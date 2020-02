Vostok New Ventures Ltd.

Feb. 12, 2020

Substansvärde (NAV) och finansiellt resultat för tolvmånadersperioden

Koncernens NAV uppgick till 776,98 miljoner (M) USD den 31 december 2019 (31 december 2018: 876,71), vilket motsvarar 9,94 USD per aktie (31 december 2018: 10,37). Med en växelkurs SEK/USD på 9,3171 var NAV 7 239,24 MSEK (31 december 2018: 7 864,96) respektive 92,63 SEK (31 december 2018: 93,01).

Vostok New Ventures substansvärde per aktie i USD ökade med 30,0%, justerat för inlösenprogrammet om 25 SEK som slutfördes den 14 mars 2019. Portföljvärdesförändringen utgörs främst av omvärderingen av BlaBlaCar, Babylon och VOI.

Periodens resultat uppgick till 163,68 MUSD (1 januari 2018–31 december 2018: -4,86). Resultat per aktie var 2,08 USD (-0,06).

Finansiellt resultat för fjärde kvartalet

Resultatet för kvartalet uppgick till 87,21 MUSD (-36,14). Resultat per aktie var 1,12 USD (-0,43).

Viktiga händelser under kvartalet 1 oktober 2019–31 december 2019

I november 2019 investerade Vostok New Ventures ytterligare 30 MUSD i VOI Technology i samband med en större finansieringsrunda.

Den 25 november 2019 meddelade Vostok New Ventures Ltd. att en efterföljande emission av obligationer till ett belopp av 100 MSEK inom ramen för utestående obligationslån genomförts. Det totala utestående beloppet av obligationslånet uppgår till 650 MSEK.

Aktie- (depåbevis-) information

I slutet av perioden var antalet utestående stamaktier (depåbevis), exklusive 7 685 303 återköpta depåbevis, 78 150 006 stycken. Inklusive de 2 100 000 omvandlingsbara efterställda stamaktierna utgivna i samband med det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet 2019, uppgår det totala antalet utestående aktier till 80 250 006.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Inga viktiga händelser att rapportera.

Vostok New Ventures kommer att anordna en telefonkonferens med en interaktiv presentation onsdagen den 12 februari klockan 17:00 CET. För telefonnummer och övrig information se separat pressrelease måndagen den 3 februari, på www.vostoknewventures.com .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Denna information är sådan information som Vostok New Ventures Ltd är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdeappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

