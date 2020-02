PROBUPHINE ® est également remboursé par les régimes d’assurance-médicaments des Services de santé non assurés (SSNA) et d’Anciens Combattants Canada.

PROBUPHINE® est le premier et unique implant de buprénorphine approuvé au Canada pour le traitement d’entretien à long terme de la dépendance aux opioïdes chez les patients cliniquement stabilisés avec un maximum de 8 mg de buprénorphine sublinguale, en association avec des services-conseils et un soutien psychosocial.1

MONTRÉAL, 11 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée et chef de file au Canada, a annoncé aujourd’hui que PROBUPHINE®, le premier et l’unique implant sous-cutané approuvé au Canada, est désormais disponible en accès public grâce au financement supplémentaire du Québec, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse pour la gestion de la dépendance aux opioïdes des patients cliniquement stabilisés avec un maximum de 8 mg de buprénorphine sublinguale en association avec un service-conseil et un soutien psychosocial. En outre, le Manitoba a annoncé l’ajout de PROBUPHINE® au formulaire de prestations pharmaceutiques du Manitoba à compter du 2 mars 2020.

« Cette nouvelle couverture constitue un pas en avant dans la réponse à la crise des opioïdes au Québec, a déclaré le Dr Andrew Bui-Nguyen, qui pratique la médecine de dépendance à la Clinique Accueil Santé de Laval au Québec. PROBUPHINE® aide à accroître l’observance du traitement par les patients, un défi fréquent de traitement, tout en allégeant le fardeau des visites quotidiennes en pharmacie, permettant ainsi aux patients de se concentrer sur leur rétablissement ».

Approuvé par Santé Canada en avril 2018, PROBUPHINE® fournit des niveaux sanguins continus et non fluctuants de buprénorphine pendant une période allant jusqu’à six mois, offrant une option de traitement à long terme pratique, confidentielle, sécuritaire et efficace pour soutenir les patients stabilisés tout au long de leur rétablissement et leur permettre de retrouver un sentiment de normalité. Ces cinq provinces supplémentaires joignent à présent les régimes d’assurance publics administrés par l’Alberta, la Saskatchewan, Anciens Combattants Canada et les SSNA.

« Pour les patients dépendants des opioïdes comme moi, PROBUPHINE® me permet de me concentrer sur ma vie et non sur mon trajet pour me rendre à la pharmacie ce jour-là ", explique Georges S. Chartrand, patient traité par PROBUPHINE® au Québec. Ce qu’il y a de mieux avec PROBUPHINE®, c’est de se réveiller tous les matins en se sentant normal ».

« Nous félicitons ces gouvernements provinciaux pour leur décision de financement public de PROBUPHINE® pour les patients atteints de dépendance aux opioïdes. Nous espérons que les autres provinces agiront rapidement pour rendre cette nouvelle option de traitement accessible dès que possible par l’entremise de leurs régimes publics d’assurance-médicaments respectifs », a déclaré Angie Hamilton, directrice générale et cofondatrice de Families for Addiction Recovery. Families for Addiction Recovery croit que tous les Canadiens et les Canadiennes qui se rétablissent d’une dépendance devraient avoir droit à un traitement accessible, financé par l’État, opportun, compatissant et fondé sur des preuves. La dépendance ne fait pas de discrimination, le rétablissement ne devrait pas en faire non plus ».

« La décision d’inscription du Québec souligne la valeur que les payeurs et les cliniciens accordent au premier et unique implant sous-cutané de buprénorphine au Canada pour les patients atteints d’un trouble lié à l’utilisation des opioïdes, a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight. Nous espérons conclure des ententes avec les autres régimes publics d’assurance-médicaments provinciaux afin de nous assurer que cette importante option de traitement soit accessible aux patients de tout le pays pour leur cheminement vers le rétablissement ».

PROBUPHINE® doit être inséré et retiré par un professionnel de la santé qui a réussi le programme de formation PROBUPHINE®. Les professionnels de la santé d’un océan à l’autre qui ont suivi ce programme de formation en direct sont à présent en mesure de fournir PROBUPHINE® à leurs patients partout au pays.

À propos de PROBUPHINE®

PROBUPHINE® est le seul implant sous-cutané conçu pour administrer en continu de la buprénorphine pendant 6 mois après un seul traitement. PROBUPHINE® a été développé à l’aide de ProNeuraMC, un système d’administration en continu de médicaments mis au point par Titan Pharmaceuticals inc. et qui consiste en un petit implant solide constitué d’un mélange d’acétate de vinyle-éthylène (CAV/E) et de buprénorphine. Quatre implants sous-cutanés sont insérés par un professionnel de la santé dans la face interne de la partie supérieure du bras du patient lors d’une procédure effectuée en cabinet, puis sont retirés de manière similaire à la fin de la période de traitement. PROBUPHINE® doit être inséré et retiré par un professionnel de la santé qui a suivi et réussi la formation pratique du programme PROBUPHINE®. Thérapeutique Knight inc. a obtenu l’approbation de PROBUPHINE® par Santé Canada en avril 2018, le premier implant à la buprénorphine destiné au traitement d’entretien à long terme de la dépendance aux opioïdes.

L’efficacité et l’innocuité de PROBUPHINE® ont été évaluées dans une étude pivotale de phase III à double insu et à double placebo (PRO-814). Les effets indésirables (EI) les plus fréquemment signalés dans le groupe PROBUPHINE®, comparativement à 8 mg de buprénorphine sublinguale (BPN SL), étaient la naso-pharyngite (6,3 %), les céphalées (5,1 %), la douleur au site d’implantation (4,5 %) et la dépression (4,5 %). L’incidence des effets indésirables apparus en cours de traitement (EIAT) individuels était généralement faible et comparable d’un groupe de traitement à l’autre. L’incidence de dépression était plus faible dans le groupe BPN SL (2,2 %) que dans le groupe PROBUPHINE® (6,9 %). Une tendance similaire a été observée pour les céphalées (3,4 %, BPN SL; 6,9 %, PROBUPHINE®) et le prurit au site d’implantation (1,1 %, BPN SL; 4,6 %, PROBUPHINE®).

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient une participation avec contrôle dans Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com .

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.





