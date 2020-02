Gereglementeerde informatie

Jaarresultaten 2019

12 februari 2020 om 23.30 CET

Nyrstar NV (“Nyrstar” of de “Vennootschap”) kondigt vandaag de publicatie van haar jaarrekening voor de twaalf maanden afgesloten op 31 december 2019 aan (“Jaarresultaten 2019”). De Jaarresultaten 2019 werden opgesteld op basis van discontinuïteit als gevolg van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 9 december 2019 tegen de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap.

De Vennootschap heeft van haar commissaris een commissarisverslag met voorbehoud ontvangen bij de Jaarrekening 2019, dat zij vandaag publiceert. In haar commissarisverslag, bevestigt de commissaris dat naar haar oordeel, met uitzondering van de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie “Basis voor het oordeel met voorbehoud” van haar verslag, de jaarrekening een getrouw beeld geeft van het vermogen en van de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2019, overeenkomstig het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

De commissaris heeft gesteld dat, zoals voor het voorbehoud voor het commissarisverslag voor de twaalf maanden afgesloten op 31 december 2018, de basis voor haar verklaring met voorbehoud voor het Jaarverslag 2019 is dat zij niet voldoende en geschikte controle-informatie hebben kunnen verzamelen omtrent de volledigheid van de informatie met betrekking tot transacties met verbonden partijen en toelichtingen over de relatie met de Trafigura Group Pte. Ltd. en zijn verbonden ondernemingen (gezamenlijk "Trafigura") en evenmin omtrent de volledigheid van de informatie met betrekking tot de opeenvolgende gebeurtenissen sedert oktober 2018 die hebben geresulteerd in het nazicht van de balansstructuur van de Vennootschap en haar dochterondernemingen (samen de “Groep” tot en met 31 juli 2019) (het “Nazicht van de Balansstructuur”) ten gevolge van de combinatie van de volgende elementen:

de uitzonderlijke aard van de operationele en financiële omstandigheden waarin de Groep zich bevond en die resulteerde in het Nazicht van de Balansstructuur sedert oktober 2018 en de daarop volgende Herstructureringsactiviteiten dewelke werden afgerond op 31 juli 2019 (“Herstructurering”), waarbij Trafigura de eigenaar werd van 98% van alle dochterondernemingen van de Vennootschap (exclusief een nieuw opgerichte Engelse holding, NN1 Newco Limited) (de “Operationele Groep”) en de zeer complexe aard van besluitvorming gedurende deze periode;

het belang en de omvang van de transacties met verbonden partijen aangegaan door de Groep; evenals

vastgestelde tekortkomingen in interne controles met betrekking tot financiële verslaggeving, zoals maar niet beperkt tot volledig een accurate notulering van discussies gehouden op vergaderingen van het bestuursorgaan en relevante speciale of ad hoc sub-comités.

De commissaris heeft in haar commissarisverslag gesteld dat de hierboven genoemde elementen zijn ontstaan in het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 en van toepassing blijven tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Bijgevolg, merkt de commissaris op, dat bepaalde informatie kan ontbreken in de Jaarrekening 2019 over verrichtingen met verbonden partijen en over de relatie met Trafigura alsook omtrent de opeenvolging van de gebeurtenissen die hebben geresulteerd in het Nazicht van de Balansstructuur en de Herstructurering zoals opgenomen in toelichting 6.20 van de jaarrekening.

De Jaarrekening 2019 en de verband houdende verslagen van de raad van bestuur van de Vennootschap werden vandaag gepubliceerd in de sectie resultaten, rapporten en presentaties van de Nyrstar website (zie https://www.nyrstar.be/nl/investors/results-reports-and-presentations/2020 ).

Gezien de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap van 9 december 2019, die de voortzetting van de activiteiten van de Vennootschap afkeurde, bereidt de Raad momenteel samen met haar commissaris de nodige documenten voor om de ontbinding van de Vennootschap voor te bereiden. De datum van de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering staat momenteel gepland op 16 april 2020. De oproepingen zullen tijdig worden verspreid van zodra alle vereisten documentatie is afgerond.

Over Nyrstar

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder het symbol NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.be .

Neem voor meer informatie contact op met:

