Groupe BIC – Communiqué de presse

Clichy – 12 Février 2020



QUATRIEME TRIMESTRE ET RESULTATS ANNUELS 2019

Chiffre d’affaires 2019 : 1 949,4 millions d’euros En baisse de 1,9% à base comparable

Résultat d’exploitation normalisé 2019 : 331,8 millions d’euros Marge d’exploitation normalisée : 17,0%

Résultat net Part du Groupe 2019 : 176,1 millions d’euros

Résultat net Part du Groupe par action 2019 (en euros) : 3,91 euros Résultat net Part du Groupe par action normalisé 2019 (en euros) : 5,47 euros

Position Nette de Trésorerie 2019 : 146,9 millions d’euros

Dividende Ordinaire proposé1: 3,45 euros par action

“Dans un environnement de marché volatile et qui demeure complexe, nos résultats 2019 ont été plus faibles qu’initialement prévu. Cependant, en dépit de vents contraires dans nos trois catégories de produits, et parce que nos équipes sont restées concentrées sur l’exécution opérationnelle, nous avons gagné ou maintenu des parts de marché dans la plupart des zones géographiques et su saisir des opportunités de croissance sur des marchés prometteurs à travers des acquisitions ciblées en Afrique.

La mise en œuvre de notre plan de transformation “BIC 2022 - Invent the Future », qui fera de BIC une entreprise plus efficace, plus agile et plus centrée sur le consommateur est en bonne voie. Je suis convaincu que ce plan, associé à notre solide modèle économique, permettra à BIC de générer de la croissance à long-terme et de créer de la valeur pour toutes nos parties-prenantes ».

Gonzalve Bich, Directeur Général.

PERSPECTIVES 20202

Nous prévoyons en 2020 une évolution du chiffre d’affaires à base comparable comprise entre -1,0 % et +1,0 %, avec une croissance comparée à 2019 plus importante au cours du second semestre.

·Sur des marchés stables ou en décroissance dans nos principales zones géographiques, notamment aux Etats-Unis dans les briquets, les vents contraires intègrent les incertitudes macro-économiques et la pression concurrentielle. Notre chiffre d’affaires sera tiré par le lancement de nouveaux produits et des extensions de gammes, par l’amélioration de la distribution et de la mise sur le marché, ainsi que par la détermination sans relâche de nos équipes.

La marge d'exploitation normalisée 2020 devrait se situer entre 16,0 % et 17,0 % du chiffre d'affaires, avec un focus maintenu sur la génération de trésorerie.

·La stabilisation de la marge brute et l’amélioration de l’efficacité des dépenses de soutien à la marque seront plus que neutralisées par les coûts liés à la mise en place de la nouvelle organisation et par l'impact des coûts plus élevés des plans de performance par rapport à 2019.

CHIFFRES CLES DU T4 ET DE L’EXERCICE 2019





en millions d’euros T4 2018



T4 2019 2018



2019 Chiffre d’affaires 511,0 501,2 1 949,8 1 949,4 Variation en publié +2,7% (1,9) % (4,5) % 0,0% Variation à base comparable +5,4% (3,8) % +1,5% (1,9) % Résultat d’exploitation normalisé3 87,1 90,7 352,4 331,8 Marge d’exploitation normalisée 17,0% 18,1% 18,1% 17,0% Résultat net Part du Groupe 49,8 23,5 173,4 176,1 Résultat net Part du Groupe normalisé4 75,6 69,4 267,8 246,7 Résultat net Part du Groupe

par action (en euros) 1,09 0,52 3,80 3,91 Résultat net Part du Groupe

par action normalisé (en euros) 1,66 1,54 5,87 5,47 Position Nette de Trésorerie 161,5 146,9 161,5 146,9

CHIFFRES CLES EXTRA-FINANCIERS DE L’EXERCICE 2019

2018 2019 Agir contre le changement climatique Émissions de CO2 (Scope 1 & 2) 98 283 tonnes 97 711 tonnes % d’électricité renouvelable (Engagement Writing the Future, Together: 80% d’ici 2025) 68% 76% Environnement de travail sûr Accidents du travail (Engagement Writing the Future, Together: 0 accident d’ici 2025) 84 déclarations d’accidents5 68 déclarations d’accidents5

0 accident pour 55 sites dont 10 usines Améliorer la vie grâce à l'éducation Amélioration des conditions d'apprentissage des enfants (Engagement Writing the Future, Together: 250 millions d’enfants entre 2018 et 2025, à travers le monde) 30 millions 61 millions

(cumulés)

TENDANCES OPERATIONNELLES DU GROUPE

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONES GEOGRAPHIQUES

en millions d’euros T4 2018



T4

2019 En publié



À base comparable 2018



2019 En publié



À base comparable Groupe 511,0 501,2 (1,9)% (3,8)% 1 949,8 1 949,4 0,0% (1,9)% Europe 121,4 124,6 +2,7% +3,2% 559,7 558,9 (0,1)% +2,3% Amérique du Nord 189,4 178,3 (5,9)% (8,3)% 765,6 764,4 (0,2)% (4,1)% Marchés en croissance 200,2 198,3 (1,0)% (3,8)% 624,5 626,1 +0,3% (3,1)%

L’impact favorable de +2,3% de la variation des devises est principalement dû à l’appréciation du dollar par rapport à l’euro6.

RESULTAT D’EXPLOITATION ET RESULTAT D’EXPLOITATION NORMALISE

en millions d’euros T4 2018



T4 2019 2018 2019 Chiffre d’affaires 511,0 501,2 1 949,8 1 949,4 Marge brute 260,1 248,4 1 014,3 977,3 Taux de marge brute 50,9% 49,6% 52,0% 50,1% Résultat d’exploitation 62,5 43,6 258,8 252,7 Marge d’exploitation 12,2% 8,7% 13,3% 13,0% Elements non-récurrents 24,6 47,1 93,6 79,1 Résultat d’exploitation normalisé 87,1 90,7 352,4 331,8 Marge d’exploitation normalisée 17,0% 18,1% 18,1% 17,0%

Pour l’exercice 2019, les éléments non-récurrents incluent 44,7 millions d’euros de coûts de restructuration et

44,3 millions d’euros provenant de la dépréciation du goodwill et de la marque Cello (voir détails en annexe).

La baisse de la marge d’exploitation normalisée de l’exercice 2019 s’explique par le recul de la marge brute et la hausse des investissements de soutien à la marque, principalement dans les briquets, en partie compensée par une baisse des dépenses d’exploitation et autres dépenses. La marge d’exploitation normalisée 2019 a également bénéficié du coût moins élevé des plans de performance comparé à 2018 (+ 0.6 point d'impact positif). La marge d’exploitation normalisée du quatrième trimestre 2019 a bénéficié du coût moins élevé des plans de performance comparé à 2018 (+ 1.8 point d'impact positif).

PRINCIPAUX COMPOSANTS NORMALISES DE LA VARIATION DE LA MARGE D’EXPLOITATION NORMALISEE 7 (en points) T4 2019

vs. T4 2018 2019

vs. 2018 Variation de la marge brute (coûts de production) (1,4) (1,9) Soutien à la marque (0,1) (0,4) Dépenses d’exploitation et autres dépenses +2,6 +1,2 Variation de la marge d’exploitation normalisée +1,1 (1,1)

résultat net et bénéfice net par action

en millions d’euros T4 2018 T4 2019 2018 2019 Résultat d’exploitation 62,5 43,6 258,8 252,7 Résultat financier (2,3) (4,1) 2,8 (1,3) Résultat avant impôts 60,2 39,5 261,6 251,4 Résultat Net Part du Groupe 49,8 23,5 173,4 176,1 Résultat Net Part du Groupe normalisé8 75,6 69,4 267,8 246,7 Résultat net Part du Groupe

par action normalisé (en euros) 1,66 1,54 5,87 5,47 Résultat net Part du Groupe

par action (en euros) 1,09 0,52 3,80 3,91

En 2019, la baisse du Résultat financier s’explique par l’impact favorable plus important en 2018 de la réévaluation d’actifs financiers libellés en dollars U.S. (contre le BRL et l’EUR).

Le taux d'imposition effectif en 2019 était de 30,0% contre 33,7% en 2018 (27,3% hors dépréciation du goodwill et de la marque Cello et impact fiscal associé en 2019 et 26,3% hors dépréciation du goodwill Cello et Pimaco en 2018).

SITUATION NETTE DE TRESORERIE

Évolution de la situation nette de trésorerie

en millions d’euros 2018 2019



Situation Nette De Trésorerie (Début De Période - Décembre) 204,9 161,5 Flux nets de trésorerie liés à l’activité d’exploitation +303,9 +318,2 Dont Marge brute d’autofinancement +394,6 +334,5 Dont variation du besoin en fonds de roulement et autres (90,7) (16,3) Investissements industriels (123,8) (113,6) Paiement du dividende (157,8) (155,2) Programme de rachat d’actions (54,1) (39,2) Trésorerie nette de l’exercice des stock-options et du contrat de liquidité +4,2 (0,8) Acquisition d’Haco Industries Ltd (6,3) (2,4) Acquisition de Lucky Stationery Nigeria Ltd (13,8) Produit de la cession de BIC Graphic Amérique du Nord et Sourcing en Asie +9,2 - Produit de la cession de BIC Sport +2,7 - Autres (21,4) (7,8) Situation nette de trésorerie (fin de période - decembre) 161,5 146,9

À fin 2019, la situation nette de trésorerie était de 146,9 millions d’euros. La Position Nette de Trésorerie a également été impactée par les investissements industriels, les paiements de dividendes et les rachats d’actions, ainsi que par l’acquisition de Lucky Stationery au Nigeria.

REMUNERATION DES ACTIONNAIRES

En 2019, la rémunération des actionnaires s’est élevée à 194,4 millions d’euros :

Dividende ordinaire de 3,45 euros par action payé en Juin 2019.

39,2 millions d’euros de rachats d’actions par SOCIETE BIC à fin décembre 2019 (478 667 actions achetées à un prix moyen de 81,83 euros).

TENDANCES OPERATIONNELLES PAR CATEGORIE

PAPETERIE

En millions d’euros T4 2018 T4 2019 2018 2019 Volumes vendus (en milliards d'unités par an) - - 7,3 6,9 Chiffre d’affaires 170,4 169,3 771,9 774,4 Variation en publié (3,3)% (0,6)% (4,0)% +0,3% Variation à base comparable +0,6% (4,8)% +1,7% (3,4)% Résultat d’exploitation normalisé 5,4 (0,9) 62,8 47,8 Marge d’exploitation normalisée 3,2% (0,5)% 8,1% 6,2% Résultat d’exploitation (2,6) (43,1) (14,1) (6,7) Marge d’exploitation (1,5)% (25,4)% (1,8)% (0,9)%

Dans la Papeterie, alors que les marchés sont restés concurrentiels, BIC a poursuivi sa croissance dans le e-commerce et investi dans des produits innovants. Alors que l'Europe a enregistré une légère croissance et que l'Amérique du Nord est resté stable, la performance de 2019 a été affectée par la baisse des ventes de Cello en Inde.

La marge d’exploitation normalisée de l’exercice 2019 était de 6,2% comparé à 8,1% en 2018. La baisse s’explique par la hausse du coût des matières premières ainsi que par l’impact défavorable des taux de change. La marge d’exploitation normalisée du quatrième trimestre 2019 était de -0,5% comparée à 3,2% en 2018, affectée par la baisse des ventes, la hausse des coûts de production et l'augmentation des activités promotionnelles.

