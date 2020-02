F-Secure Oyj, tilinpäätöstiedote 2019, 12.2.2020, klo 08.00

F-Securen Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2019

Yritystietoturvan liikevaihto kasvoi orgaanisesti 10% viimeisellä neljänneksellä

Keskeiset tapahtumat loka-joulukuussa (Q4)

Liikevaihto kasvoi 4% ja oli 56.1 miljoonaa euroa (53,7 milj.eur)

Liikevaihto yritystietoturvasta kasvoi 10% ja oli 32,7 miljoonaa euroa (29,8 milj.eur)

Liikevaihto kuluttajatietoturvasta laski 2 % ja oli 23,4 miljoonaa euroa (24,0 milj.eur)

Saadut ennakot kasvoivat 1% ja olivat 73,9 miljoonaa euroa (72,9 milj.eur)

Oikaistu käyttökate oli 6,6 miljoonaa euroa (4,9 milj.eur) ja 11,8% liikevaihdosta (9,0%) 1)

Liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa (1,4 milj.eur) ja 1,3% liikevaihdosta (2,6%)

Liikevoittoon sisältyy 3,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus MWR InfoSecurityn hankintaan liittyvien erien uudelleen arvostuksesta sekä 4,6 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja. MWR InfoSecurityn hankinnan lopullinen ehdollinen vastike, joka maksetaan vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana, on 3,7 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,00 eur)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 8,7 miljoonaa euroa (10,5 milj.eur)1)

Keskeiset tapahtumat tammi-joulukuussa

Liikevaihto kasvoi 14% ja oli 217,3 miljoonaa euroa (190,7 milj.eur)

Liikevaihto yritystietoturvasta kasvoi 28% ja oli 122,5 miljoonaa euroa (95,9 milj.eur)

Liikevaihto kuluttajatietoturvasta säilyi edellisen vuoden tasolla ja oli 94,8 miljoonaa euroa (94,9 milj.eur)

Saadut ennakot kasvoivat 1% ja olivat 73,9 miljoonaa euroa (72,9 milj.eur)

Oikaistu käyttökate oli 23,2 miljoonaa euroa (17,4 milj.eur) ja 10,7% liikevaihdosta (9,1%) 1)

Liikevoitto oli 7,2 miljoonaa euroa (4,5 milj.eur) ja 3,3% liikevaihdosta (2,4%)

Liikevoittoon sisältyy 6,5 miljoonan euron positiivinen nettovaikutus MWR InfoSecurityn hankintaan liittyvien erien uudelleen arvostuksesta sekä 4,6 miljoonaa euroa uudelleenjärjestelyyn liittyviä kuluja. MWR InfoSecurityn hankinnan lopullinen ehdollinen vastike, joka maksetaan vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana, on 3,7 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,01 eur)

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 19,0 miljoonaa euroa (13,8 milj.eur)1)

1) F-Secure on ottanut käyttöön uuden Vuokrasopimukset-standardin (IFRS 16) 1. tammikuuta 2019 soveltaen yksinkertaistettua menettelytapaa. Vertailukauden tietoja ei ole oikaistu. IFRS 16:n vaikutus oikaistuun käyttökatteeseen on +1,7 miljoonaa euroa viimeisellä neljänneksellä ja +6,6 miljoonaa euroa koko tilikaudella. Vaikutus operatiiviseen rahavirtaan on +1,5 miljoonaa euroa viimeisellä vuosineljänneksellä ja +6.0 miljoonaa euroa koko tilikaudella.

Tämän katsauksen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita.





Näkymät

Yhtiön näkymät vuodelle 2020 ovat:

Yritystietoturvan orgaanisen kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2020, kuitenkin hitaampana kuin vuonna 2019. Lopetettujen, ei-strategisten tuotteiden negatiivinen vaikutus kasvuun vuonna 2020 on arviolta muutamia prosenttiyksikköjä.

Kuluttajatietoturvan liikevaihdon odotetaan olevan noin vuoden 2019 tasolla.

Oikaistun käyttökatteen odotetaan kasvavan selvästi verrattuna vuoteen 2019.

Nämä 12. joulukuuta 2019 julkaistut näkymät korvasivat yhtiön aiemmin antamat ennusteet ja tulevaisuutta koskevat lausumat.

TOIMITUSJOHTAJA SAMU KONTTINEN

Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä F-Securen kokonaisliikevaihto kasvoi 4 prosenttia 56,1 miljoonaan euroon yritystietoturvan kasvaessa 10 prosenttia. Kuluttajatietoturvan liikevaihto pysyi viime vuoden tasolla. Kannattavuuden suhteen vuosineljännes oli odotustemme mukainen oikaistun käyttökatemarginaalin ollessa 12%.

Hallinnoiduissa tietoturvapalveluissa (MDR) uusien sopimusten voittaminen jatkui. Esimerkkejä uusista asiakkuuksista ovat johtava eurooppalainen logistiikkayhtiö, suuri pohjoismainen rahoituslaitos sekä kriittisen infrastruktuurin alalla toimiva pohjoismainen yhtiö. Lokakuussa F-Secure sai korkeimmat pisteet MITRE ATT&CK – arvioinnissa, joka pohjautuu Forrester -tutkimuslaitoksen1 luomaan arviointikoodiin. Tämä osoittaa F-Securen poikkeukselliset kyvyt kehittyneiden uhkien havaitsemisessa. MDR-palvelut ovat yksi painopistealueistamme, vaikkakin pitkät myyntiajat ja vaihtelevat hankekoot saattavat aiheuttaa huomattavaa vaihtelua uusmyynnissä vuosineljännesten välillä.

F-Securen päätelaitteiden tietoturvaliiketoiminta jatkoi hienoista ja vakaata kasvua, mikä johtui etenkin hyvistä uusimisasteista. Pilvipohjainen EDR– ja EPP-tuotteen yhdistelmä sopii hyvin pienille ja keskisuurille asiakkaille sekä kumppaneillemme, jotka tarjoavat palveluja loppuasiakkaille. Alan johtava yhteistyömme kumppaniverkoston kanssa palkittiin lokakuussa vuoden myyntiohjelmana. Palkinnon jakoi Forrester Researchin omistama SiriusDecisions-tutkimusyhtiö. Päätelaitetietoturvamarkkinan kilpailutilanne on kiristynyt, koska useat markkinalle epätavanomaiset toimijat tarjoavat nykyisin myös päätelaitetietoturvaa.

Kyberturvallisuuskonsultointi kasvoi vahvasti, vaikka vaihtelu eri maiden välillä jatkui. Kasvavista maista, esimerkiksi Singaporessa, konsultoinnilla oli jälleen poikkeuksellisen hyvä vuosineljännes, kun asiakkaita palveltiin onnistuneesti käyttäen asiantuntijoita myös muista maista. Tämä on osoitus kasvavasta kansainvälisestä toiminta-alueestamme ja mahdollisuudesta toteuttaa suuria projekteja maailmanlaajuisesti. Näin voimme hyödyntää markkinakasvun kokonaispotentiaalin.

Kuluttajatietoturvaliiketoiminnan liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla. Viimeisellä vuosineljänneksellä ID PROTECTION -tuotteen ympärillä näkynyt positiivinen vire alkoi konkretisoitua, kun teimme ensimmäiset sopimukset operaattorikumppanien kanssa Aasiassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Kaiken kaikkiaan operaattorikanava suoriutui odotustemme mukaisesti. Suoramyynnille vuosineljännes oli vuoden vahvin, mikä on hyvä lähtökohta vuodelle 2020.

Joulukuussa loppuun saatetun uudelleenjärjestelyn ja MWR InfoSecurityn integraation jälkeen, F-Secure voi nyt keskittyä palvelemaan paremmin eri asiakassegmenttejä erilaisilla liiketoiminta-alueilla. Näin olemme valmiit menestyksekkäälle vuodelle 2020.

