ROUYN-NORANDA, Québec, 12 févr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) a le plaisir d’informer ses actionnaires de l’acquisition de 61 cellules totalisant 3 219,6 hectares, couvrant un secteur long de treize 13 km dans le prolongement régional sud-ouest de la découverte aurifère Patwon (Propriété Aurifère Elmer) d’Azimut Exploration. Le 14 janvier 2020, Azimut Exploration Inc. annonçait les résultats de sept forages retournant 3,15 g/t Au sur 102,0 m, 2,84 g/t Au sur 108,2 m, 1,93 g/t Au sur 82,0 m, 1,68 g/t Au sur 97,0 m, 1,54 g/t Au sur 54,1 m, 1,15 g/t Au sur 129,0 m, 0,62 g/t Au sur 101,3 m et de deux rainures retournant 9,52 g/t Au sur 7,1 m et 9,56 g/t Au sur 5,36 m (ne correspond pas aux épaisseurs vraies). Les échantillons ont été analysés par ALS Minerals de Val-d’Or, Québec. Suite aux recherches sur Sigéom, aucuns travaux d’exploration n’auraient été exécutés et enregistrés sur l’important bloc de cellules récemment désigné par Globex.

Par ailleurs, Globex a acquis, par désignation sur carte, juste au nord de ce bloc de cellules, trois autres cellules (158,2 ha) couvrant une partie d’une importante cible d’exploration, également localisée dans le prolongement régional de Patwon. Cette cible est décrite dans un communiqué daté du 15 janvier 2020 comme la meilleure cible du projet “des minéralisations VMS et disséminées enrichies en or-argent-cuivre” basée sur des anomalies d’or dans les sols associées à la découverte de blocs de dimensions centimétriques à métriques de dacite séricitisée et silicifiée avec 2 à 10% de sulfures et filonnets de quartz retournant jusqu’à 6,72 g/t Au comprenant des anomalies géophysiques non-testées (voir carte du Projet Opinaca ici-bas).

En plus de cette acquisition qui positionne Globex stratégiquement en relation avec la découverte aurifère d’Azimut, Globex a récemment acquis deux autres projets dans le secteur de la Baie James. Dix-neuf (19) cellules ont été désignées couvrant une série d’indices aurifères et cuprifères de surface de hautes teneurs dans le feuillet 33G12 dorénavant nommé le projet Tyrone à l’intérieur de l’important bloc de cellules Kakamas dans lequel Azimut a obtenu de fortes anomalies de fond de lac en cuivre/arsenic/antimoine (voir carte du Projet Tyrone ici-bas).

Les résultats de l’échantillonnage de surface (échantillon choisi et rainure) effectuée par différentes compagnies sont présentés dans le tableau suivant:

Indices Valeurs (valeurs > 3 g/t Au Gras) Type d’échantillon Chiskamish Est 12,15 g/t Au, 3,9 g/t Ag

3,8 g/t Au sur 2 m incl. 6,9 g/t Au sur 1 m choisi

rainure Chiskamish Ouest 6,4 g/t Au

1,3 g/t Au sur 0,5 m; 0,4 g/t Au sur 1 m

1,8 g/t Au et 3,1% As choisi

rainure

choisi Lac Chiskamish 36% Fe sur 212 m

38,8% Fe sur 175 m

40,27% Fe (39,42% Fe 2 O 3 et 16,34% FeO) éclat Zone Ouest-Hemlo 2,17 g/t Au; 1,43 g/t Au choisi Sandwich 36 g/t Au, 71 g/t Ag

4,4 g/t Au sur 1 m choisi

rainure Chiskamish extension-Est 13,1 g/t Au, 4,9 g/t Ag

1,5 g/t Au; 1,9 g/t Au sur 1 m

2,5 g/t Au sur 1 m choisi

rainure

rainure PC 7,32 g/t Au, 1,1 g/t Ag choisi Baie Nord 3 10,2 g/t Au choisi Brèche 167 0,70 g/t Au, 19 g/t Ag, 2,4% Cu

0,59 g/t Au, 8,1 g/t Ag, 1,78% Cu, choisi Mayappo-Sud 3,3 g/t Au

1,4 g/t Au sur 3 m incl. 3,5 g/t Au sur 1 m choisi

rainure Zone PH 13,8 g/t Au, 17,2 g/t Ag, 0,64% Cu choisi Flocon Blanc-Perdrix 3,35 g/t Au, 36,4 g/t Ag et 2,18% Cu

7,65 g/t Au, 62 g/t Ag et 10,96% Cu

1,92 g/t Au, 38,1 g/t Ag et 6,59% Cu choisi Tyrone 1 12,2 g/t Au et 4,34% Cu

4,7 g/t Au, 49 g/t Ag, 7,4% Cu

14,1 g/t Au, 11 g/t Ag, 0,2% Cu choisi Tyrone 2 0,5 g/t Au, 18 g/t Ag, and 6,4% Cu

4,4 g/t Au, 108 g/t Ag and 1,2% Cu

DDH : 0,6 g/t Au, 8,3 g/t Ag et 1,34% Cu sur 3 m choisi

choisi

forage Tyrone 3 0,6 g/t Au, 7,9 g/t Ag, 0,1% Cu choisi Tyrone 4 2 g/t Au, 5,4 g/t Ag, 0,5% Cu

DDH : 1,13 g/t Au sur 1,5 m choisi

forage Tyrone 5 3,1 g/t Au, 17,5 g/t Ag et 0,95% Cu

4,3 g/t Au, 29 g/t Ag et 1,98% Cu

1,9 g/t Au, 16 g/t Ag et 0,9% Cu

1,4 g/t Au, 20 g/t Ag et 0,5% Cu choisi

*Les échantillons (grab sample) sont, de par leur nature, choisis et ne sont pas nécessairement représentatifs des teneurs moyennes.

Certains forages n’ont pas su reproduire des résultats similaires aux résultats provenant des échantillons de surface. Globex complètera une compilation et analysera les données historiques afin de planifier la prochaine phase d’exploration.

Le deuxième projet dont Globex a fait l’acquisition comprend 4 cellules couvrant les kimberlites H1 et H2 à 70 km au sud de la mine de diamant Renard dans le Feuillet 33A01 au nord de Chibougamau, Québec. Antérieurement, un nombre limité de forage a intersecté des kimberlites sur la propriété dont une contenant un micro diamant. Globex réalisera une révision des données de minéralogie dans le but d’évaluer les travaux antérieurs sous la perspective des nouvelles approches pour la prospection du diamant. En même temps, Globex réévaluera son programme d’exploration pour sa propriété de diamant Lac Savignac.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com

Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com.

Carte du Projet Opinaca : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e424c1b6-a8b2-4684-bae9-a7c0dbbb95b3/fr

Carte du Projet Tyrone : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df3867c5-d574-4f6e-8c30-119cf65badbd/fr