Par zone géographique

Tendances du marché

(en valeur) BIC

Evolution du Chiffre d’affaires 2019

(à base comparable) Europe stable à fin décembre 20199 Légère croissance (“low single-digit”) Amérique du Nord +0,5% à fin décembre 201910 Stable Marchés en croissance +10% à fin décembre 201911 (Amérique Latine) Baisse d’environ 10%

En Europe, nous avons surperformé sur des marchés stables, gagnant des parts de marché dans des pays clés comme la France et le Royaume-Uni 9 . Nos produits à valeur ajoutée, comme le stylo gel BIC ® Gelocity Full Grip et le feutre d’écriture BIC ® Intensity Medium ont enregistré de bonnes performances. Le commerce en ligne a progressé de +14% comparé à l’année précédente.

nous avons surperformé sur des marchés stables, gagnant des parts de marché dans des pays clés comme la France et le Royaume-Uni . Nos produits à valeur ajoutée, comme le stylo gel BIC Gelocity Full Grip et le feutre d’écriture BIC Intensity Medium ont enregistré de bonnes performances. Le commerce en ligne a progressé de +14% comparé à l’année précédente. Les résultats de l’Amérique du Nord ont été affectés par de faibles ventes aux consommateurs au moment de la rentrée scolaire. Toutefois nos nouveaux produits comme le stylo gel BIC ® Gelocity Ultra et le feutre de tatouage éphémère BIC ® BodyMark continuent d’enregistrer de bonnes performances. BIC a surperformé sur les segments du Gel, des porte-mines et de la correction (à fin décembre 2019) et continue sa progression sur le commerce en ligne, atteignant ainsi 13% de part de marché en valeur (+0,8 point) 10 .

ont été affectés par de faibles ventes aux consommateurs au moment de la rentrée scolaire. Toutefois nos nouveaux produits comme le stylo gel BIC Gelocity Ultra et le feutre de tatouage éphémère BIC BodyMark continuent d’enregistrer de bonnes performances. BIC a surperformé sur les segments du Gel, des porte-mines et de la correction (à fin décembre 2019) et continue sa progression sur le commerce en ligne, atteignant ainsi 13% de part de marché en valeur (+0,8 point) . En Amérique Latine, le chiffre d’affaires était en baisse d’environ 10%. En début d’année, la performance a été affectée par Pimaco (notre fabricant et distributeur d’étiquettes adhésives) et par une exécution décevante en Equateur au premier semestre. Pendant les périodes de rentrée scolaire 2019, alors que nous avons surperformé un marché en baisse au Brésil, nous avons perdu 2,5 points en valeur11 au Mexique, en raison de faibles performances des segments stylos à bille et crayons graphites, sur un marché très concurrentiel.

Au Moyen Orient et en l’Afrique , grâce à l’intégration des activités de production et de distribution de Haco Industries Ltd, nous avons fait évoluer notre stratégie de mise sur le marché en Afrique de l’Est, et enregistré une croissance à deux chiffres de notre chiffre d’affaires dans la région. De même, en 2019, nous avons eu une bonne saison de rentrée des classes en Afrique du Sud. L’acquisition de Lucky Stationery au Nigeria a été finalisée le 23 Octobre 2019.

, grâce à l’intégration des activités de production et de distribution de Haco Industries Ltd, nous avons fait évoluer notre stratégie de mise sur le marché en Afrique de l’Est, et enregistré une croissance à deux chiffres de notre chiffre d’affaires dans la région. De même, en 2019, nous avons eu une bonne saison de rentrée des classes en Afrique du Sud. L’acquisition de Lucky Stationery au Nigeria a été finalisée le 23 Octobre 2019. En Inde, sur un marché difficile, les ventes domestiques de Cello ont enregistré une baisse à deux chiffres (double-digit) à base comparable, impactées par un fort niveau d’inventaire chez les « superstockists » et par la rationalisation de notre portefeuille de produits. Pour autant, nous continuons à voir une amélioration des performances de nos Marques Championnes, comme Butterflow.

BRIQUETS

in millions d’euros T4 2018



T4 2019 2018



2019 Volumes vendus (en milliards d'unités par an) - - 1,6 1,5 Chiffre d’affaires 204,3 197,4 685,8 679,0 Variation en publié +7,7% (3,4)% (3,1)% (1,0)% Variation à base comparable +9,0% (4,9)% +2,4% (3,7)% Résultat d’exploitation normalisé 70,9 72,5 247,0 232,1 Marge d’exploitation normalisée 34,7% 36,7% 36,0% 34,2% Résultat d’exploitation 66,5 69,2 242,5 217,7 Marge d’exploitation 32,5% 35,1% 35,4% 32,1%

La catégorie Briquets a été confrontée à la baisse du marché américain des briquets de poche, affectant les ventes aux distributeurs. Cette baisse a été en partie atténuée par la bonne performance de l’Europe et de l’Amérique Latine.

La marge d’exploitation normalisée de l’exercice 2019 était de 34,2% comparé à 36,0% en 2018. La baisse s’explique par l’impact défavorable des taux de change ainsi que des investissements plus élevés dans le soutien à la marque.

Par zones géographiques Tendances du marché

(en valeur) BIC

Evolution du Chiffre d’affaires 2019

(à base comparable) Europe Légère croissance (“low-single-digit”) Amérique du Nord -5,9 % à fin décembre12 Baisse d’environ 10% (“ high-single-digit”) Marchés en croissance Légère croissance (“low-single-digit”)

L’Europe a été marquée par un ajustement des prix dans toute la région et par le lancement de notre première campagne publicitaire en France, Belgique, Allemagne et Italie destinée à renforcer l’image de marque de BIC en matière de qualité et de sécurité.

En Amérique du Nord, le chiffre d’affaires a été fortement impacté par la dégradation du marché des briquets de poche aux Etats-Unis. Sur l’année, le marché était en baisse de 8,2% en volume et de 5,9% en valeur 12 . Nous avons toutefois maintenu nos parts de marché en volume et en valeur. Le marché des briquets utilitaires continue de croitre et nous avons surperformé le marché avec une progression de 12,5% en valeur 12 , grâce à des gains de distribution dans la grande distribution,

le chiffre d’affaires a été fortement impacté par la dégradation du marché des briquets de poche aux Etats-Unis. Sur l’année, le marché était en baisse de 8,2% en volume et de 5,9% en valeur . Nous avons toutefois maintenu nos parts de marché en volume et en valeur. Le marché des briquets utilitaires continue de croitre et nous avons surperformé le marché avec une progression de 12,5% en valeur , grâce à des gains de distribution dans la grande distribution, Le chiffre d’affaires de l’Amérique Latine a progressé d’environ 5% (« mid-single-digit ») tiré par le Brésil grâce à l’augmentation des prix opérée en juin et à une hausse des volumes dans la distribution traditionnelle. Au Mexique, les ventes ont été stimulées par des gains de distribution dans les magasins de proximité.