1)The Forrester MITRE ATT&CK Evaluation Guide, An Objective Analysis Of Round 1 And How To Interpret The Results by Josh Zelonis, with Stephanie Balaouras, Joseph Blankenship, Benjamin Corey, Peggy Dostie, and Diane Lynch, November 20, 2019

Taloudellinen kehitys



milj.eur 10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos Liikevaihto 56,1 53,7 4 % 217,3 190,7 14 % Kuluttajatietoturvatuotteet 23,4 24,0 -2 % 94,8 94,9 0 % Yritystietoturva 32,7 29,8 10 % 122,5 95,9 28 % tuotteet 18,3 17,4 5 % 72,5 63,8 14 % konsultointi 14,4 12,4 16 % 50,0 32,0 56 % Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -12,9 -12,5 3 % -50,5 -39,4 28 % Bruttokate 43,2 41,3 5 % 166,8 151,4 10 % Liiketoiminnan muut tuotot 1) 0,4 0,6 -22 % 1,5 2,3 -31 % Liiketoiminnan muut kulut 1) -37,0 -37,0 0 % -145,1 -136,2 7 % myynti ja markkinointi -25,5 -24,9 2 % -99,4 -90,7 10 % tutkimus ja tuotekehitys -8,7 -9,0 -4 % -33,2 -33,6 -1 % hallinto -2,9 -3,0 -4 % -12,4 -11,9 4 % Oikaistu käyttökate (EBITDA) 2) 6,64) 4,9 36 % 23,24) 17,4 34 % % liikevaihdosta 11,8 % 9,0 % 10,7 % 9,1 % Oikaisut liiketoiminnan muissa tuotoissa 3,4 12,5 Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut -4,6 -4,6 Yrityshankintoihin liittyvät kulut -0,3 -3,6 Käyttökate 5,44) 4,5 19 % 31,14) 13,8 126 % % liikevaihdosta 9,7 % 8,5 % 14,3 % 7,2 % Poistot -3,54) -2,0 74 % -13,64) -6,8 96 % Arvonalentumiset -0,3 -6,3 Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,9 -1,2 -22 % -4,1 -2,5 63 % Liikevoitto 0,84) 1,4 -46 % 7,24) 4,5 58 % % liikevaihdosta 1,3 % 2,6 % 3,3 % 2,4 % Oikaistu liikevoitto 2) 3,14) 2,8 10 % 9,64) 10,6 -10 % % liikevaihdosta 5,6 % 5,3 % 4,4 % 5,6 % Tulos per osake (EUR) 3) 0,00 0,00 -235 % 0,02 0,01 298 % Saadut ennakot 73,9 72,9 1 % Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 8,7 4) 10,5 -18 % 19,0 4) 13,8 38 % Rahavarat ja käypään arvoon kirjattavat rahoitusvarat 25,5 27,9 -9 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,7% 6,2% -56 % 4,5% 7,9% -43 % Omavaraisuusaste, % 49,0 % 42,7% 15% Velkaantumisaste, % 20,8 %4) 13,9 % 50% Henkilöstö kauden lopussa 1 696 1 666 2%

Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, kuten määritelty taulukko-osan liitteessä 7. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä liittyen yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 7. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 157 719 368 (1-12/2019) IFRS 16 kasvatti oikaistua käyttökatetta ja käyttökatetta 1,7 miljoonaa euroa viimeisellä neljänneksellä ja 6,6 miljoonaa euroa koko tilikaudella. Vaikutus oikaistuun liikevoittoon ja liikevoittoon oli 0,1 miljoonaa euroa viimeisellä neljänneksellä ja 0,3 miljoonaa euroa koko tilikaudella. Poistot ja arvonalentumiset kasvoivat 1,6 miljoonaa euroa viimeisellä neljänneksellä ja 6,3 miljoonaa euroa koko tilikaudella. Positiivinen vaikutus liiketoiminnan rahavirtaan ennen rahoituseriä ja veroja oli 1,5 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä ja 6,0 miljoonaa euroa koko tilikaudella. Velkaantumisaste ilman IFRS 16 vaikutusta oli 6,3%.





Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ehdotus osingonjaosta

Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa noin puolet vuotuisesta voitosta osinkona. Yhtiö voi kuitenkin tilanteen mukaan poiketa tästä käytännöstä.

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 ei makseta osinkoa. F-Securen osingonjakopolitiikan mukainen osinko olisi säilynyt minimaalisena. Huomioon ottaen myös osingonjakoon liittyvät transaktiokustannukset, hallitus ei koe osingonjaon tilikaudelta 2019 olevan osakkeenomistajien edun mukaista.

