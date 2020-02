12. veebruaril 2020 sõlmiti AS Merko Ehitus kontserni kuuluva AS Merko Ehitus Eesti ja GVP Invest Estonia OÜ vahel leping hotellihoone rajamiseks aadressil Tartu mnt 49, Tallinn.

Lepingu raames ehitab AS Merko Ehitus Eesti kuuekorruselise hoone, milles alustab tööd Balti riikide esimene Hampton by Hilton hotell.

Lepingu maksumus on ligikaudu 8,9 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Hoone valmib detsembris 2021.

AS Merko Ehitus Eesti (merko.ee) on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri-, teede- ja elamuehituse töid.

