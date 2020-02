MONTRÉAL, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSXV : XBC) (« Xebec »), un fournisseur international de solution d’énergie propre, est fière d’annoncer aujourd’hui que des commandes de 27,0 millions de dollars ont été reçues de producteurs laitiers américains pour un total de six usines de valorisation de biogaz et des systèmes conteneurisés à petite échelle et clé en main BiostreamMC pour produire du gaz naturel renouvelable (GNR).



Cinq de ces contrats sont issus d’une lettre d’intention précédemment annoncée et signée le 5 décembre 2019 qui s’est transformée en bons de commande fermes et en un projet supplémentaire qui utilise nos solutions BGX à grande échelle.

Ces commandes renforcent le positionnement de Xebec sur le marché laitier américain alors que les agriculteurs recherchent des solutions fiables avec les coûts de cycle de vie les plus bas. La visibilité et la crédibilité de Xebec sur le marché augmentent rapidement en raison de sa capacité à fournir un service et un soutien locaux grâce aux centres de service Xebec jumelés à nos systèmes qui consomment beaucoup moins d’énergie pour la conversion du biogaz en GNR, ce qui permet des projets beaucoup plus rentables.

Xebec prévoit livrer les projets tout au long de 2020 et au début de 2021. La marge brute de ces projets sera en ligne avec nos niveaux historiques.

Citation :

«Nous sommes ravis de voir le renforcement de notre position sur le marché laitier américain. Notre expertise dans le déploiement de notre technologie AMP qui a fait ses preuves sur le marché laitier européen bénéficie maintenant au marché américain. Les systèmes de GNR de Xebec sont la solution idéale pour les propriétaires et les exploitants de projets de GNR qui désirent maximiser la disponibilité et la fiabilité de leurs installations tout en minimisant les coûts d’exploitation électriques de leurs projets. Nous sommes heureux de nous associer à des producteurs laitiers américains qui se joignent au mouvement d’exploitation des déchets de fumier pour produire de l’énergie renouvelable pour un avenir durable. »

– Dr. Prabhu Rao, Chef de l’exploitation, Xebec Adsorption Inc.

