Heeros lähtee hyvistä asemista liiketoimintaympäristön muutoksiin

Tammi-joulukuun 2019 pääkohdat:

Liikevaihto 8 605 tuhatta euroa (2018: 8 000 tuhatta euroa), muutos 8 %

Uusiutuva liikevaihto 8 041 tuhatta euroa (7 384), muutos 9 %, osuus liikevaihdosta 93 % (92 %)

Käyttökate (EBITDA) 913 tuhatta euroa (714), muutos 28%, osuus liikevaihdosta 11 % (9 %)

Tilikauden tulos -294 tuhatta euroa (-507), muutos 42 %, osuus liikevaihdosta -3 % (-6 %)

Oikaistu tulos ilman kansainvälisiä toimintoja oli vuonna 2019 171 tuhatta euroa (128), muutos 34 %

Hallitus esittää 24.3.2020 kokoontuvalle yhtiökokoukselle ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tulos siirretään voitto-/tappiotilille

Heinä-joulukuun 2019 pääkohdat:

Liikevaihto 4 367 tuhatta euroa (H2/2018: 4 134 tuhatta euroa), muutos 6 %

Uusiutuva liikevaihto 4 081 tuhatta euroa (3 792), muutos 8 %, osuus liikevaihdosta 93 % (92 %)

Käyttökate (EBITDA) 553 tuhatta euroa (445), muutos 24 %, osuus liikevaihdosta 13 % (11 %)

Yhteistyösopimus Ontime -työajanseurantaohjelmiston kanssa

Toimitusjohtaja vaihtuu

Avainluvut

Tuhatta euroa H2/2019 H2/2018 Muutos % Vuosi 2019 Vuosi 2018 Muutos % Liikevaihto 4 367 4 134 6 % 8 605 8 000 8 % Uusiutuva liikevaihto 4 081 3 792 8 % 8 041 7 384 9 % Uusiutuva liikevaihto, % liikevaihdosta 93 % 92 % 93 % 92 % Käyttökate 553 445 24 % 913 714 28 % Käyttökate, % liikevaihdosta 13 % 11 % 11 % 9 % Liikevoitto 8 -66 111 % -190 -311 39 % Liikevoitto, % liikevaihdosta 0 % -2 % -2 % -4 % Verot 0 0 0 % 0 0 0 % Tilikauden tulos -44 -202 78 % -294 -507 42 % Tulos, % liikevaihdosta -1 % -5 % -3 % -6 % Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,05 78 % -0,07 -0,12 42 %

Tuhatta euroa H2/2019 H2/2018 Muutos % Vuosi 2019 Vuosi 2018 Muutos % Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja1 190 266 -28 % 275 324 -15 % Liikevoitto ennen kansainvälisiä toimintoja1, % liikevaihdosta 4 % 6 % 3 % 4 % Oikaistu tulos ilman kansainvälisiä toimintoja1 138 130 6 % 171 128 34 % Oikaistu osakekohtainen tulos ilman kansainvälisiä toimintoja1, euroa 0,03 0,03 6 % 0,04 0,03 34 % Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa 4 399 963 4 349 963 1 % 4 399 963 4 349 963 1 % Osakkeiden lukumäärä keskimäärin 4 350 235 4 349 963 0 % 4 350 100 4 349 963 0 % 1 Hollannin ja Ruotsin yhtiöiden tulosvaikutus





31.12.2019 31.12.2018 Muutos % Omavaraisuusaste, % 31 % 32 % -2 % Korollinen nettovelka 2 128 1 375 55 % Oma pääoma 1 806 1 990 -9 % Nettovelkaantumisaste, % 118 % 69 % 71 % Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 92 88 5 %





Toimitusjohtaja Mikko Pilkama:

Yhtiön pitkäaikainen toimitusjohtaja Matti Lattu ilmoitti alkusyksystä siirtyvänsä syrjään yhtiön palveluksesta, ja Mikko Pilkama valittiin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2020 alkaen. Näin Heeroksen 20-vuotisjuhlavuosi päästään aloittamaan uuden vetäjän johdolla.

