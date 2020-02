AS-i Pro Kapital Grupp kontserni kuuluv ettevõte OÜ Marsi Elu ja OÜ Vanalinna Ehitus sõlmisid 11.02.2020 lepingu Tondil, Kristiine City´sse, Marsi tänavale tallihoone rekonstrueerimiseks ja juurdeehituse ning poolmaa-aluse parkla ehitamiseks (edaspidi Ratsuri majad). Seoses positiivse nõudlusega Kristiine City elamispindade järele renoveeritakse kahekorruseline tallihoone ja ehitatakse neljakorruseline uus hoone. Tegemist on vana ja väärika, 20. sajandi alguses ehitatud ajaloolise hoone ellu äratamisega.

Hoone planeeritud valmimine on kevadel 2021, selle ehitusmaksumus on ca 3,5 miljonit eurot koos käibemaksuga ja 39-st korterist on 30 juba broneeritud.

AS-i Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Michelozzi sõnul on Kristiine City kujunenud tõeliselt hinnatud elukeskkonnaks „Oleme sellesse ajaloolisse asukohta toonud urbanistliku atmosfääri ja läbi arenduse kasvatanud kogu piirkonna väärtust. Kristiine City on palju enamat kui kogum elamumajadest, mõneti justkui laiendades kesklinna mõistet. See on omanäoline ning iseseisev elukeskkond - „linn linna sees“, olles samaaegselt orgaaniline osa linnaruumist. Marsi 5 ehk Ratsuri Majad projekt on unikaalne kooslus kaasaegsest arhitektuurist ning ajaloolisest karakterist, olles sellega kahtlemata piirkonna üheks pärliks,“ sõnas Michelozzi.

Kristiine City on tervliklik ning omanäoline elukeskkond Tallinna kesklinna läheduses, kuhu rajatakse nutika ruumiplaneeringu-, stiilse disaini- ja kaasaegse väljanägemisega kodud. Kristiine City’s saab nautida rohelust ja privaatsust, kuid samal ajal on võimaldatud mugav transpordiühendus kesklinna ja teistesse linnaosadesse. Tänaseks on Kristiine City´s läbi renoveerimistööde ellu äratatud väärikad Tondi 51 kasarmuhoone ning Marsi 6 loftid. Allianss Arhitektide projekteeritud projekt Kristina Majad tõi Kristiine City´sse pea 310 uut pere.

Lisainfot Ratsuri majade kohta leiab http://www.kristiinecity.ee/ratsurimajad ning Kristiine City elukeskonnaga on võimalik tutvuda http://www.kristiinecity.ee/ .

AS Pro Kapital Grupp (www.prokapital.com) on Eesti juhtiv kinnisvaraarendaja, kes tegeleb kaasaegsete suuremahuliste äri- ja elamukinnisvara projektide arendamisega Eesti, Läti ja Leedu pealinnades.

OÜ Vanalinna Ehitus ( www.vanalinnaehitus.ee ) on keskendunud fassaadi- ja restaureerimistöödele ning peatöövõtule.