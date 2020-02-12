澳洲悉尼, Feb. 12, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據領先全球技術研究和諮詢公司 Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ) 的最新行業狀況報告，亞太外包市場受到中國貿易的不明朗及香港內亂等打擊，儘管雲端解決方案有助提升業績，第四季的增長速度仍是有所放緩。



ISG Index™ 衡量年度合約價值 (ACV) 達 500 萬美元或以上的商業外包合約，發現亞太區的綜合市場（託管服務和雲端即服務）的 ACV 降至 20.5 億美元，與上季相比下降了 4%，但比 2018 年強勁的第四季增長了 2%。儘管最近兩季呈下降趨勢，但該區的綜合市場 ACV 總額連續第五季突破 20 億美元。

第四季的託管服務下滑了 41% 至 4.13 億美元，主要是大多數國家/地區（除中國外）均出現下跌。中國對應用程式和基礎設施服務的需求仍持續強勁。該區最大的澳洲-新西蘭 (ANZ) 市場的同比託管服務 ACV 連續第三季下降。這是該區自 2017 年第一季以來最差的 ACV 表現，而該季已簽訂的合約數量 (34) 亦是自 2016 年底以來最小的數量。

但即服務部分卻增長了 26%，並創下 16.4 億美元的記錄，雖然託管服務錄得下滑，但該季在整個綜合市場卻創下 80% 的記錄。基礎設施即服務 (IaaS) 增長了 24% 至 13.8 億美元，軟件即服務 (SaaS) 增長了 35% 至 2.52 億美元，兩者均創下了季度記錄。

ISG 亞太區合夥人兼主管 Scott Bertsch 表示：「去年中，我們察覺到中國的經濟放緩影響了大型公共雲端基礎設施企業。中美貿易談判使該行業對購買技術上猶豫不決。」

影響主要體現在託管服務行業。Bertsch 表示過去兩季「從過去兩年的高位穩步下降」，當時該區在幾個季度公佈超過 7 億美元的託管服務。Bertsch 補充，對即服務解決方案的強勁需求正好幫助該區渡過不明朗的經濟前景。

2019 年全年業績

亞太區的綜合市場全年取得雙位數的強勁增長，ACV 為 88 億美元，比上年增長了 20%。這是該區的年度 ACV 首次突破 80 億美元。ISG 指出，與三年前相比，該區的綜合市場增長了一倍以上。

受該區製造業和電訊業兩大垂直市場的強勁需求帶動，託管服務增長了 10% 至 28 億美元，創下 2014 年以來的最高水平，並抵消了銀行、金融服務和保險 (BFSI) 業的疲弱業績。資訊科技外包 (ITO) 在 2019 年的託管服務中領先，ACV 為 23 億美元，比上年增長 12%，主要因對應用程式的開發和保養 (ADM) 服務的需求不斷增長推動，其 ACV 上升了27%。

在各區中，印度在這年取得了最好的成績，全賴年內有幾宗大型合約續簽。另一方面，ANZ 的 ACV 表現是 2003 年以來最差，合約數量也是 2008 年來最小。

與此同時，即服務在 2019 年增長了 25%，創下 60.4 億美元的記錄。該細分市場目前佔該區綜合市場約 69%，而三年前僅為 49%。IaaS 增長了 25% 至 51.8 億美元，首次突破 50 億美元，而 SaaS 則增長了 22% 至 8.6 億美元。

全球預測

ISG 預測到了 2020 年，全球雲端服務市場將增長 23.5%，而託管服務市場將增長 3.2%。

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ISG Index™ 被公認為全球技術和商業服務行業的市場情報權威。它已連續 69 季為金融分析員、企業收購者、軟件和服務供應商、律師行、大學及媒體詳細介紹最新的行業數據和趨勢。2016 年，ISG Index 得到擴展，涵蓋快速增長的即服務市場，從而衡量雲端服務對數據業務轉型的重大影響。ISG 在其季度 ISG Index 演示中還提供對自動化和其他數據技術的持續分析。

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