Heeroksen operatiivinen painopiste 2019 oli kasvussa ja kannattavuuden parantamisessa. Kotimaassa Heeros-asiakkuuksien kasvu jatkuikin. Käyttäjäorganisaatioidemme määrä katsauskauden lopussa oli noin 15 000 yritystä sekä yhteisöä ja välitimme kuukausitasolla yli 500 000 transaktiota.

Heeros kasvoi vuoden 2019 ensimmäinen vuosipuoliskolla noin 10 prosenttia koko vuoden kasvun jäädessä kuitenkin noin 8 prosenttiin. Toisella vuosipuoliskolla kasvu hidastui pääasiassa odotettua hitaamman uusmyynnin ja transaktioiden määrän maltillisen kasvun takia. Yhtiö muutti vuoden 2019 aikana kirjeinä toimitettavien myyntilaskujen hinnoittelua ja tämä muutos vaikutti liikevaihdon kasvuun negatiivisesti koko vuoden osalta noin kahden prosenttiyksikön verran. Muutos kuitenkin paransi Heeroksen katetta ja sitä kautta kannattavuutta.

Tilitoimistot ovat Heeroksen tärkein asiakaskunta, ja liikevaihdostamme 2/3 tulee tilitoimistoista. Kumppanuusohjelmamme Heeros Pro Partner -tilitoimistot ovat tutkimuksen mukaan paremmin kannattavia kuin tilitoimistot keskimäärin. Tämä näkyy erityisesti verrattaessa liikevaihtoa per työntekijä, missä parhaat Heeros-tilitoimistot ovat selvästi alan keskiarvoa kannattavampia. Itsenäisten tilitoimistojen kumppanina toimiminen on Heerokselle ollut alusta lähtien kantava toiminta-ajatus.

Toimintaympäristö Suomessa sai uuden jännittävän käänteen, kun syksyllä 2019 ilmoitettiin Suomen yleisimmän tilitoimistoissa käytettävän kirjanpito-ohjelmiston Tikonin lopettamisesta vuoden 2022 kevääseen mennessä. Tikonilla on runsaasti käyttäjiä ja sen alasajo merkitsee isoa liiketoimintamahdollisuutta Heerokselle. Olemme tuotekehityksessä ottaneet huomioon Tikonista Heerokseen siirtyvien asiakkaiden vaatimukset ja kehittäneet palvelupaketin, jonka myötä siirtyminen Heerokseen on helppoa. Ensimmäiset toimitukset tehtiin loppuvuoden 2019 aikana.

Heeros panostaa strategiansa mukaisesti kumppanuuksiin. Solmimme syksyllä yhteistyösopimuksen Suomen suurimpiin tilitoimistoihin kuuluvan Ab Norlic Oy:n kanssa Ontime-työajan raportointijärjestelmään liittyen. Heeros otti Ontimen osaksi palvelutarjontaansa, toimii tuotteen markkinointi- ja myyntikanavana sekä vastaa ohjelmiston tuesta ja käyttöönottopalveluista omille asiakkailleen. Ontimen avulla Heeros pystyy nostamaan palkanlaskennan tehokkuutta uudelle tasolle ja palvelemaan entistä suurempia yrityksiä. Syksyn ensimmäisten Ontime-kauppojen lisäksi kesäkuussa julkistettu Fuusor-kumppanuus toi yhtiölle myös ensimmäisiä asiakkuuksia. Kumppanuuksien avulla tilitoimistoasiakkaat voivat yhä kokonaisvaltaisemmin pohjata palvelunsa Heeroksen tarjoamaan pilvipohjaiseen alustaan.

Vuoden 2019 tärkeimpiä tuotekehityshankkeita olivat uuden tekoälyä hyödyntävän Heeros Ostolaskut -toiminnallisuuden rakentamisen käynnistäminen, Heeros Pankin maksuliikennetoimintojen jatkokehitys, Heeros Kirjanpidon automaattivientien kehitys sekä osto- ja myyntireskontrien API-rajapintojen rakentaminen Connecta-integraatioalustan avulla.

