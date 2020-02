QUÉBEC, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les professionnels de la santé de partout au Canada peuvent maintenant se servir du portail providerConnect(MD) pour soumettre des réclamations à Empire Vie au nom de leurs patients.



« Étant donné qu’un nombre croissant d’assureurs comme Empire Vie se joignent à providerConnect, les professionnels de la santé et leurs patients peuvent maintenant profiter de la rapidité et de la commodité que la technologie offre déjà aux clients de nombreux autres secteurs », explique Steve Laberge, vice-président régional de HBM+, qui exploite la solution logicielle providerConnect.

Pour les membres d’un régime d’Empire Vie, les professionnels de la santé pourront soumettre des réclamations pour des traitements de massothérapie, de physiothérapie et de chiropractie ainsi que des lunettes d’ordonnance et des examens de la vue. D’autres services pourraient s’ajouter en 2020.

« L’adjudication des réclamations en temps réel facilitée par les professionnels de la santé permet d’éliminer bon nombre d’obstacles auxquels font face les patients cherchant à obtenir des soins – tel que la nécessité de payer soi-même la totalité d’un service, de compléter nombre de documents ou d’attendre un remboursement, ajoute M. Laberge. En tirant parti de la technologie grâce à providerConnect, nous améliorons l’expérience globale offerte aux patients, ce qui devrait les encourager à accéder aux soins dont ils ont besoin et favoriser leur santé. »

Les assureurs comme Empire Vie voient de nombreux avantages au portail providerConnect. « En plus de garantir une meilleure expérience aux membres d’un régime en facilitant la soumission des réclamations, providerConnect offre une assurance de la qualité et une protection contre la fraude, deux éléments très importants », affirme Stephen Biringer, vice-président, Opérations, Solutions d’assurance collective d’Empire Vie.

Les professionnels de la santé doivent être inscrit à providerConnect afin de pouvoir soumettre des réclamations. Le processus d’inscription garantit que les fournisseurs sont approuvés et qu’ils détiennent les titres de compétences et les permis requis. D’ajouter M. Laberge : « Puisque la fraude dans le domaine des soins de santé devient de plus en plus sophistiquée, ce type de protection est à grande valeur ajoutée pour nos clients. »

La solution providerConnect(MD) est la voie de l’avenir, alors qu’un nombre grandissant d’assureurs, d’adjudicateurs et de tiers payeurs cherchent à faire bénéficier les professionnels de la santé et leurs patients des avancées technologiques tout en améliorant les processus administratifs traditionnels.

À propos de HBM+ et de providerConnect

HBM+ est plus qu’un gestionnaire de régimes de garanties-médicaments; c’est un gestionnaire de régimes de soins de santé. De ses bureaux situés au Québec et en Ontario, HBM+ met à profit plus de 60 ans d’expérience dans le secteur pour offrir ses services à certains des assureurs et des tiers payeurs les plus respectés et connus du Canada. HBM+ livre des solutions personnalisées qui facilitent l’administration des régimes de garanties-médicaments, de soins dentaires et de soins de santé complémentaires pour les assureurs, les tiers payeurs et les organismes gouvernementaux dans tout le Canada. HBM+ se distingue par sa technologie éprouvée, son identité visuelle transparente, le caractère novateur de sa gestion des réclamations et de ses fonctions administratives, une gestion des professionnels de la santé axée sur la collaboration et une solide connaissance de l’industrie. HBM+ offre providerConnect(MD), une solution logicielle pour les professionnels de la santé qui permet l’adjudication des réclamations en temps réel au nom des assureurs participants, ainsi que Sous la loupeMC, un programme de gestion de la fraude qui aide les payeurs de garanties à lutter contre la fraude. hbmplus.ca