MONTRÉAL, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vélo Québec Voyages (VQV) présente sa programmation 2020. L’agence vous invite à parcourir sa brochure et découvrir plusieurs formules de vacances, quelque 70 destinations à travers le monde, des classiques et des nouveautés, dont une virée en Mauricie et Lanaudière à l’occasion du Grand Tour. En 2020, voyagez avec Vélo Québec, les spécialistes des vacances à vélo, et soyez libre comme l’air!



Pour consulter la brochure 2020, cliquez ici »



Des nouveautés qui font rêver

La programmation 2020 inclut de nouvelles destinations telles que la Suède, Santiago de Compostela-Porto, la Vallée de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine.



Roulez outre-mer

Choisir une destination outre-mer, c'est maximiser le dépaysement : culture, langue, gastronomie, géographie et paysages. Parmi l’offre européenne, on trouve un calendrier de départs sur plusieurs destinations classiques telles que : Allemagne-Danemark, Autriche, Croatie, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Portugal et Roumanie. Découvrez aussi parmi ces pays notre meilleure sélection de parcours offerts en formule En Liberté!



Du côté de l’Asie, Vélo Québec Voyages propose un itinéraire de choix au Japon, principalement dans la région du Kansai et dans le sud du pays, un concentré stimulant du monde nippon.



Roulez l’Amérique

En plus de ses populaires destinations aux États-Unis (Cape Cod, Maine, etc.), l’agence vous propose des voyages dans les Maritimes, en Ontario, au Québec, et, en 2021, le retour du palpitant défi de la Traversée du Canada (Vancouver-Montréal), un périple de 5300 km, d’une durée de sept semaines.



Roulez au soleil

Vélo Québec Voyages vous propose aussi de rouler au chaud cet hiver, à Cuba et aux Îles de la Guadeloupe, destinations offertes en formule VQV et En Liberté!



Les différentes formules de voyage

Vélo Québec Voyages répond aux voyageurs cyclistes désireux de personnaliser leurs vacances. Ainsi, pour voyager selon votre agenda, votre rythme, vos goûts et l’expérience recherchée, l’agence vous propose diverses formules de voyages :

Pour ceux qui privilégient la qualité de l’encadrement et le professionnalisme des guides accompagnateurs, la populaire formule Vélo Québec Voyages (VQV) demeure le choix de milliers de personnes chaque année.

(VQV) demeure le choix de milliers de personnes chaque année. Pour les cyclistes autonomes sur la route, l’agence leur propose la formule En liberté .

. Pour ceux qui préfèrent voyager avec leur propre groupe en décidant des 3D (dates, destination, durée), le choix tout indiqué est la formule Groupe Sur mesure.

Il est aussi possible d’opter pour la formule Événement lors de grands rassemblements vélo comme la 25e Petite Aventure , cette année dans les Cantons-de-l’Est et en Montérégie, et le Grand Tour , qui visitera la Mauricie et Lanaudière.

À propos de Vélo Québec Voyages

Créée en 1995, l’agence Vélo Québec Voyages fait figure de référence en matière de loisirs et de tourisme. Chaque année, elle fait voyager des milliers de personnes dans plus de 70 destinations à travers le monde. www.veloquebecvoyages.com

