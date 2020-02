Sidetrade et son client Inmarsat, leader mondial de la communication par satellite, se sont vues décerner le prix « Future of Finance and CFO Summit 2020 » dans la catégorie « Vendor/Client Transformation of the Year » lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Londres.



Le jury composé de professionnels de la finance a récompensé la collaboration fructueuse entre l’éditeur de logiciel et son client, l’un des leaders mondiaux de la téléphonie par satellite. Il met en avant, en particulier, l’innovation de Sidetrade et sa capacité à transformer la fonction finance en créant de la valeur sur son activité.

Au cours des douze derniers mois, Sidetrade a permis à Inmarsat de transformer avec succès son processus order-to-cash et d’accélérer la génération de cash via son Intelligence Artificielle.

En s’appuyant sur le machine learning et le natural language processing, Sidetrade permet aux entreprises d’accélérer la génération de cash-flow et d’améliorer leur BFR. La standardisation et l’automatisation vont dessiner l’avenir de la fonction finance. Cette avancée, plutôt bien accueillie par les équipes financières, implique davantage d’interactions et d’échanges avec les fournisseurs et les clients, ce qui est à la fois plus efficace et plus valorisant pour les collaborateurs.

À l’annonce de ce prix, David Turner, Chief Marketing Officer chez Sidetrade, a déclaré :

« Je remercie le CFO Summit, car ce prix symbolise une reconnaissance pour Sidetrade. Je souhaite aussi remercier personnellement Andrea Baker, Director Global Credit Management Inmarsat, pour cette excellente collaboration. Les centres de services partagés sont la preuve que l’application des bonnes technologies sur les données et les processus peut avoir un fort impact sur la croissance des entreprises. Ce prix salue la réussite d’Inmarsat à se transformer. J’espère qu'il incitera les entreprises internationales à se tourner vers l’IA et à choisir Sidetrade. »

De nombreuses entreprises prestigieuses ont déjà fait le choix de l’IA de Sidetrade : Euro Car Parts, GFK Europe, Univar, Frank Recruitment Group, Customade Group, Rexel, Chubb, Bunzl, Atkins, Hearst Magazines, Inchcape, VF Northern Europe, Samworth Brothers, KPMG, etc.

