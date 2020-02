MONTRÉAL, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ATW Tech Inc. (la « Société » ou « ATW Tech ») (TSX-V : ATW) annonce aujourd'hui que Groupe Gestion G5 Inc. (« Gestion G5 ») a converti sa débenture convertible (la « Débenture ») au montant de 2 000 000 $ en 20 000 000 d’actions ordinaires (les « Actions ordinaires ») de ATW Tech, au prix de conversion de 0,10 $ par Action ordinaire. Cette conversion permettra à ATW Tech de libérer sa dette de 2 000 000 $, qui venait à échéance en octobre 2021, en plus d’économiser 200 000 $ en frais d’intérêt annuels.



La Société annonce également son intention de compléter un placement privé d’un montant de 600 000 $, selon des modalités qui seront annoncées prochainement.

ATW Tech annonce par ailleurs la démission de messieurs Michel Des Rivières et Renaud Caron comme administrateurs de la Société. Leurs postes seront comblés par messieurs Carlos Bedran et Louis Lessard, qui contribueront par leur expérience aux affaires d’ATW Tech.

« Nous voulons remercier messieurs Des Rivières et Caron pour leur implication dévouée tout au long de leur mandat au sein d’ATW Tech et, par la même occasion, souhaiter la bienvenue à messieurs Bedran et Lessard », a mentionné Michel Guay, président et CEO d’ATW Tech.

Monsieur Bedran est depuis 2000 président du fonds d’investissement Groupe Partners, et depuis 2014 président fondateur du groupe de conseil en réseau et télécoms YXELIA. Durant sa carrière, il a piloté de nombreux dossiers transfrontaliers de financement et fusions/acquisitions, y compris de sociétés cotées en bourse. Pour plus de détails sur son parcours, veuillez consulter son cv à association.centraliens.net/cv/carlos-bedran/ecole-centrale-paris/1982.

Entrepreneur chevronné, M. Lessard est président du conseil du fournisseur mondial de solutions logicielles Voxco, ainsi que du fabriquant québécois carboneutre des carburants écologiques Evoleum. Il a été co-fondateur et administrateur de nombreuses sociétés de capital de démarrage.

Ainsi, suite à la conversion de la Débenture, Gestion G5 est le propriétaire véritable de 24 837 000 Actions ordinaires, représentant 24,71 % des Actions ordinaires émises et en circulation. Gestion G5 et monsieur André Imbeau, qui contrôle Gestion G5, sont également propriétaires véritables d’options d’achat d’actions (des « Options ») pour 85 000 Options et 326 000 Options, respectivement. Sur une base partiellement diluée, en présumant l’exercice des Options détenues par Gestion G5 et monsieur Imbeau seulement, Gestion G5 et monsieur Imbeau détiennent 25,02 % des Actions ordinaires émises et en circulation.

Avant la conversion de la Débenture, Gestion G5 détenait 4 837 000 Actions ordinaires et la Débenture au montant de 2 000 000 $ convertible en 20 000 000 d’Actions ordinaires depuis le 5 octobre 2017, et Gestion G5 et monsieur Imbeau détenaient ensemble un total de 411 000 Options, représentant, sur une base non-diluée, 6,01 % des Actions ordinaires émises et en circulation et, sur une base partiellement diluée, présumant la conversion de la Débenture et l’exercice des Options détenues par Gestion G5 et monsieur Imbeau seulement, 25,02 % des Actions ordinaires émises et en circulation.

Gestion G5 détient ses titres de ATW Tech à des fins d’investissement. Selon la conjoncture, notamment du marché, Gestion G5 pourrait éventuellement augmenter ou réduire le nombre de titres d’ATW Tech dont il a la propriété véritable, ou sur lesquels il exerce une emprise, notamment au moyen d’acquisitions ou de ventes sur le marché ou de gré à gré.

Des informations supplémentaires sur la Société sont disponibles et une déclaration d’alerte à l’égard de la transaction sera déposée sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Pour obtenir une copie de la déclaration d’alerte, veuillez contacter Michel Des Rivières, au (438) 491-1787. Le siège social d’ATW Tech est situé au 1050, rue de la Montagne, bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1Y8 et le siège social de Gestion G5 est situé au 2806, rue Richelieu, Beloeil (Québec) J3G 2C9.

PROFIL D’ATW TECH

ATW Tech (TSX-V : ATW) est un leader des technologies financières (‘fintech’), propriétaire de plateformes technologiques reconnues tels que VoxTel et Option.vote. VoxTel se spécialise dans la facturation téléphonique et les solutions de paiements alternatives pour les lignes fixes et mobiles. Option.vote offre un système de votation multi-méthodes sur mesure à l’intention des syndicats, partis politiques, associations professionnelles et tous ceux cherchant une façon sécuritaire de réduire leurs frais de votation et à améliorer leur taux de participation.