RASOIRS

En millions d’euros T4 2018



T4 2019 2018 2019 Volumes vendus (en milliards d'unités par an) - - 2,5 2,6 Chiffre d’affaires 123,1 123,5 438,0 463,0 Variation en publié +5,7% +0,4% (4,7)% +5,7% Variation à base comparable +9,2% (1,6)% +1,7% +3,2% Résultat d’exploitation normalisé 10,3 19,3 45,4 56,2 Marge d’exploitation normalisée 8,4% 15,6% 10,4% 12,1% Résultat d’exploitation 8,8 18,3 43,7 47,2 Marge d’exploitation 7,1% 14,8% 10,0% 10,2%

Dans les Rasoirs, alors que les marchés demeurent difficiles, notre performance a été solide. Nous avons gagné des parts de marché sur la plupart de nos marchés et avons enregistré une croissance du chiffre d’affaires d’environ 5% dans nos principales zones géographiques, grâce au succès de nos produits à valeur ajoutée et des nouveaux produits.

La marge d’exploitation normalisée de l’année 2019 était de 12,1% comparé à 10, 4% en 2018. L’augmentation s’explique par la croissance du chiffre d’affaires, qui a plus que compensé l’impact défavorable des taux de change.

Par zone géographique Tendances du marché

(en valeur) BIC

Evolution du Chiffre d’affaires 2019

(à base comparable) Europe -0,7% à fin décembre 201913 Augmentation d’environ 5% (“mid-single-digit”) Amérique du Nord -4,2% à fin décembre 201914 Légère croissance (“low-single-digit”) Marchés en croissance +4,8% à fin décembre 201915 (Amérique Latine) Augmentation d’environ 5% (“mid-single-digit”)

En Europe, alors que le marché des rasoirs était en légère baisse, la performance de l'Europe de l’Ouest a été bonne grâce aux succès de nos produits à valeur ajoutée et des nouveaux lancements tels que BIC ® Miss Soleil Sensitive. En Russie, nous avons surperformé un marché stable, en gagnant 0,8 point en en valeur 13 grâce à de nouveaux gains de distribution et au succès continu de la gamme de rasoirs BIC ® Flex Hybrid.

alors que le marché des rasoirs était en légère baisse, la performance de l'Europe de l’Ouest a été bonne grâce aux succès de nos produits à valeur ajoutée et des nouveaux lancements tels que BIC Miss Soleil Sensitive. En Russie, nous avons surperformé un marché stable, en gagnant 0,8 point en en valeur grâce à de nouveaux gains de distribution et au succès continu de la gamme de rasoirs BIC Flex Hybrid. En Amérique du Nord, le marché des rasoirs non rechargeables continue d'être très concurrentiel et a reculé de 4,2 % en valeur 14 . Nous avons gagné 1,9 point pour atteindre 28,1 % de part de marché en valeur, grâce notamment à la surperformance des rasoirs féminins, à la distribution élargie de BIC ® Silky Touch, et au succès continu de la gamme BIC ® Soleil. Sur le segment masculin, nous avons surperformé la catégorie grâce au BIC ® Flex 5 Hybrid et à des promotions en magasin efficaces. La marque "Made For YOU" offrant un rasoir 5 lames rechargeables pour hommes et femmes, a été lancée aux États-Unis en partenariat avec Amazon.

le marché des rasoirs non rechargeables continue d'être très concurrentiel et a reculé de 4,2 % en valeur . Nous avons gagné 1,9 point pour atteindre 28,1 % de part de marché en valeur, grâce notamment à la surperformance des rasoirs féminins, à la distribution élargie de BIC Silky Touch, et au succès continu de la gamme BIC Soleil. Sur le segment masculin, nous avons surperformé la catégorie grâce au BIC Flex 5 Hybrid et à des promotions en magasin efficaces. La marque "Made For YOU" offrant un rasoir 5 lames rechargeables pour hommes et femmes, a été lancée aux États-Unis en partenariat avec Amazon. Les performances de l'Amérique latine ont été tirées par le Mexique où, sur un marché très concurrentiel, nous avons gagné 1,0 point en valeur 15 , grâce à des gains de distribution et à la performance robuste des produits haut de gamme et des nouveaux lancements comme BIC ® Flex 3 Hybrid et BIC ® Soleil Click 5. Au Brésil, nous avons surperformé le marché grâce au succès de notre offre de rasoirs trois-lames, et atteint un record historique de part de marché avec 28,2 % en volume et 21,9 % en valeur 15 .

ont été tirées par le Mexique où, sur un marché très concurrentiel, nous avons gagné 1,0 point en valeur , grâce à des gains de distribution et à la performance robuste des produits haut de gamme et des nouveaux lancements comme BIC Flex 3 Hybrid et BIC Soleil Click 5. Au Brésil, nous avons surperformé le marché grâce au succès de notre offre de rasoirs trois-lames, et atteint un record historique de part de marché avec 28,2 % en volume et 21,9 % en valeur . Au Moyen-Orient et en Afrique, le chiffre d’affaires était en légère hausse grâce à de bonnes performances en Afrique du Nord et à de fortes activités promotionnelles sur le rasoir BIC®1 pendant la Coupe d'Afrique des Nations dans les pays d'Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud.

AUTRES PRODUITS

En millions d’euros T4 2018 T4 2019 2018



2019 Chiffre d’affaires 13,2 10,9 54,0 33,1 Variation en publié (12,3) % (16,9)% (23,3) % (38,7)% Variation à base comparable (11,8) % +4,5% (11,6) % +1,2% Résultat d’exploitation normalisé +0,4 (0,2) (2,8) (4,3) Contribution de BIC Sport (1,0) - (0,7) - Résultat d’exploitation (10,2) (0,9) (13,4) (5,5)





PLAN DE TRANSFORMATION « BIC 2022- INVENT THE FUTURE »

En 2019, nous avons progressé dans l'exécution de notre plan de transformation et mis en place plusieurs initiatives pour soutenir nos quatre piliers stratégiques et atteindre nos objectifs stratégiques opérationnels pour 2022.

