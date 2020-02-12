紐約, Feb. 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣佈代表從 2019 年 5 月 2 日至 2020 年 1 月 27 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Beyond Meat, Inc. (NASDAQ: BYND) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 3 月 30 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=beyond-meat-inc&id=2167 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=beyond-meat-inc&id=2167

根據訴訟，在整個「集體訴訟」期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導的財務報表，或忽略以下內容：(1) Beyond Meat 終止與 Don Lee 的供應協議構成違反該協議，從而使公司面臨可預見的法律責任和聲譽損害；(2) Beyond Meat 及其某些員工篡改及忽略食品安全顧問報告中的重要資訊，但公司卻將其向 Don Lee 展示為準確資訊；(3) 因此，公司的公開聲明在所有相關時間均屬虛假和誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。您可以保留選擇律師的權利。您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。律師廣告。過往結果不能保證類似的結果。