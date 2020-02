De gauche à droite : Derek Lloyd, Directeur national des ventes pour Norwegian Cruise Line au Canada, Kristin Bell, spécialiste en produit de la division É.-U. et croisières chez Sunwing, et Reg Mendes, Vice-président de la division É.-U. et croisières chez Sunwing.

MONTRÉAL, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing a récemment été nommé meilleur partenaire grossiste/voyagiste de l’année par Norwegian Cruise Line . Tous les ans, le croisiériste populaire reconnaît dans une variété de catégories ses meilleurs partenaires canadiens dans l’industrie du voyage.



Derek Lloyd, Directeur national des ventes pour Norwegian Cruise Line au Canada, a félicité le voyagiste pour son prix : « Sunwing est depuis des années un excellent partenaire de Norwegian Cruise Line et 2019 fut notre meilleure année à date. Leur engagement à créer des forfaits abordables de qualité, comme les forfaits croisière avec Norwegian Cruise Line comprenant un vol Sunwing et les transferts, rend toute simple la planification d’escapades hivernales. »

Reg Mendes, le Vice-Président de la division États-Unis et croisières de Sunwing, a commenté la nouvelle : « Il est un grand honneur pour nous d’avoir été nommé meilleur partenaire grossiste/voyagiste de l’année par Norwegian Cruise Line. Depuis le lancement de ses premiers forfaits croisière NCL en 2015, Sunwing offre leur concept exclusif Freestyle Cruising®, lequel est devenu un chouchou des amoureux du soleil. »

Les voyageurs souhaitant prendre la mer cet hiver pourront choisir parmi une gamme de forfaits à bord du Norwegian Escape , lequel offre des départs de Toronto, Montréal, Moncton et Québec, ou encore, du Norwegian Encore , pour lequel on offre des départs de Toronto, Montréal et Québec. Jusqu’au 19 février 2020, les Québécois pourront économiser jusqu’à 780 $ par couple sur une sélection de forfaits croisières à bord du Norwegian Encore, au départ de Montréal et Québec le 1er et 8 mars 2020.

Tous les forfaits croisière de Sunwing comprennent le vol aller-retour à bord d’un appareil Sunwing Airlines présentant un service en vol primé ainsi qu’un transfert entre l’aéroport et le quai, puis l’hébergement et les repas à bord du navire.

Pour plus d’informations ou pour réserver, veuillez consulter le Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de plus de 33 aéroports à travers le Canada, vers plus de 45 destinations populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisière et un service saisonnier de vols intérieurs. En plus de fournir à leurs clients une multitude d'avantages exclusifs à des hôtels préférentiels, le voyagiste collabore étroitement avec les meilleurs croisiéristes pour offrir des forfaits de vol, de croisière et de séjour. Sunwing est systématiquement classé no1 des compagnies aériennes de loisir par les agents de voyages et elle est la gagnante systématique du prix du Choix des consommateurs. Les clients Sunwing commenceront leur voyage en beauté avec un service en vol primé, comprenant un verre de vin mousseux gratuit** et des boissons non alcoolisées ainsi qu’un menu d’achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, y compris des choix pour enfants, la viande fumée reconnue mondialement de Schwartz’s Deli, une institution montréalaise, ainsi que de délicieuses options créées en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada.

** le service à bord n’est pas offert sur tous les vols.

