Rovion tytäryhtiö Hatch Entertainment Oy tarkentaa strategiaansa ja suunnittelee toimintojensa uudelleenjärjestelyä. Suunnitellut säästöt vuositasolla noin 6 miljoonaa euroa. Rovio on päättänyt lopettaa Hatchin ulkoisen rahoituskierroksen.

Hatch Entertainment Oy tarkentaa strategiaansa ja suuntaa palvelunsa kehityksen kohti Hatch Kidsiä, joka on lapsille ja perheille suunniteltu viihde ja viihteellisen oppimisen tilauspohjainen suoratoistopalvelu. Tästä johtuen, Hatch suunnittelee toimintojensa uudelleenjärjestelyä tarkennetun strategian mukaisesti. Suunnitellut säästöt vuositasolla olisivat noin kuusi miljoonaa euroa.

Pelien suoratoistopalveluiden kilpailuympäristö kehittyi ja muuttui haastavammaksi vuonna 2019. Useat uudet pelien suoratoistopalvelut saapuivat eri alustoille maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi, hyvin toimivan mobiilipelien suoratoistokokemuksen perustana olevien 5G-verkkojen ja -laitteiden markkinoille tulo on ollut odotettua hitaampaa. Hatchin pelien suoratoistopalvelun kasvu on paljolti riippuvainen 5G-verkkojen ja -laitteiden käyttöönotosta. Nämä muutokset toimintaympäristössä johtivat Hatchin päätökseen tarkentaa strategiaansa.

Hatch Kids -palvelu on tällä hetkellä koemarkkinoinnissa Suomessa ja Ruotsissa Android-laitteille ja palvelun suorituskyky on ollut varhaisessa vaiheessa lupaavaa.Vaikka Hatch Kids -palvelu toimii parhaiten 5G yhteyksillä, joiden saatavuus kasvaa tulevina vuosina, se on vähemmän herkkä mobiiliyhteyksien nopeudelle ja toimii täten myös hyvien 4G verkkojen yli ja tavoittaa siten paremman kasvupotentiaalin jo tänään.

Vuonna 2019 Rovio ilmoitti tutkivansa vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ja kumppanuuksia Hatch Entertainmentille. Rovio on päättänyt lopettaa vuoden 2019 ulkoisen rahoituskierroksen ja arvioi strategisia vaihtoehtoja Hatchille.