·EFFICACITE - objectif : générer 45 millions d'euros d'économies annualisées

En 2019, nous avons commencé à réaliser des économies grâce à un ensemble de programmes d'efficacité, notamment la mise en place d'une nouvelle organisation centralisée des achats et la mise-en-œuvre d'une planification « End to End » et de processus intégrés de planification des ventes et des opérations à travers le monde, qui permettront d'optimiser le nombre de références, la logistique et le fonds de roulement.

·INNOVATION - objectif : augmenter le nombre de dépôts de brevets de 20 % par an

L'équipe « Global Market and Consumer Insights » est en place et a lancé plusieurs initiatives centrées sur les consommateurs, comme la plateforme Next BIC Thing présentée lors du CES 2019 à Las Vegas. Nous avons fusionné les équipes de Design et d'ingénierie des produits de Papeterie et Rasoirs et créé un centre de développement mondial afin de favoriser la collaboration et d'accélérer le pipeline d'innovations et les délais de mise sur le marché. Des produits phares tels que le feutre de tatouage éphémère BIC® BodyMark et Made For YOU" (nouvelle marque de rasoirs en ligne directement accessible aux consommateurs aux États-Unis) ont été lancés en 2019.

·DES MARQUES ADAPTEES ET ORIENTEES VERS LE CONSOMMATEUR - objectif : interagir directement avec 20 % de nos consommateurs

Pour interagir et créer des liens plus efficaces avec tous les consommateurs, nous avons mis en place une plateforme CRM globale destinée à renforcer les relations directes avec les consommateurs de BIC, avec plus de 1 million de contacts déjà engagés pour accélérer la croissance.

·DISTRIBUTION OMNICANALE - objectif : atteindre 10 % du chiffre d’affaires dans le e-commerce

Une nouvelle direction commerciale et une équipe dédiée à la vente en ligne ont été mises en place et des progrès ont été réalisés dans le domaine du e-commerce dans toutes les régions, catégories et réseaux de distribution, avec une progression de +13 % des ventes en e-commerce en 2019.

PROGRAMME DE DEVELOPPMENT DURABLE DE BIC A HORIZON 2025: “WRITING THE FUTURE, TOGETHER”

Nous avons défini cinq engagements de Développement Durable en 2017 qui permettront à BIC de créer de la valeur sur le long terme pour toutes ses parties prenantes.

·#1 FAVORISER L'INNOVATION DURABLE DANS LES PRODUITS BIC® - Objectif : d'ici 2025, l'empreinte environnementale et/ou sociétale des produits BIC® sera améliorée.

En 2019, 90 % du portefeuille de produits BIC® a été évalué, et 6 % des plastiques utilisés dans la fabrication des produits de papeterie étaient des plastiques recyclés.

·#2 AGIR CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE - Objectif : d'ici 2025, BIC utilisera 80% d'électricité renouvelable.

En 2019, BIC a utilisé 76% d'électricité renouvelable contre 68% en 2018.

·#3 S'ENGAGER POUR LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL - Objectif : d'ici 2025, BIC vise le zéro accident sur l’ensemble de ses sites.

Le nombre d'accidents a reculé de 19% en 2019 et plus de 46 000 heures de formation à la santé et à la sécurité ont été dispensées.

·#4 IMPLIQUER LES FOURNISSEURS DE MANIÈRE PROACTIVE - Objectif : d'ici 2025, BIC continuera à travailler de manière responsable avec ses fournisseurs stratégiques pour assurer l’approvisionnement le plus sûr, le plus innovant et le plus efficace possible.

292 fournisseurs stratégiques et 95 risques ont été identifiés, et 43 % des fabricants sous contrat audités.

·#5 S’INVESTIR POUR UNE VIE MEILLEURE À TRAVERS L'ÉDUCATION - Objectif : d'ici 2025, BIC améliorera les conditions d'apprentissage de 250 millions d'enfants dans le monde.

Les conditions d'apprentissage de plus de 61 millions d'enfants ont été améliorées depuis 2018 grâce à des actions directes avec les enfants ou des actions avec les enseignants.





INVESTISSEMENTS – ACQUISITIONS – CESSIONS – DIVERS

INAUGURATION DE L’USINE BIC EN AFRIQUE DE L’EST

Le 11 mars, le BIC a officiellement inauguré à Kasarani, Nairobi (Kenya) son usine pour l'Afrique de l'Est, suite au transfert de la fabrication au Kenya et de la distribution en Afrique de l'Est de HACO Industries Kenya Ltd au début de cette année. Après quarante ans de présence par l'intermédiaire d'un distributeur local, BIC a créé sa filiale pour mettre en œuvre sa stratégie de proximité et étendre la présence de sa marque.

ACQUISITION DE LUCKY STATIONERY AU NIGERIA

Le 23 octobre 2019, BIC a annoncé l'acquisition de Lucky Stationery au Nigeria (LSNL), premier fabricant d'instruments d'écriture au Nigeria. La marque, le portefeuille de produits et le réseau de distribution de LSNL renforceront la position de BIC au Nigeria, la plus grande économie et également premier marché de stylos dans la région.

BIC REMPORTE UNE DECISION DE JUSTICE CONTRE ARROW LIGHTER, INC

En janvier 2020, BIC a remporté le procès intenté contre Arrow Lighter, Inc. (Arrow) auprès de la Commission du commerce international (ITC). Arrow a accepté de ne plus vendre partout dans le monde certains modèles de briquets contrefaits de mauvaise qualité. Les briquets, portant la marque "MK" et produits par Arrow, imitent la forme et le design iconiques des briquets BIC® sans respecter les normes de sécurité strictes de BIC.

GOUVERNANCE

Le 10 décembre 2019, suite à la démission de François Bich, et sur recommandation de son Comité des Nominations, de la Gouvernance et RSE, le Conseil d'Administration de la SOCIETE BIC a coopté Timothée Bich en qualité d'administrateur jusqu'à la fin du mandat de François Bich en mai 2020. Le Conseil a également décidé de soumettre à l'Assemblée Générale du 20 mai 2020 la nomination de Jake Schwartz, Directeur Général et co-fondateur de General Assembly, en tant qu'Administrateur Indépendant.





