澳大利亚悉尼, Feb. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据全球领先的技术研究和咨询公司Information Services Group（ ISG ）（Nasdaq： III ）的最新行业报告显示，受中国贸易不确定性及香港内乱的冲击，亚太外包市场第四季度速度放缓，不过，基于云的解决方案帮助抵消了部分后果。



使用500万美元或更高年度合同价值（ACV）衡量商业外包合同的ISG Index™发现，亚太地区合并市场（托管服务和基于云的即服务）ACV放缓至20.5亿美元，与上一季度相比下降4％，但与2018年第四季度相比强劲增长2％。尽管过去两个季度有下降趋势，但这是该地区连续第五个季度合并市场ACV超出20亿美元。

第四季度托管服务下降41%，跌至4.13亿美元，大多数国家速度放缓，中国除外，其应用程序和基础设施仍然需求强劲。该地区最大的市场澳大利亚-新西兰（ANZ）连续第三个季度年同比托管服务ACV下降。这是自2017年第一季度以来，这个地区在该领域ACV表现最差的一次，而本季度签订的合同数量（34份）也是自2016年底以来最少的一次。

不过，即服务细分市场上涨26%，达到创纪录的16.4亿美元，加上托管管理服务下滑，即服务占该季度合并市场80%的份额。基础设施即服务（IaaS）增长24%，增长额达到13.8亿美元，软件即服务（SaaS）增长35%，达到2.52亿美元，双双创季度记录。

“去年年中，我们发现中国增速放缓，这影响了一些大型公共云设施运营商，”ISG亚太地区合作人兼总监Scott Bertsch表示， “中美贸易谈判导致行业在技术购买方面犹豫不决。”

这主要影响托管服务细分领域。Bertsch称过去两个季度“从过去两年的高位稳定下滑”，当时该地区连续几个季度托管服务达到7亿美元以上。Bertsch表示，即服务解决方案需求强劲，帮助该地区经受住了经济不确定性的影响。

2019年全年结果

全年来看，亚太地区合并市场实现了两位数的强劲增长，ACV达到88亿美元，较上年暴增20%。这是首次该地区年度ACV超过80亿美元。ISG指出，与三年前相比，该地区的合并市场已经翻倍。

托管服务增长10%，达到28亿美元，这是自2014年以来的最佳业绩，主要由该地区最大的两个垂直市场——制造业和电信业的强劲需求驱动，这有助于抵消银行、金融服务和保险（BFSI）领域的疲弱业绩。IT外包（ITO）成为2019年托管服务的领头羊，其ACV达到23亿美元，同比增长12%，这源于应用程序开发和维护（ADM）服务的增长需求动力，其ACV增长了27%。

在所有地区中，印度由于今年续签了若干大额合同，而取得该地区最佳业绩。另一方面，澳大利亚新西兰（ANZ）的ACV表现为2003年以来最差，合同量为2008年以来最低。

同时，即服务在2019年增长了25%，达到创纪录的60.4亿美元。现在，这一细分领域几乎占据该地区合并市场69%的份额，而三年前只有49%。技术设施即服务（IaaS）年增长25%，首次超过50亿美元，达到51.8亿美元，而软件即服务（SaaS）增长22%，达到8.60亿美元。

全球预测

ISG预测2020年全球市场基于云的服务将增长23.5%，托管服务市场将增长3.2%。

关于ISG Index™

ISG Index™是公认的全球技术和商业服务领域市场情报权威来源。它已经连续69个季度为金融分析师、企业买家、软件和服务提供商、律师事务所、大学和媒体提供最新的行业数据和趋势。2016年，ISG指数扩大到涵盖快速增长的即服务市场，衡量基于云的服务对数字业务转型的重大影响。ISG还在其每季度发布的ISG指数报告中对自动化和其他数字技术提供持续分析。

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