Rockwool International A/S

February 12, 2020

Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL International A/S

Meddelelse nr. 3 – 2020

til Nasdaq Copenhagen

12. februar 2020

ROCKWOOL International A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 2/2020 har ROCKWOOL International A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 6. februar 2020 og til og med den 5. februar 2021. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 80 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 6. – 11. februar 2020 er foretaget følgende køb:

Dato Antal A-aktier Gennemsnitlig købspris



A-aktier (DKK) Samlet beløb



A-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 0 0 6. februar 2020 200 1.580,00 316.000 7. februar 2020 200 1.535,58 307.116 10. februar 2020 160 1.550,22 248.035 11. februar 2020 140 1.552,64 217.370 Akkumuleret under programmet (A-aktier) 700 1.088.521





Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 0 0 6. februar 2020 2.500 1.764,45 4.411.125 7. februar 2020 2.500 1.710,08 4.275.200 10. februar 2020 1.800 1.727,90 3.110.220 11. februar 2020 1.800 1.723,99 3.103.182 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 8.600 14.899.727

ROCKWOOL International A/S ejer herefter 700 A-aktier og 77.344 B-aktier svarende til 0,36 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 6. – 11. februar 2020 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Thomas Harder

Director, Group Treasury & Investor Relations

ROCKWOOL International A/S

+45 46 55 86 77

