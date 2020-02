EDMONTON, Alberta, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair est emballée d’annoncer son horaire estival 2020 qui permettra d’étendre le service dans l’Est et dans le Canada atlantique à partir de mai 2020. Au nombre des nouvelles destinations, on trouvera Ottawa (Ontario), Saint John (N.-B.) et Charlottetown (Î.-P.-É.) ainsi qu’un retour du service à Halifax (N.-É.).



« Notre mission consiste à faire en sorte que les voyages aériens soient accessibles, abordables et souhaitables pour tous », a expliqué Sarah Riches, directrice de l’aspect commercial à Flair Airlines. « L’Est du Canada et le Canada atlantique font depuis longtemps face à des tarifs aériens élevés et un service indésirable. En mots simples, ils payent trop pour trop peu et nous croyons qu’il est temps que cela change. »

« Nous nous sommes engagés à mettre davantage de Canadiens en contact avec leurs familles et leurs amis dans tout le pays », a pour sa part affirmé Jim Scott, chef de la direction de Flair Airlines. « Nos nouveaux trajets vers Ottawa et les Maritimes sont emballants et représentent le besoin qu’ont les Canadiens de pouvoir profiter de voyages aériens abordables. Nous avons transporté près d'un million de passagers en 2019 et nous prévoyons d'en transporter 1,5 million en 2020. Nous sommes fiers d’élargir notre portée encore davantage dans le pays. »

Les passagers ne sont pas les seuls à être ravis que Flair lance un service dans leur ville. Les aéroports ont aussi rapidement accueilli la nouvelle et offert leur soutien. « Les compagnies aériennes comme Flair ont changé le paysage mondial de l’aviation en proposant des tarifs dégroupés à moindres coûts », a déclaré Mark Laroche, président et chef de la direction de l’Administration de l’aéroport international d’Ottawa. « Tous les passagers ont le choix de payer les options qui sont importantes pour eux, comme l’attribution des sièges, les bagages enregistrés ainsi que la nourriture et les boissons à bord. Flair Airlines est un ajout bienvenu à l’offre de YOW. »

Derrick Stanford, président et chef de la direction de l’Aéroport de Saint John, a exprimé un emballement similaire. « Nous sommes ravis que Flair Airlines ait choisi Saint John comme sa destination exclusive au Nouveau-Brunswick », a déclaré Derrick Stanford, président et chef de la direction à YSJ. « Nous nous dévouons à trouver, pour les voyageurs de Saint John, les options les meilleures possibles, au meilleur coût possible, et avec le modèle de tarif unique à Flair, presque tout le monde peut se permettre de prendre l’avion. »

Au cœur des nouveaux marchés de Flair, on trouve un engagement à soutenir les collectivités et les entreprises locales. Qu’il s’agisse de promouvoir le tourisme ou d’offrir à bord de la nourriture et des boissons locales, Flair s’efforce de contribuer à la croissance économique des collectivités qu’elle sert.

« Il est emballant de voir que Flair sera de retour à Halifax Standfield cet été pour offrir à nos passagers encore plus de choix pour se déplacer entre l’Ontario et la Nouvelle-Écosse », a affirmé Joyce Carter, présidente et chef de la direction de l’Administration de l’Aéroport international d’Halifax. « L’ajout d’Ottawa comme deuxième destination viendra compléter le service de Flair entre Halifax et la région de Toronto des deux dernières années. Nous savons que son offre de service est attrayante aux yeux de gens de tous les âges et qu’elle permet de solidifier les liens entre nos communautés, en stimulant le tourisme entrant et la croissance économique – voilà une offre gagnant-gagnant. »

« Nous sommes ravis d’accueillir Flair Airlines comme plus récent partenaire aérien à Charlottetown », a dit Doug Newson, président et chef de la direction de la Charlottetown Airport Authority. « La flotte et le réseau de Flair ont connu une croissance impressionnante depuis le lancement de la compagnie en 2017, et nous sommes heureux de faire partie de cette dernière expansion dans le Canada atlantique. »

En plus de ses nouveaux trajets dans l’Atlantique, Flair relance également son service entre Calgary et Kelowna, trajet qui a fait l’objet d’une grande demande par les passagers.

Pour célébrer son nouvel horaire et ses nouvelles destinations, Flair offre un tarif aller simple d’introduction entre Toronto et Ottawa à partir de 59 $ et des tarifs entre Toronto et Saint John pour la modique somme de 79 $, taxes et frais compris (places limitées pendant une période limitée).

Le premier nouveau trajet prend son envol le 16 avril entre Calgary et Kelowna, suivi de ceux entre Toronto et Halifax le 14 mai, entre Toronto et Ottawa le 16 juin, entre Toronto et Charlottetown le 26 juin et entre Toronto et Saint John le 25 juin.

Détails du nouveau service de Flair :

Service entre Service offert Fréquence

hebdomadaire Durée du service Toronto (Ontario) et

Halifax (N.-É.) Jeudi et dimanche 2 fois par semaine 14 mai 2020 au 24

octobre 2020 Toronto (Ontario) et

Saint John (N.-B.) Mardi, jeudi, samedi et

dimanche 4 fois par semaine 25 juin 2020 au 24

octobre 2020 Toronto (Ontario) et

Charlottetown (Î.-P.-É.) Lundi, mercredi et

vendredi 3 fois par semaine 26 juin 2020 au 24

octobre 2020 Toronto (Ontario) et Ottawa (Ontario) Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

et dimanche 7 fois par semaine 16 juin 2020 au 24

octobre 2020 Edmonton (Alberta) et

Ottawa (Ontario) Lundi, jeudi et samedi 3 fois par semaine 18 juin 2020 au 24

octobre 2020 Calgary (Alberta) et

Ottawa (Ontario) Mercredi, vendredi et

dimanche 3 fois par semaine 17 juin 2020 au 24

octobre 2020 Ottawa (Ontario) et Halifax (N.-É.) Lundi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi et dimanche 6 fois par semaine 17 juin 2020 au 24

octobre 2020 Calgary (Alberta) et

Kelowna (C.-B.) Lundi, jeudi, vendredi,

samedi et dimanche 5 fois par semaine 16 avril 2020 au 24

octobre 2020

Il est maintenant possible de faire des réservations pour tous les trajets nouvellement annoncés, et ce, jusqu’au 24 octobre 2020. Pour en savoir plus, consulter flyflair.com ou suivre sur les médias sociaux au moyen du pseudonyme @flairairlines.

Au sujet de Flair

Flair Airlines est une pionnière des déplacements à très bas prix au Canada. Depuis son lancement en 2017, Flair a augmenté en un temps record sa flotte, son réseau de trajets et la fréquence de ses vols – l’entreprise opère désormais plus de 120 envolées par semaine partout dans le Canada. Flair Airlines se concentre sur des aéroports clés et un réseau qui appuie la demande saisonnière.

Flair s’est donné comme mission d’améliorer le secteur du transport aérien, en offrant aux Canadiens des voyages aériens abordables et accessibles, dans un secteur qui a trop longtemps été dominé par des compagnies aériennes à service complet et à prix élevé. Flair offre actuellement des envolées partout dans le Canada, y compris Vancouver, Kelowna, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Toronto, Ottawa, Halifax, Saint John et Charlottetown ! Pour obtenir de plus amples détails, consulter flyflair.com (en anglais).

