsung Galaxy Ultra 5G comprend des fonctions comme un appareil photo haute résolution de 108 Mpx, un zoom télescopique 100x, la prise simple, la capture vidéo à résolution 8K et des photos de nuit lumineuses, en plus d’être prêt pour la 5G pour un rendement optimal sur le réseau 5G de Rogers.

« Nous sommes très heureux d’offrir aux clients abonnés à un forfait Infini de Rogers le premier téléphone intelligent 5G au Canada sur le premier réseau 5G au pays, a déclaré Brent Johnston, président, Sans-fil, Rogers Communications. Les données illimitées sont maintenant essentielles pour libérer le plein potentiel de la technologie et des applications sans-fil 5G. Nos clients sont prêts à tirer pleinement parti de ce potentiel grâce aux forfaits Infini de Rogers, qui leur permettent de partager des données illimitées, sans frais d’utilisation excédentaire, sur leurs appareils, sur le seul réseau national au Canada. »

Le service sans-fil de la 5G de Rogers est offert exclusivement avec les forfaits Infini de Rogers et certains forfaits d’affaires; des précisions suivront sous peu. Les forfaits Infini de Rogers compatibles avec la 5G sont les seuls forfaits de leur genre et offrent aux clients le partage illimité sans frais d’utilisation excédentaire pour toutes les lignes et tous les appareils connectés. Les forfaits comprennent au moins 10 Go de données à haute vitesse pour chaque ligne. De plus, les clients pourront profiter de données illimitées à des vitesses réduites pour naviguer sur Internet, publier sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos et écouter de la musique en ligne, et envoyer des courriels et des messages texte.

« Nous sommes ravis de mettre entre les mains des consommateurs le premier appareil 5G au pays et de nous assurer que les utilisateurs sont prêts à profiter de tous les avantages que procureront les réseaux 5G. La série Galaxy S20 5G rehausse tout ce que les consommateurs font sur leur téléphone : vidéo, jeux, communication et plus encore », a déclaré Jennifer Safruk, vice-présidente des ventes et de la gestion des produits, Samsung Electronics Canada.

Le réseau 5G de Rogers utilise actuellement le spectre de 2,5 GHz aux centres-villes de Vancouver, de Toronto, d’Ottawa et de Montréal, puis passera au spectre 5G de 600 MHz plus tard cette année. Le spectre de 600 MHz convient parfaitement à la transmission sans fil de données sur de longues distances et à travers les bâtiments aux matériaux denses, créant ainsi une couverture plus uniforme et de meilleure qualité dans les régions éloignées comme dans les villes intelligentes. De plus, au cours des prochaines années, Rogers commencera à déployer le spectre de 3,5 GHz et le partage dynamique de spectre, ce qui permettra d’employer également pour la 5G le spectre actuellement utilisé pour la 4G.

À mesure que le spectre, les appareils et les applications 5G seront plus accessibles, la technologie 5G offrira de nouvelles capacités beaucoup plus avancées que celles des générations de technologie sans-fil précédentes. Les appels mobiles ont vu le jour avec la 1G, la messagerie texte avec la 2G, les courriels et la navigation sur Internet avec la 3G et les vitesses plus rapides et l’économie sur demande avec la 4G. Au cours des prochaines années, la 5G transformera les entreprises et les industries grâce à une vitesse et à une capacité accrues, à une utilisation plus efficace du spectre, au prolongement de la durée de vie de la pile et à une latence moindre. La 5G permettra également d’assurer la prise en charge d’une augmentation massive du nombre d’appareils connectés qui nécessitent un accès quasi instantané pour des applications dans des secteurs tels que la réalité augmentée et virtuelle, les communautés intelligentes, les soins de santé à distance, la robotique et les véhicules autonomes.

Rogers et son partenaire Ericsson, fournisseur de choix de la 5G en Amérique du Nord, rehaussent et densifient le réseau de confiance au pays grâce aux technologies 4.5G et 5G. Rogers fait équipe avec Ericsson depuis le lancement de ses services sans-fil en 1985.

Les clients peuvent précommander les appareils de la série Samsung S20 ici . Les clients de Rogers service Affaires peuvent précommander ici .

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur service sans-fil, résidentiel et médiatique aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

Pour obtenir de plus amples renseignements