Heeros Ostolaskut (aikaisemmin Project Windmill) on ostolaskujen käsittelyyn koneoppimiseen ja tekoälyyn perustuva lisätoiminnallisuus. Koneoppiva ohjelmisto tarjoaa valmiita tiliöintiratkaisuja ja automaation laatu paranee käytön myötä jatkuvasti. Automatisoitu ostolaskuprosessi tehostaa myös tilitoimistoasiakkaiden työskentelyä sillä tilitoimiston kaikkien asiakkaiden laskujen käsittely voidaan tehdä samassa näkymässä yhdellä kertaa. Projekti käynnistettiin keväällä 2019 ja pääsimme ensimmäisten pilottien kanssa liikkeelle suunnitellusti syksyllä 2019. Suomessa Heeros Ostolaskut julkaistiin tammikuussa 2020 ja tuodaan pilottiasiakkaille ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Kansainvälisessä liiketoiminnassa Heeroksen painopiste on Hollannissa sekä useassa maassa toimivissa keskisuurissa yrityksissä. Emme ole kuitenkaan vielä päässeet hyödyntämään Heeroksen kilpailuetuja täysimääräisesti Hollannissa, koska verkkolaskutuksen läpimurto Keski-Euroopassa ei ole tapahtunut. Uskomme uuden Heeros Ostolaskut -toiminnallisuuden tuovan Heerokselle kilpailuetua markkinalla. Uusia toimintoja on suunniteltu yhdessä hollantilaisten asiakkaiden kanssa ja tulokset ovat jo alkuvaiheessa lupaavia.

Kuten tiedotimme joulukuussa, kirjasimme alas Hollannin ja Ruotsin maayhtiöihin tehtyjä konsernin sisäisiä sijoituksia. Ostolaskujen käsittelyn pilotointivaiheessa oleva lisäominaisuus mahdollistaa skaalautuvan kasvun Hollannin markkinalla. Tällä ratkaisulla korvataan aiempi vuosina 2014-2016 käyttöönotettu ja alaskirjattu ostolaskuratkaisu.

Heeros on hyvissä asemissa edelleen digitalisoituvalla taloushallinnon toimialalla. Uusiutuvan liikevaihdon osuus, laaja tuoteportfolio, jalansija Euroopassa ja vahva asiakaskunta Suomessa antavat Heerokselle hyvän pohjan uudistua ja jatkaa kasvua.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2020

Konsernin tilikauden 2020 liikevaihto ylittää vuoden 2019 liikevaihdon ja käyttökate paranee.

Keskipitkän aikavälin tavoitteena on edelleen noin 20 %:n vuotuinen liikevaihdon kasvu ja noin 20 %:n käyttökatetaso.

Taloudellinen kehitys

Heeros-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 8 605 tuhatta euroa (2018: 8 000 tuhatta euroa). Liikevaihto kasvoi 8 % vuodesta 2018. Konsernin liikevaihdon kasvun takana oli ensisijaisesti kasvu kotimaassa, erityisesti ePalkat-tuotteen osalta. Uusiutuvan liikevaihdon osuus oli noin 93 % koko liikevaihdosta.

Heeroksen käyttökate (EBITDA) vuodelta 2019 oli 913 tuhatta euroa (714).

Heeroksen liikevoitto (EBIT) vuodelta 2019 oli -190 tuhatta euroa (-311). Heeroksen kotimaan liiketoiminta on selvästi voitollista, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan painavat edelleen tulosta.

Tilikauden tulos vuodelta 2019 oli -294 tuhatta euroa (-507). Tulos parani 42 %.

Oikaistu tulos ilman kansainvälisiä toimintoja oli 171 tuhatta euroa (128), 34 % edellisvuotta parempi.

Rahoitus ja investoinnit

Heeros-konsernin taseen loppusumma 31.12.2019 oli 5 757 tuhatta euroa (31.12.2018: 6 209 tuhatta euroa). Taseen loppusumma pieneni 452 tuhatta euroa.

Heeros lopetti vuoden 2019 aikana leasingrahoituksen käytön. Leasingrahoituksen kautta saatujen ennakoiden tasearvo pieneni vuodessa 236 tuhatta euroa, vastaavasti korollisten lainojen lisäys vuonna 2019 oli 251 tuhatta euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste on säilynyt kohtuullisena (31 %).

