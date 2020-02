Retrouvez JLT Mobile Computers au salon SITL 2020

Stand D79, 17-20 mars 2020, Paris

Ayant progressé plus rapidement que le marché au cours des sept dernières années, enregistré des résultats records en 2019 et afin de répondre aux exigences des clients, la nouvelle stratégie de croissance de JLT met l'accent sur : les solutions, l’élargissement de la distribution, la R&D et les partenariats stratégiques.



Växjö, Suède, 12 février 2020 * * * Après 25 ans d'activité, JLT Mobile Computers, l'un des principaux concepteurs et fabricants d'ordinateurs de haute fiabilité pour les environnements exigeants, poursuit sa stratégie de croissance sous une nouvelle identité visuelle. Après avoir, lors des dernières années, nettement dépassé la concurrence au cœur de ses marchés, et enregistré des ventes record de 142 millions de couronnes suédoises en 2019, la nouvelle image de JLT vise à accroître la part de marché de JLT grâce à une nouvelle stratégie de croissance axée sur : l'élargissement de l'offre produits, des services et des solutions proposés ; au renforcement des canaux de vente ; à une solide R&D ; et à des partenariats stratégiques.



En tant que précurseur dans le domaine des ordinateurs durcis, JLT a capitalisé en 25 années, une solide expérience et un savoir-faire dans le développement, la production et la mise en place d’équipements électroniques en environnements hostiles. En gardant le contrôle total du développement et de la production des produits et des services rattachés, JLT a acquis un avantage concurrentiel certain qui s'est traduit par une croissance annuelle moyenne des ventes de 15 % au cours des six dernières années, soit trois fois plus que la croissance annuelle moyenne des entreprises positionnées sur les mêmes marchés (selon les données de VDC Research et les ses propres estimations).

Conscient de la complexité croissante des processus de planification, d'acquisition, de mise en œuvre et de gestion de ses clients en raison des tendances de la numérisation, de l'IoT, du Cloud et de l'Industrie 4.0, JLT renforce son engagement envers ses clients par la vente de produits, de services et de conseils complémentaires afin de les aider à résoudre leurs défis commerciaux les plus difficiles.

« Nous avons attentivement écouté et étudié le milieu industriel et nous savons que le choix d’un bon matériel n'est qu'une étape dans le parcours de nos clients, pour améliorer la productivité des domaines tels que l'entreposage, le portuaire, l’industrie minière et bien d'autres secteurs d’application », a déclaré Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. « Pour répondre commercialement aux besoins de nos clients, nous sommes en train de faire évoluer notre modèle d'entreprise et ainsi de le faire passer d’un statut de fournisseur de matériel traditionnel à celui de partenaire commercial prêt à aider ses clients à chaque étape du processus de sélection des matériels : de la conception du système à son intégration, son déploiement jusqu’ aux besoins d’assistance. »

La stratégie de JLT, afin de devenir un fournisseur de solutions informatiques durcies de bout en bout, s’appuie sur une transformation qui est déjà en cours depuis un certain temps. Elle permettra à l'entreprise de passer du statut de fournisseur traditionnel de matériel à celui de partenaire commercial et de conseiller de confiance auprès de ses clients, en leur offrant les meilleures alliances entre matériels, logiciels, services et solutions durcies de JLT.

À l'avenir, la stratégie de JLT pour une croissance continue et l'élargissement de son champ d’intervention comprend :

La concentration : sur une douzaine de secteurs industriels et de marchés importants, en mettant en évidence les défis auxquels ils doivent faire face, ainsi que sur les possibilités de croissance et d'amélioration de productivité que peuvent offrir les produits et services de JLT.

L’élargissement de son offre avec une combinaison de produits propriétaires, de produits et d'accessoires d'origine et un éventail plus large de logiciels et de services. Cela permet à JLT de répondre de manière exhaustive aux besoins de ses clients. Grâce à des partenariats stratégiques, JLT a ajouté des tablettes, des ordinateurs de poche, des accessoires, ainsi que de nouveaux produits logiciels pour : l'émulation de terminaux, la gestion des appareils mobiles et bien d'autres choses encore. Le contrat JLT : Care™ permet déjà de maîtriser totalement le coût de possession, et avec le lancement de JLT : Technology Services™ sur le marché américain, JLT propose maintenant des services d'installation, de maintenance et d’entretien de ses propres produits et de ceux de tiers.

Le développement de ses canaux de distribution, à la fois par une intensification de sa présence locale directe, mais aussi par l’agrandissement du réseau mondial de revendeurs de JLT.

Le renforcement de la R&D, avec des investissements à la fois pour l'amélioration des produits existants, que pour le développement de nouveaux produits. Par exemple, les recherches de JLT sur les technologies de capteurs intégrés ont abouti à l'ordinateur embarqué & durci JLT6012™ qui est devenu le produit à la croissance la plus rapide de l'histoire de JLT ainsi qu’à une plate-forme de développement des futurs produits et services de JLT. La R&D de JLT a également rendu possible la nouvelle série d'ordinateurs durcis VERSO™, dotés des options de processeurs les plus rapides de l'industrie, ainsi que le lancement, tout récent, du plus petit terminal embarqué « haute performance » en 10’’, du marché.

Pour en savoir plus sur les ordinateurs mobiles de JLT, ainsi que sur les produits, services et solutions de l'entreprise, visitez le site www.jltmobile.com.

Le rapport complet de fin d'année 2019 est disponible sur le site des relations avec les investisseurs de JLT www.jltmobile.com/investor-relations.

Demandes de renseignements Contact Presse JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, PDG Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir “la norme” en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, des ports et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommision AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com