ANNEXES

Nos perspectives 2020 sont fondées sur les hypothèses suivantes16 :

Devises : taux de couverture 2020 USD-Euro : 1,1445

: taux de couverture 2020 USD-Euro : 1,1445 Tendances de marché : Europe : stable à légère baisse dans les trois catégories, en valeur Amérique du Nord : Marché U.S. de la Papeterie : stable à légère croissance, en valeur -4,0% à -5,0% de baisse pour le marché US des Briquets de poche, en valeur -4,0% à -5,0% de baisse pour le marché US des Rasoirs non-rechargeables, en valeur Amérique Latine : légère croissance (low-single digit) dans les trois catégories, en valeur

: Eléments déterminants de la Marge d’exploitation normalisée : Marge brute stable avec un impact défavorable de l’absorption des coûts fixes, compensé par une baisse des coûts des matières premières et des impacts prix favorables Amélioration de l’efficacité des investissements de soutien à la marque Augmentation des OPEX et autres dépenses, en raison notamment de l'impact du coût plus élevé des plans de performance par rapport à 2019 et du coût de la mise en œuvre de la nouvelle organisation.



Chiffre d’affaires par catégories







En millions d’euros T4 2018



T4 2019 En publié Impact de change17

(en points) Changement de Perimètre18

(en points) Impact de l’Argentine19

(en points) À base comparable Groupe 511,0 501,2 (1,9)% +1,6 +0,1 +0,2 (3,8)% Papeterie 170,4 169,3 (0,6)% +0,9 +2,9 +0,4 (4,8)% Briquets 204,3 197,4 (3,4)% +1,5 +0,1 (0,1) (4,9)% Rasoirs 123,1 123,5 +0,4% +1,6 +0,1 +0,3 (1,6)% Autres produits 13,2 10,9 (16,9)% (0,2) (21,2) 0,0 +4,5%





Chiffre d’affaires par catégories







En millions d’euros 2018







2019 En publié Impact de change17

(en points) Changement de Perimètre18

(en points) Impact de l’Argentine19

(en points) À base comparable Groupe 1 949,8 1 949,4 (0,0)% +2,3 (0,4) 0,0 (1,9)% Papeterie 771,9 774,4 +0,3% +1,8 +2,0 (0,1) (3,4)% Briquets 685,8 679,0 (1,0)% +2,7 0,0 0,0 (3,7)% Rasoirs 438,0 463,0 +5,7% +2,3 +0,3 (0,1) +3,2% Autres produits 54,0 33,1 (38,7)% (0,1) (39,8) 0,0 +1,2%

ELEMENTS NON- RECURRENTS

En millions d’euros T4 2018



T4 2019 2018



2019 Résultat d’exploitation 62,5 43,6 258,8 252,7 ·Dépréciation du goodwill et de la marque Cello en 2019 et du Goodwill de Cello et de Pimaco en 2018 5,5 44,3 74,2 44,3 ·Coûts de restructuration (plan de transformation en 2018 et 2019, réorganisation des activités industrielles Papeterie et Briquets en 2018, coûts liés à l’acquisition de Haco Industries en 2018) 15,4 12,8 15,4 44,7 ·Ajustement des pensions pour des coûts des services passés au Royaume Uni - (9,9) - (9,9) ·Cession de BIC Sport 4,9 - 4,9 - ·Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine (1,2) - (0,9) - Résultat d’exploitation normalisé 87,1 90,7 352,4 331,8

Les coûts de restructuration sont principalement liés au plan de transformation “BIC 2022 - Invent The Future”.

En Décembre 2019, le transfert de la marque Cello en Inde vers la France a requis l’évaluation de la marque à sa juste valeur. A suite de cette évaluation, la marque a été dépréciée de 21 millions d’euros pour être ramenée à 24 millions d’euros. Par ailleurs, à la lumière de l’environnement commercial défavorable de Cello, tant en Inde que sur ses principaux marchés à l’export, le Groupe BIC a effectué un test de dépréciation supplémentaire de l’unité Cello qui a conduit à une dépréciation complète du Goodwill de 23 millions d’euros.

L’impact favorable au Royaume-Uni s’explique par l’ajustement des pensions pour des coûts des services passés lié aux modifications des contrats de prestations initiales qui ne doivent plus être versées.

Impact des changements de périmètre et des fluctuations des taux de change sur le chiffre d’affaires

(hors ars)

(en %) T4 2018



T4 2019 2018



2019 Périmètre (0,0) +0,1 (0,6) (0,4) Devises (1,8) +1,6 (4,8) +2,3 Dont USD +1,2 +1,3 (1,5) +1,9 Dont BRL (1,7) (0,7) (1,5) (0,2) Dont INR (0,3) +0,2 (0,3) +0,1 Dont MXN (0,1) +0,4 (0,4) +0,3 Dont RUB et UAH (0,2) +0,3 (0,2) +0,1





compte de résultat résume

En millions d’euros T4 2018







T4 2019 En publié À base comparable 2018



2019 En publié À base comparable Chiffre d’affaires 511,0 501,2 (1,9)% (3,8)% 1 949,8 1 949,4 0,0% (1,9)% Coût des ventes 250,9 252,8 935,5 972,1 Marge brute 260,1 248,4 1 014,3 977,3 Charges administratives et autres charges d’exploitation (dont dépréciation du Goodwill de Cello en 2018) 197,6 204,8 755,5 724,6 Résultat d’exploitation 62,5 43,6 258,8 252,7 Résultat financier (2,3) (4,1) 2,8 (1,3) Résultat avant impôts 60,2 39,5 261,6 251,4 Impôts (10,4) (16,0) (88,2) (75,3) Résultat Net Part du Groupe 49,8 23,5 173,4 176,1 Résultat net Part du Groupe par action (en euros) 1,09 0,52



3,80 3,91 Nombre moyen d’actions en circulation, net des actions propres 45 598 109