Tammikuussa 2020 Business Finland myönsi Heeros Oyj:lle 388 000 euron lainan, jonka tarkoituksena on tukea automatisoidun ostolaskuprosessin tuotekehityshanketta.

Johto ja henkilöstö

Johtoryhmään kuuluivat katsauskauden päättyessä Matti Lattu (toimitusjohtaja), Juha Takala (tuotekehitysjohtaja), Sari Eronen (palvelujohtaja), Pia Strömdahl-Koskinen (myynti- ja markkinointijohtaja), Rainer Wallenius (tuotepäällikkö, palkat) ja Garik Bagdasarov (Country Manager, Hollanti ja Ruotsi) sekä Juho Pakkanen (talousjohtaja). Matti Latun toimitusjohtajakausi päättyi 31.12.2019 ja Mikko Pilkama aloitti 1.1.2020 uutena toimitusjohtajana.

Heeros-konsernissa työskenteli vuoden 2019 lopussa 92 henkilöä (88 vuoden 2018 lopussa). Henkilöstö oli jakautunut kolmeen tiimiin: Palvelut, Tuotekehitys ja Myynti. Lisäksi hallinto- ja taloustehtävissä toimi neljä henkilöä.

Maantieteellisesti henkilöstö jakautui seuraavasti: Suomi 82 henkilöä ja Hollanti kymmenen henkilöä. Henkilöstötoimikunta koordinoi ja järjesti henkilöstötapahtumia vuoden aikana. Heeros mittaa henkilöstön tyytyväisyyttä jatkuvasti pulssikyselyllä.

Varsinainen yhtiökokous

Heeros Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Yhtiökokous valitsi hallitukseen viisi jäsentä: Kimmo Rasila (pj), Irja Hirsinummi, Keijo Karjalainen ja Marko Kauppi sekä uutena jäsenenä Samuli Saviala. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa ja hallituksen muille jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa. Hallituksen matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KHT-yhteisö Moore Rewinet Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 650 000 osakkeen antamisesta yhdellä tai useammalla osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet ja vaihtovelkakirjalainat) yhdessä tai useammassa erässä.

Osake ja osakkeenomistajat

Heeroksella on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhdenmukaiset oikeudet. Osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2019 oli 4 399 963 osaketta. Osakkeiden määrä nousi 50 000 kappaleella uudelle toimitusjohtajalle suunnatun osakeannin myötä. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Heeroksella oli 31.12.2019 yhteensä 755 osakkeenomistajaa.

Heeroksen osake on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla Helsingissä tunnuksella HEEROS. Kaupankäynti alkoi 10.11.2016. Vuoden 2019 aikana vaihdettiin 958 392 osaketta. Heeroksen kolme suurinta omistajaa vuodenvaihteessa olivat väistyvä toimitusjohtaja Matti Lattu (12,8 %), Pekka Räisänen (11,9 %) ja Sijoitusrahasto Visio Allocator (8,05 %). Kurssi oli 1.1. – 31.12.2019 korkeimmillaan 2,54 (2018: 2,98) euroa, alimmillaan 2,00 (1,93) euroa, keskikurssi 2,29 (2,38) euroa ja päätöskurssi 31.12.2019 oli 2,32 (2,02) euroa. Markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 10,21 miljoonaa euroa ja vuoden aikana osaketta vaihdettiin 2 191 203 eurolla.

Taloudellinen tiedottaminen ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2020

Seuraava varsinainen yhtiökokous järjestetään 24.3.2020. Yhtiökokouskutsu julkaistaan arviolta viikolla 9.

Puolivuotiskatsaus ajalta 1.1-30.6.2020 julkistetaan 12.8.2020. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 julkaistaan viikolla 10, mistä lähtien ne ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.heeros.com/sijoittajille.

Riskit ja epävarmuustekijät

Muutoksilla yleisessä taloudellisessa, yhteiskunnallisessa tai poliittisessa tilanteessa voi olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Kilpailutilanteen merkittävä kiristyminen voi vaikuttaa Heeroksen liiketoimintaan negatiivisesti. Mikäli nykyiset tai uudet kilpailijat päättäisivät ryhtyä hintakilpailuun yhtiön toimintamarkkinoilla ja tarjota vastaavia tai parempilaatuisia palveluita ja tuotteita, voi tällä olla olennaisen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Heerokselle riski on myös toimialan konsolidoituminen. Heeros voi menettää asiakkaita, mikäli ne ostetaan sellaiseen tilitoimistoketjuun, joka ei käytä Heeroksen tuotteita.

