Ease2pay lanceert één betaal-app waarmee men zakelijk kan parkeren en tanken en alle transacties op één maandelijkse verzamelfactuur worden geleverd. Dankzij deze innovatie hoeven gebruikers niet meer op zoek naar een parkeerautomaat of op het tankstation in de rij voor de kassa te staan. Deze betaalwijze werkt op meer dan 700 tankstations en in 140 Nederlandse steden om te parkeren.



In 2019 zijn we massaal contactloos gaan betalen. Betaalvereniging Nederland rapporteerde vorige maand dat 69% van alle elektronische betalingen aan de kassa contactloos was. Inmiddels wordt al 10% van deze betalingen zonder pas met een smartphone gedaan. De zakelijker rijder daar in tegen ziet een almaar toenemend passenbestand in de portemonnee: tankpas, laadpas, parkeerpas, brandstofpas, mobiliteitspas. De hoeveelheid passen die men onderweg bij zich moet hebben is niet meer te tellen.

Ease2pay maakt hier nu een einde aan. Ieder bedrijf kan zichzelf registreren in de online portal, medewerkers uitnodigen en men kan binnen enkele minuten starten met tanken en parkeren. Wachten op de toegezonden pas is verleden tijd, evenals mogelijkheden tot pasfraude. Daarnaast wordt het tanken voor de medewerkers een stuk gebruiksvriendelijker. Voor het gebruik van de traditionele tankpas is het nodig veel informatie bij de kassa te onthouden; de kilometerstand, de pincode, het pompnummer. De Ease2pay app maakt het mogelijk om mobiel, snel en makkelijk vanuit je auto te betalen. Aangekomen bij het tankstation herkent de app de locatie. De medewerker selecteert het pompnummer, vult de kilometerstand van achter het stuur in en betaalt vervolgens direct in de app. Dus medewerkers staan nooit meer in de rij voor de kassa wachten om af te rekenen.

Over Ease2pay

Ease2pay is een innovatieve betaaldienstverlener die betalen goedkoper wil maken voor consumenten en winkeliers. Zo is Ease2pay bijvoorbeeld de enige gratis parkeerapp, de gebruiker betaalt geen transactiekosten. Het transactieplatform maakt van iedere smartphone een pinterminal: de app laat consumenten in één handeling bestellen, betalen en sparen zonder gebruik te maken van kassa’s of pinterminals.