45 056 076 45 598 109



45 056 076





Bilan résumé

En millions d’euros 31 décembre 2018



1 janvier, 2019 (retraité d’IFRIC 23) 31 décembre 2019 ACTIF Immobilisations corporelles nettes 699,8 699,8 713,5 Immeubles de placement 1,7 1,7 1,7 Goodwill et immobilisations incorporelles nets 286,6 286,6 257,7 Autres actifs non courants 169,9 169,9 176,3 Actif non courant 1 158,0 1 158,0 1 149,2 Stock et en-cours 449,2 449,2 455,6 Clients et autres créances 534,7 534,7 545,6 ·Autres actifs courants 49,5 49,5 36,5 ·Autres actifs financiers courants et instruments dérivés 18,1 18,1 6,7 ·Trésorerie et équivalents de trésorerie 157,5 157,5 198,6 Actif courant 1 209,0 1 209,0 1 243,0 TOTAL DE L’ACTIF 2 367,0 2 367,0 2 392,2 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Capitaux propres 1 638,1 1 625,3 1 608,1 ·Emprunts et dettes financières non courants 32,0 32,0 32,3 ·Autres dettes non courantes 250,1 263,0 263,3 Passif non courant 282,1 295,0 295,6 ·Fournisseurs et comptes rattachés 137,7 137,7 126,4 ·Emprunts et dettes financières courants 22,6 22,6 65,5 ·Autres dettes courantes 286,4 286,4 296,5 Passif courant 446,7 446,7 488,5 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 2 367,0 2 367,0 2 392,2





BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

(en millions d’euros) 31 décembre 2018 31 décembre 2019



Besoin de fond de roulement 621,2 637,8 Dont stocks 449,2 455,6 Dont créances clients 534,7 545,6 Dont fournisseurs et comptes rattachés (137,7) (126,4)





TABLEAUX DES FLUX DE TRESORERIE

(en millions d’euros) 2018



2019



Résultat net de l’ensemble consolidé 173,4 176,1 - Résultat net part du groupe 173,4 176,1 - Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine 5,4 3,4 - Amortissements et provisions 204,1 168,7 - (Plus)/moins-values de cessions d’actifs 4,3 0,2 - Autres 7,4 (13,9) FLUX NETS DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE D’EXPLOITATION 394,6 334,5 - (Augmentation) / diminution du fonds de roulement net courant (73,0) (21,1) - Autres (17,7) 4,8 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES A L’ACTIVITE D’EXPLOITATION (A) 303,9 318,2 - Investissements 20 (125,4) (104,9) - Achat/Vente d’autres actifs financiers courants 8,2 9,0 - Cession de BIC Sport 2,7 - - Acquisition de Haco Industries (6,3) (2,4) - Acquisition de Lucky Stationery Nigeria Ltd - (13,8) - Cession de BIC Graphic et du Sourcing en Asie 9,2 - - Autres 1,7 1,3 FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D’INVESTISSEMENT (B) (109,9) (110,8) - Dividendes payés (157,8) (155,2) - Emprunts/(Remboursements)/ (Prêts) (1,1) 2,9 - Rachat d’actions net des exercices de stock-options (49,9) (40,0) - Autres (17,7) (18,5) FLUX NETS DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT (C) (226,5) (210,8) FLUX NET DE TRESORERIE NET DES DECOUVERTS BANCAIRES (A+B+C) (32,5) (3,4) TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE A LA FERMETURE, NET DES DECOUVERTS BANCAIRES 187,0 149,8 - Flux net de trésorerie nets des découverts bancaires (A+B+C) (32,5) (3,4) - Différence de change (4,7) 0,4 TRESORERIE ET EQUIVALENT DE TRESORERIE A LA FERMETURE, NET DES DECOUVERTS BANCAIRES 149,8 146,8

RECONCILIATION DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Réconciliation du résultat d’exploitation normalisé

En millions d’euros 2018 2019 Résultat d’exploitation 258,8 252,7 Dépréciation du Goodwill et de la marque Cello en 2019 et du Goodwill de Cello et de Pimaco en 2018 +74,2 +44,3 Coûts de restructuration (plan de transformation en 2018 et 2019, réorganisation des activités industrielles Papeterie et Briquets en 2018, coûts liés à l’acquisition de Haco Industries en 2018) +15,4



+44,7 Ajustement des pensions pour des coûts des services passés au R.U. - (9,9) Cession de BIC Sport +4,9 - Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine (0,9) - Résultat d’exploitation normalisé 352,4 331,8





Réconciliation du Résultat net Part du Groupe

par action normalisé

En millions d’euros 2018 2019 Résultat net Part du Groupe

par action 3,80 3,91 Dépréciation du goodwill de Cello et de Pimaco +1,62 +0,98 Coûts de restructuration (plan de transformation en 2018 et 2019, réorganisation des activités industrielles Papeterie et Briquets en 2018, coûts liés à l’acquisition de Haco Industries en 2018) +0,23 +0,69 Ajustement des pensions pour des coûts des services passés au R.U. - (0,18) Cession de BIC Sport +0,10 - Application de la norme IAS 29 d’hyperinflation en Argentine +0,12 +0,07 Résultat net Part du Groupe

par action normalisé 5,87 5,47







Réconciliation de la position nette de trésorerie

(En millions d’euros - nombres arrondis) 31 décembre

2018 31 décembre

2019 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) +157,5 +198,6 Autres actifs financiers courants (2)21 +12,8 4,1 Emprunts et dettes financières courants (3) 22 (8,9) (52,8) Emprunts et dettes financières non courants (4) - (2,9) POSITION NETTE DE TRESORERIE (1) + (2) - (3) - (4) 161,5 146,9

PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS

Programme de rachat d’actions – SOCIETE BIC Nombre d’actions achetées Prix moyen pondéré (en euros) Montant (en millions Février 2019 272 388 83,24 22,7 Mars 2019 126 408 82,41 10,4 Avril 2019 44 871 76,63 3,4 Mai 2019 35 000 75,42 2,6 Juin 2019 31 923 79,74 2,6 Juillet 2019 - - - Août 2019 - - - Septembre 2019 - - - Octobre - - - Novembre - - - Décembre - - - Total 478 667 81,83 39,2

CAPITAL ET DROITS DE VOTE

Au 31 décembre 2019, le capital social de SOCIETE BIC est composé de 45 532 240 actions, représentant :

67 035 094 droits de vote;

66 494 526 droits de vote nets des actions privées de droit de vote.

