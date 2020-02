LA VALETTE, Malte, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKEx (www.okex.com), la plus grande plateforme d'échange de produits dérivés et de cryptomonnaies au comptant à l'échelle mondiale, a annoncé le lancement d'OKChain, une blockchain publique commerciale appartenant à OKEx, afin d'offrir davantage d'applications décentralisées à la communauté. Dans le même temps, OKEx a également déployé OKEx DEX, la première application décentralisée basée sur OKChain. Afin d'assurer une meilleure liquidité et expérience de négociation, OKEx DEX permet des règlements en temps réel dans un environnement « trustless ».

OKChain est une chaîne publique basée sur SDK Cosmos et développée par OKEx. Elle prend en charge diverses applications décentralisées et permet aux utilisateurs d'émettre leurs propres cryptomonnaies, de créer des paires d'échange et d'y négocier en toute liberté. Grâce à sa structure multi-chaînes, l'efficacité et l'expansion du développement d'applications sont considérablement améliorées. OKChain sépare les données en trois couches : bloc, opérations et données hors chaîne, ce qui permet d'améliorer la vitesse de consensus du système et d'étendre les dimensions des données sur la chaîne.

En adoptant un mécanisme de consensus de preuve d'enjeu déléguée (Delegated Proof of Stake, DPOS), OKEx a émis OKT en guise de jeton natif d'OKChain. L'émission d'OKT aura lieu sur le bloc genesis et le bloc node, et on prévoit qu'il augmentera de 1 à 5 % chaque année.

« Nous sommes persuadés que des finances décentralisées sont la clé de l'inclusion et de la liberté financières pour tous. C'est pour cela que nous souhaitions tant dévoiler la puissance des finances décentralisées, ou "DeFi". OKChain est un immense pas en avant pour nous, cela signifie que nous sommes désormais en mesure d'offrir un écosystème ouvert, économique et autonome permettant à chacun de bénéficier des avantages apportés par la blockchain et la décentralisation », a déclaré Jay Hao, PDG d'OKEx. « Le développement de la blockchain ne cesse de m'apporter de nouvelles expériences et surprises. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de blockchain, cela va bien au-delà du bitcoin et des principaux jetons ERC-20. En tant qu'acteur majeur du secteur, nous espérons qu'OKChain deviendra une inspiration pour susciter davantage d'innovations et attirera de nouveaux talents pour participer à la révolution blockchain à nos côtés ».

OKEx DEX, la première application décentralisée sur OKChain

Outre OKChain, OKEx DEX, la branche dédiée aux échanges décentralisés d'OKEx, est également une innovation à ne pas manquer.

À propos d'OKEx

OKEx est une place de marché d'actifs numériques d'envergure mondiale dont le siège social se trouve à Malte. Elle propose des services complets de négociation d'actifs numériques, notamment les échanges fiat-à-jeton, des négociations au comptant, des transactions à terme et des swaps perpétuels avec des négociateurs du monde entier dotés de la technologie blockchain. Actuellement, la plateforme d'échange propose plus de 400 paires d'échange de jetons et de contrats à terme permettant aux utilisateurs d'optimiser leurs stratégies.

