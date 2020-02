(Bergen,12. februar 2020) Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 166 millioner euro i fjerde kvartal 2019, sammenlignet med 213 millioner euro i samme kvartal i 2018. Totalt i 2019 oppnådde Mowi en rekordhøy omsetning på 4 135 millioner euro og et operasjonelt driftsresultat på 721 millioner euro.

Mowi produserte mer laks enn noensinne i 2019. Selskapet slaktet 436 000 tonn for året i sin helhet og 116 000 tonn i fjerde kvartal, sammenlignet med 375 000 tonn for 2018 og 106 000 i samme kvartal.

– 2019 var et nytt godt år finansielt for Mowi. Rekordhøye volumer i alle forretningsområder, gode laksepriser og relativt stabile kostnader resulterte i god inntjening og høye dividender. Jeg er veldig stolt av innsatsen fra mine 15 000 kollegaer som har bidratt til de gode resultatene, sier konsernsjef Ivan Vindheim.

Med bakgrunn i inntjeningen, gode markedsutsikter og en solid finansiell posisjon, har styret i Mowi besluttet et kvartalsutbytte på NOK 2,60 per aksje.

Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 1 112 millioner euro (1 074 millioner euro) i fjerde kvartal 2019. Forventet slaktevolum for 2020 er uendret på 450 000 tonn.

Mowi Norway oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på EUR 2,12 (2,44) i fjerde kvartal, mens Mowi Skottland og Mowi Canada oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på henholdsvis EUR 1,24 og EUR -0,53 (EUR 2,32 og EUR 1,42). Mowi Chile oppnådde et operasjonelt driftsresultat per kg på EUR 0,79 i kvartalet (EUR 1,25). Mowi Feed fikk et operasjonelt driftsresultat på EUR 13,8 millioner (EUR 5,8 millioner). Consumer Products rapporterte et operasjonelt driftsresultat på EUR 15,1 millioner (EUR 38,4 millioner).

– Lakseprisen økte betydelig i alle markeder gjennom kvartalet og videre i januar som resultat av sterk etterspørsel og lavere tilbudsvekst. Til tross for kortsiktige utfordringer knyttet til koronaviruset er utsiktene for Mowi gode, sier Vindheim.

Mowi utstedte det første grønne obligasjonslånet i selskapets og sjømatnæringens historie i januar 2020. Det femårige usikrede obligasjonslånet på 200 millioner euro har en rente på EURIBOR +1,60%. Utstedelsen var fire ganger overtegnet.

– Det er svært gledelig å se den store interessen i markedet for å finansiere Mowi og vår bærekraftige produksjon av sunne og gode produkter, sier Vindheim.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristian Ellingsen, CFO, +47 905 14 275

Kim Galtung Døsvig, IR Officer & Head of Treasury, +47 908 76 339

Om Mowi ASA

Mowi er verdens ledende sjømatselskap og verdens største produsent av oppdrettslaks. Som det første globale sjømatselskapet som dekker hele verdikjeden, sørger Mowi for å levere førsteklasses laks og annen sjømat til mennesker over hele verden.

Selskapet holder til i 25 land og har 15 000 ansatte på verdensbasis. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.

Vennligst se www.mowi.com for mer informasjon.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

