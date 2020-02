Essendo cresciuto più velocemente rispetto al mercato nel corso degli ultimi sette anni e avendo ottenuto profitti da record nel 2019, la strategia di crescita del nuovo marchio JLT pone l’enfasi sulle soluzioni, sull’espansione dei canali di vendita, su ricerca e sviluppo e collaborazioni strategiche per rispondere alle necessità imprenditoriali dei clienti



Växjö, Svezia, 12 Febbraio 2020 * * * Dopo 25 anni di attività, JLT Mobile Computers, sviluppatore e produttore all’avanguardia di computer affidabili per ambienti lavorativi esigenti, sta continuando la sua strategia di crescita sotto l’identità di un nuovo marchio. Avendo migliorato significativamente la competizione nei mercati utili negli anni recenti e registrato vendite pari a 142 milioni in corone svedesi nel 2019, la nuova JLT si è imposta come traguardo l’ulteriore espansione della sua quota di mercato con una nuova strategia di crescita incentrata sull’espansione dell’offerta di prodotti, servizi e soluzioni, con canali di vendita rafforzati, un forte reparto Ricerca e Sviluppo e collaborazioni strategiche.



Come pioniera nel campo dei computer rugged, nel corso di questi 25 anni la JLT ha accumulato una solida esperienza e conoscenza dello sviluppo, della produzione e dell’installazione di componenti elettroniche in ambienti ostili. Avendo mantenuto il pieno controllo di sviluppo, produzione e manutenzione del prodotto, la JLT ha ottenuto un vantaggio competitivo che ha avuto come risultato la media del 15% di crescita di vendite annuali negli scorsi sei anni, tre volte in più della crescita annuale media delle imprese che operano nello stesso settore (in base alle stime della JLT e ai dati di VDC Research).

Riconoscendo la crescente complessità dei processi di pianificazione, acquisizione, implementazione e gestione dei clienti come risultato della digitalizzazione, dell’Internet delle cose, del Cloud e dell’industria 4.0, la JLT sta rafforzando il suo impegno verso i clienti attraverso la fornitura di prodotti complementari, servizi e consulenza per aiutarli a risolvere le sfide imprenditoriali più ardue.

“Abbiamo ascoltato attentamente l’industria e sappiamo che scegliere l’hardware giusto è solo un passo del viaggio che i nostri clienti intraprendono per il miglioramento della produttività nei magazzini, nei porti, nelle miniere e nelle altre aree di applicazione”, ha detto Per Holmberg, amministratore delegato del JLT Mobile Computers Group. “Per rispondere alle necessità imprenditoriali dei clienti stiamo trasformando la nostra attività di fornitura di hardware di tipo tradizionale per farla diventare socia d’affari che è a disposizione per aiutare i clienti passo dopo passo lungo il percorso, dalla selezione del dispositivo a design, integrazione, distribuzione del sistema e supporto continuo.”

La strategia della JLT di diventare un fornitore di soluzioni informatiche rugged end-to-end è una trasformazione costante che è in corso già da tempo. Porterà la compagnia dall’essere principalmente un venditore di hardware tradizionale a un’identità del marchio come socio d’affari e consigliere fidato per i suoi clienti in quanto fornitore della migliore combinazione di hardware rugged, software, servizi e soluzioni JLT.

Guardando al futuro, la strategia della JLT per ottenere una costante crescita e l’ampliamento della portata della compagnia include:

Focalizzazione sulle soluzioni, evidenziando le sfide in una dozzina di grandi industrie e mercati, oltre che alla crescita e alle opportunità di valorizzazione della produttività che i prodotti e i servizi JLT possono offrire.

Espansione delle offerte di JLT con una combinazione di prodotti brevettati, prodotti acquistati e accessori, e una più vasta scelta di software e servizi. Questo permette alla JLT di rivolgersi globalmente alle esigenze dei clienti. Attraverso le collaborazioni strategiche, la JLT ha aggiunto tablet, palmari, accessori, oltre che nuovi prodotti software per l’emulazione dei terminal, la gestione dei dispositivi mobili e molto altro. JLT:Care™ offre già costi di proprietà completamente prevedibili e con il lancio di JLT:Technology Services™ nel mercato statunitense, la JLT offre l’installazione e la manutenzione dei servizi insieme all’assistenza sia dei prodotti JLT che di terzi.

Espansione del canale di vendita JLT sia attraverso una crescita della presenza diretta locale della compagnia che con l’espansione della rete globale di rivenditori JLT.

Forte enfasi su ricerca e sviluppo, con investimenti sia nella valorizzazione di prodotti esistenti che nello sviluppo di nuovi prodotti. Uno su tutti è la ricerca di JLT sulle tecnologie dei sensori integrati che hanno dato vita al computer rugged da montare su veicolo che è diventato il prodotto dalla crescita più rapida nella storia della JLT, e una piattaforma per il futuro sviluppo sia di prodotti che di servizi. Il reparto di ricerca e sviluppo della JLT ha reso possibile anche la nuova serie di computer rugged VERSO™ migliorati con le opzioni del processore più veloci, oltre che al recente lancio del VMT ad alte prestazioni più piccolo del mercato, con i suoi 10 pollici.

Per saperne di più sulla JLT Mobile Computers, e sui suoi prodotti, servizi e soluzioni, visita il sito www.jltmobile.com. Il rapporto completo di fine anno 2019 è disponibile nella sezione del sito della JLT “Relazioni con gli investitori” www.jltmobile.com/investor-relations.

Domande dei lettori Contatto stampa JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, CEO Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com



monika@prismapr.com

www.prismapr.com





Su JLT Mobile Computers

Affidabili le prestazioni, minore lo stress. La JLT Mobile Computers è un fornitore all’avanguardia di dispositivi informatici mobili rugged per ambienti lavorativi esigenti. Venticinque anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione ci hanno permesso di alzare lo standard dell’informatica rugged, combinando l’incredibile qualità dei prodotti con servizi, supporto e soluzioni di esperti per assicurare delle operazioni imprenditoriali prive di problemi per i clienti durante la conservazione, il trasporto, la manifattura, l’estrazione, nei porti e nell’agricoltura. La JLT opera a livello globale dagli uffici in Svezia e negli Stati Uniti, supportata da una rete estesa di soci di vendita nei mercati locali. La compagnia è stata fondata nel 1994 e la quota è stata aggiunta al mercato azionario Nasdaq First North Growth Market nel 2002 con il simbolo JLT. Eminova Fondkommision AB funge da Consulente Certificato. Scopri altro su www.jltmobile.com