Le nombre total d’actions détenues en autocontrôle à fin décembre 2019 est de 540 568.

GLOSSAIRE

À taux de change constants : les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente.

: les montants à taux de change constants sont calculés en convertissant les montants de l’année en cours aux taux de change moyens mensuels de l’année précédente. À base comparable : signifie à taux de change constants et à périmètre constant. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. Ceci exclut également l’impact de l’hyperinflation en Argentine pour 2018 et 2019.

: signifie à taux de change constants et à périmètre constant. Les montants à périmètre constant excluent les impacts des acquisitions et/ou des cessions intervenues sur l’exercice en cours et/ou sur l’exercice précédent et ce jusqu’à leur date anniversaire. Tous les commentaires sur le chiffre d’affaires des catégories sont faits à base comparable. Ceci exclut également l’impact de l’hyperinflation en Argentine pour 2018 et 2019. Marge brute : Marge du Groupe générée après déduction du coût des ventes.



Marge du Groupe générée après déduction du coût des ventes. Résultat d’exploitation normalisé : normalisé signifie hors éléments non récurrents.

: normalisé signifie hors éléments non récurrents. Marge d’exploitation normalisée : Résultat d’exploitation normalisé divisé par le chiffre d’affaires.

Résultat d’exploitation normalisé divisé par le chiffre d’affaires. Flux de trésorerie lié à l’activité d’exploitation : principales activités génératrices de revenus et autres activités qui ne sont pas des activités d’investissement ou de financement.

: principales activités génératrices de revenus et autres activités qui ne sont pas des activités d’investissement ou de financement. Position nette de trésorerie : Liquidités/découverts + autres actifs financiers courants - emprunts courants - emprunts non-courants, (sauf les passifs financiers après application de la norme IFRS 16).





Les comptes consolidés de SOCIETE BIC au 12 Février 2020 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 11 février 2020. Une présentation relative à cette annonce est disponible sur le site Internet de BIC ( www.bicworld.com ). Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d’audit sur ces comptes consolidés et le rapport d’audit relatif à la certification de ces comptes sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du document d’enregistrement universel.

Ce document contient des prévisions. Bien que les estimations du Groupe BIC soient fondées sur des hypothèses raisonnables, ces prévisions sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes. Une description des risques relevés par le Groupe BIC apparaît dans la section « Risques » du Document de Référence 2018 du Groupe BIC déposé auprès de l'autorité française des marchés financiers (AMF) le 20 mars 2019.

Contacts

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes - sophie.palliez@bicworld.com Relations Investisseurs: +33 1 45 19 52 98 Contacts Presse: +33 1 45 19 51 51 Michèle Ventura

michele.ventura@bicworld.com Albane de La Tour d’Artaise Albane.DeLaTourD'Artaise@bicworld.com Isabelle de Segonzac: +33 1 53 70 74 85

isegonzac@image7.fr

Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com

Agenda 2020

Résultats du premier trimestre 2020 23 avril 2020 Conférence téléphonique Capital Markets Day 19 mai 2020 Réunion Assemblée Générale 2020 20 mai 2020 Réunion Résultats du premier semestre 2020 29 juillet 2020 Conférence téléphonique Résultats du troisième trimestre 2020 28 octobre 2020 Conférence téléphonique

À propos de bic

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC fabrique depuis 75 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues dans plus de 160 pays. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60. BIC fait également partie des indices ISR suivants : Leadership Level du CDP (A-) et Leadership Level du module complémentaire Supplier, Euronext Vigeo – Eurozone 120, Euronext Vigeo – Europe 120, les indices FTSE4Good, Ethibel Pioneer et Ethibel Excellence Investment Registers, Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, Stoxx Global ESG Leaders Index.







1 Payable le 3 juin 2020 sous réserve de l’approbation lors de l’Assemblée Générale du 20 Mai 2020.

2 Voir les hypothèses sur les tendances de marché page 11

3 Voir glossaire page 17

4 Hors impact de la dépréciation du Goodwill de Cello et de Pimaco en 2018, la cession de BIC Sport en 2018, des coûts de restructuration et de l’application de la norme d’hyperinflation en Argentine en 2018 et 2019, de la dépréciation de la marque et du Goodwill de Cello en 2019 et les ajustements des coûts des services passés au Royaume-Uni en 2019.

5 Salariés et Temporaires

6 Ceci exclut le peso argentin

7 Ceci exclut l’impact de l’hyperinflation de l’Argentine en 2018

8 Hors impact de la dépréciation du Goodwill de Cello et de Pimaco en 2018, la cession de BIC Sport en 2018, des coûts de restructuration et de l’application de la norme d’hyperinflation en Argentine en 2018 et 2019, de la dépréciation de la marque et du Goodwill de Cello en 2019 et les ajustements des coûts des services passés au Royaume-Uni en 2019.

9 GfK- à fin décembre 2019 EU7- en valeur

10 NPD- à, fin décembre 2019 - en valeur

11 Nielsen– à fin décembre 2019 – en valeur

12 IRI – à fin décembre 2019 – en valeur

13 Nielsen – à fin décembre 2019–en valeur

14 IRI –à fin décembre 2019 – en valeur

15 Nielsen – Rasoirs non-rechargeables –à fin décembre 2019 en valeur

16 Estimations internes à BIC basées sur les panels de marché (IRI,Nielsen ) et sur Euromonitor

17 L’impact de change exclut le peso argentin (ARS)

18 Haco Industries Ltd et BIC Sport

19 Voir glossaire page 17

20Ceci inclut respectivement -1,6 million d’euros and +8,7 millions d’euros en 2018 and 2019 liés à la variation des comptes fournisseurs d’immobilisations

21 Dans le bilan au 31 décembre 2019 et 2018, la ligne “Autres actifs financiers courants et instruments dérivés” comprend aussi respectivement 2,7M€ et 5,3M€ d’instruments dérivés.

22 Hors impact des dettes financières suite à l’application de la norme IFRS16





Pièce jointe