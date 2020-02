Conformément à l’article 14. § 1 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité de participations importantes, BlackRock, Inc. a informé Umicore le 10 février 2020 qu’au 7 février 2020, elle avait franchi à la baisse le seuil réglementaire de 5%.

Au total (droits de vote directs + instruments financiers assimilés) BlackRock, Inc. détient 4,98% des actions et des droits de vote de la société Umicore.

Détails de la notification:

Date de la notification: 10 février 2020

Date de dépassement du seuil: 7 février 2020

Seuil des instruments financiers assimilés franchi à la baisse: 5%

Notification par: BlackRock, Inc.

Dénominateur: 246.400.000

Droits de vote

Notification précédente Après la transaction Détenteurs de droits de vote # droits de vote # droits de vote % droits de vote BlackRock, Inc. 0 0 0,00% BlackRock (Netherlands) B.V. 25.079 25.079 0,01% BlackRock (Singapore) Limited 7.981 7.981 0,00% BlackRock Advisors (UK) Limited 852.082 1.107.772 0,45% BlackRock Advisors, LLC 528.742 246.913 0,10% BlackRock Asset Management Canada Limited 140.528 142.616 0,06% BlackRock Asset Management Deutschland AG 320.247 320.244 0,13% BlackRock Asset Management North Asia Limited 1.038 1.038 0,00% BlackRock Financial Management, Inc. 14.714 14.714 0,01% BlackRock Fund Advisors 908.258 2.144.345 0,87% BlackRock Institutional Trust Company, National Association 2.674.512 2.682.715 1,09% BlackRock International Limited 268.200 120.595 0,05% BlackRock Investment Management (Australia) Limited 81.496 81.496 0,03% BlackRock Investment Management (UK) Limited 1.681.826 1.048.578 0,43% BlackRock Investment Management, LLC 404.073 433.187 0,18% BlackRock Japan Co., Ltd. 168.371 89.113 0,04% Subtotal 8.077.147 8.466.386 3,44%

Instruments financiers assimilés

Détenteurs des instruments financiers assimilés Type d’instrument financier # de droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement BlackRock Advisors (UK) Limited Titres en prêt 527.099 0,21% physique BlackRock Advisor, LLC Titres en prêt 47.663 0,02% physique BlackRock Fund Advisors Titres en prêt 522.191 0,21% physique BlackRock Investment Management (UK) Limited Titres en prêt 2.558.709 1,04% physique BlackRock Investment Management, LLC Titres en prêt 8.106 0,00% physique BlackRock Japan Co., Ltd. Titres en prêt 130.838 0,05% physique Subtotal 3.794.606 1,54%

Total A & B

# droits de vote % droits de vote TOTAL 12.260.992 4,98%

La déclaration est disponible ici .

Ce communiqué est disponible sur le site internet d’Umicore .

Pour tout complément d'information

Investor Relations

Evelien Goovaerts +32 2 227 78 38 evelien.goovaerts@umicore.com

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com

À propos d'Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2019 des revenus (hors métaux) de € 3,4 milliards (chiffre d'affaires de € 17,5 milliards) et emploie actuellement quelque 11 100 personnes.