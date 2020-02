12. veebruaril 2020 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja AS YIT Eesti vahel leping betoonitööde teostamiseks Saustinõmme maanteeviadukti ehitusel Saku vallas Harjumaal.

Lepingu raames teostatakse betoonitöid 112 meetri pikkuse Saustinõmme maanteeviadukti ehitusel, mis on esimene Rail Balticu raudteetrassi ületav maanteeviadukt.

Lepingu maksumus on ligikaudu 2,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd valmivad 2020. aasta lõpuks.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti betoonitööde osakonna juhataja Risto Sappinen, tel +372 680 5105.

Priit Roosimägi

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

Telefon: +372 650 1250

E-post: priit.roosimagi@merko.ee