Tytäryhtiösijoituksiin sisältyy tulonodotuksien riskejä, joiden toteutuessa yhtiö saattaa joutua tekemään arvonalennuskirjauksia.

Muuttuneen lainsäädännön edellyttämät toimenpiteet voivat lisäksi aiheuttaa yhtiölle uusia tai nykyistä korkeampia liiketoiminnan harjoittamisen kustannuksia. Näillä seikoilla voi olla olennainen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, tulokseen, taloudelliseen asemaan, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heeroksen IT-järjestelmiin ja tietoliikenneyhteyksiin kohdistuvat tietoturvaloukkaukset, palvelun-estohyökkäykset, tietomurrot tai muut tietoturvaloukkaukset ja tietovuodot voivat vahingoittaa Heeroksen liiketoimintaa aiheuttaen merkittäviä haittoja asiakkaille, millä voi puolestaan olla olennaisen haitallinen vaikutus Heeroksen liiketoimintaan, liiketoiminnan tulokseen ja/tai taloudelliseen asemaan sekä osakkeiden arvoon.

Yhtiö käyttää liiketoiminnassaan yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi palveluntarjoajia, alihankkijoita, lisenssinantajia, verkkolaskuoperaattoria, maksujen- ja laskujenvälittäjiä sekä muita sopimuskumppaneita. Yhteistyökumppaneiden ja alihankkijoiden mahdollisista virheistä tai muista toimista saattaa siten aiheutua Yhtiölle vahingonkorvausvastuu ja maineriski, mikä voi vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan, liiketoiminnan tulokseen, tulevaisuudennäkymiin ja/tai osakkeiden arvoon.

Heerokselle on tärkeää saada rekrytoitua ja pidettyä osaavat työntekijät. Ellei Heeros kykene rekrytoimaan, kouluttamaan, motivoimaan ja pitämään palveluksessaan riittävästi pätevää henkilöstöä sekä johtoa, se ei välttämättä pysty kilpailemaan tehokkaasti ja toteuttamaan strategiaansa. Työntekijöiden irtisanoutuminen voi myös johtaa asiakassuhteiden menettämiseen ja vaikeuttaa uusien asiakastoimeksiantojen hankkimista.

Yhtiön aktivoimiin tuotekehitysmenoihin liittyy arvostusriski, jos niihin kohdistuvat tulonodotukset esimerkiksi uusien tuotteiden muodossa eivät toteudukaan.

Osakemarkkinoilla yleisesti ja erityisesti pienempien yhtiöiden osakkeiden markkinoihin on liittynyt historiallisesti merkittäviä kurssi- ja volyymivaihteluita, jotka eivät aina ole olleet suhteessa yritysten tuloksentekokykyyn. Vastaavat kurssivaihtelut voivat vaikuttaa Heeroksen osakekurssiin negatiivisesti riippumatta Heeroksen todellisesta tuloksentekokyvystä.

First North -markkinapaikan luonteen johdosta First North -yhtiöiden osakkeilla on keskimäärin vähäisempi likviditeetti kuin päämarkkinoilla kaupankäynnin kohteena olevilla arvopapereilla. Myös osakkeiden arvovaihtelu saattaa olla suurempaa. First Northissa listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeetti ja myyntimahdollisuudet voivat olla heikot.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Ei merkittäviä tilikauden jälkeisiä tapahtumia.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedotteeseen sisältyvät tilinpäätösluvut ovat tilintarkastettuja. Tiedot on esitetty First Northin sääntöjen kohdan 4.4 (e) edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön tilikauden 2019 tulos oli -1 013 412,13 euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja tilikauden tulos siirretään voitto-/tappiotilille.

Tulos, tase, vastuut

Konsernin tuloslaskelma (FAS) Tuhatta euroa H2/2019 H2/2018 Vuosi 2019 Vuosi 2018 Liikevaihto 4 367 4 134 8 605 8 000 Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut -492 -521 -950 -1 102 Henkilöstökulut -2 046 -1 996 -4 052 -3 774 Liiketoiminnan muut kulut -1 276 -1 172 -2 690 -2 410 Poistot ja arvonalenemiset -545 -511 -1 104 -1 026 Liikevoitto 8 -66 -190 -311 Rahoitustuotot ja -kulut -52 -135 -103 -196 Tulos ennen veroja -44 -202 -294 -507 Tuloverot 0 0 0 0 Tilikauden voitto -44 -202 -294 -507 Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 -0,05 -0,07 -0,12





Konsernin tase (FAS) Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 4 584 4 428 Aineelliset hyödykkeet 29 39 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 4 613 4 467 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 15 25 Pitkäaikaiset saamiset 20 20 Lyhytaikaiset saamiset 968 1 055 Rahat ja pankkisaamiset 141 642 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 144 1 742 VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 757 6 209 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 80 80 Osakeanti 109 0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 4 336 4 336 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -2 426 -1 919 Muuntoero 0 0 Tilikauden voitto (tappio) -294 -507 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 806 1 990 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 1 850 1 676 Lyhytaikainen vieras pääoma 2 102 2 543 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 952 4 219 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 757 6 209





Konsernin rahoituslaskelma (FAS) Tuhatta euroa H2/2019 H2/2018 Vuosi 2019 Vuosi 2018 Voitto/tappio ennen veroja -44 -202 -294 -507 Liiketoiminnan rahavirta Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 545 511 1 104 1 026 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 501 309 810 519 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) 82 -88 87 150 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-) -551 -236 -518 -179 Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) 5 -7 10 -15 Liiketoiminnan rahavirta 36 -21 388 476 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -583 -691 -1 249 -1 420 Investoinnit muihin sijoituksiin 0 0 0 0 Investointien rahavirta -583 -691 -1 249 -1 420 Rahoituksen rahavirta Oman pääoman lisäykset 109 0 109 Muuntoero 0 13 0 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot / takaisinmaksut -15 94 77 107 Pitkäaikaisten lainojen nostot / takaisinmaksut 161 783 174 1 089 Pitkäaikaisten saamisten lisäys (+) / vähennys (-) 0 2 0 2 Rahoituksen rahavirta 255 892 360 1 198 Rahavarojen muutos -292 181 -501 254 Rahavarat tilikauden alussa 433 462 642 388 Rahavarat tilikauden lopussa 141 642 141 642





Konsernin oman pääoman muutoslaskelma (FAS) Oman pääoman muutoslaskelma 2019 Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä 1.1.2019 80 4 336 -2 426 1 990 Oman pääoman lisäys 109 109 Muuntoero 0 Kauden voitto/tappio -294 -294 31.12.2019 80 4 445 -2 719 1 806 Oman pääoman muutoslaskelma 2018 Tuhatta euroa Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Yhteensä 1.1.2018 80 4 336 -1 919 2 497 Muuntoero 0 0 Kauden voitto/tappio -507 -507 31.12.2018 80 4 336 -2 426 1 990









Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vakuudet Tuhatta euroa 31.12.2019 31.12.2018 Omasta velasta Yrityskiinnitykset 1 350 1 250 Leasingvastuut Seuraavan 12 kuukauden aikana maksettavat 148 124 Myöhemmin maksettavat 49 139 Yhteensä 197 263 Muut vastuut Vuokravastuut 99 66 Takausvastuut Vuokravakuustilit 20 20 Yhteensä 119 86







Keskeisten tunnuslukujen laskentakaavat





Käyttökate = Liikevoitto + poistot

Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100

taseen loppusumma

Korollinen nettovelka = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta + lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta -

rahoitusarvopaperit - rahat ja pankkisaamiset

Nettovelkaantumisaste (%) = Korollinen nettovelka x 100

Oma pääoma

Osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oikaistu osakekohtainen tulos = Oikaistu tilikauden tulos

Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Heeros perustettiin vuonna 2000 ja yhtiö on kasvanut nopeasti koko olemassaolonsa ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.

