Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto, julkaistu 12.2.2020 klo 14.20





Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on valinnut Innofactorin ICT-asiantuntijapalveluiden dynaamisen hankintajärjestelmän rajoitettua menettelyä käyttäen toimittamaan Terveyskylä-palveluiden arkkitehtuuri- ja sovelluskehitys, ylläpito sekä muita palveluita enintään 2 000 000 eurolla. Palvelut toimitetaan arviolta vuosien 2020-2021 aikana.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.





Espoossa 12.2.2020

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com





Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi