Selskabsmeddelelse 39/2020

12. februar 2020

CVR nr. 26518199

Lago Kapital Ltd og NPinvestor.com A/S har indgået aftale om likviditetsudbud i overensstemmelse med ”Nasdaq Nordic Liquidity Provision quoting obligations”.

Aftalen træder i kraft den 17. februar 2020. Aftalen vil først løbe i 3 måneder, hvorefter den kan opsiges med en måneds varsel.

Regler og mindstekrav kan hentes som PDF version via følgende link (engelsk: https://www.nasdaq.com/solutions/liquidity-enhancement

The market making agreement with T&C can be found here: https://www.nasdaq.com/docs/MiFID-II-Market-Maker-Agreement-Nasdaq-TEMPLATE-(Cash-Equities)-updates-June-1.pdf

Om NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S (NPinvestor gruppen) er en dansk fintech virksomhed indenfor trading- og investeringsmarkedet. Vi tilbyder nye og bedre muligheder for, at private og professionelle investorer kan handle, investere og pleje deres formue.

NPinvestor.com A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker kode: NPINV

NPinvestor udbyder bl.a. Copy Trading der betyder, at investorer kan kopiere andre investorers (kaldet Copy Trader Masters) handler automatisk. Copy Trader Masters er investorer godkendt af NPinvestor som tillader, at andre investorer kan kopiere deres handler og investeringsstrategi automatisk.

NPinvestor gruppen råder over egen fondsmæglervirksomhed med EU-licens reguleret af det danske finanstilsyn.

Yderligere oplysninger

NPinvestor.com A/S: Adm. direktør Jan F. Andersen, tlf.: 8830 0008, e-mail: jfa@npinvestor.com

Certified Advisor: Västra Hamnen Corporate Finance AB, tlf. + 46 40 200 250, e-mail: ca@vhcorp.se